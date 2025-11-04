УКР
Україна може почати переговори з ЄС без скасування вето Угорщини, - єврокомісарка Кос

Єврокомісарка із питань розширення Марта Кос заявила, що переговорні кластери щодо членства України в ЄС можна почати опрацьовувати на технічному рівні, не чекаючи, поки Угорщина скасує своє вето.

Про це вона сказала у вівторок у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посилання на "І-У".

"Одним із рішень, яке може бути зараз уможливленням відкриття кластера один, або всіх кластерів для України та Молдови, було б отримання нами мандату від Ради, щоб ми могли продовжувати працювати на робочому рівні. Знаєте, коли я була в Україні минулого разу, я сказала українцям, що вам не потрібен Орбан для проведення необхідних реформ, і ми можемо їм допомогти", - зазначила Кос.

Вона додала, що Єврокомісія прагне погодити з президентством ЄС можливість продовжити роботу над кластерами, щоб потім офіційно їх відкрити, коли всі умови будуть виконані.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про звіт Єврокомісії: Україна впевнено рухається до членства у Євросоюзі і готова відкрити нові кластери

Єврокомісарка також закликала до зміни процедури ухвалення рішень у межах ЄС щодо розширення:

"Якщо ми хочемо досягти результатів, нам потрібно подумати, чи справді необхідно, щоб для 150 кроків у процесі приєднання була одностайність? Ми повинні дотримуватися одностайності, коли мова йдеться про надання статусу та завершення. Я буду за це боротися".

Що передувало?

  • Нагадаємо, у жовтні євродепутати закликали почати переговори про вступ в ЄС Молдови, водночас про Україну не згадали.
  • В Європейському Союзі не виключали можливості обійти вето Угорщини на початок переговорів про вступ України, однак Європейська комісія закликає угорську сторону обговорювати питання, пов’язані з правами меншин, уже в межах першого кластера переговорів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Членство в ЄС: Україна увійшла до четвірки найуспішніших у реформах кандидатів, - Кос

