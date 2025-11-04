Зеленський про звіт Єврокомісії: Україна впевнено рухається до членства у Євросоюзі і готова відкрити нові кластери

Звіт Єврокомісії в межах Пакета розширення Євросоюзу підтверджує, що Україна впевнено рухається до членства у Євросоюзі та готова відкрити кластери 1, 2 та 6.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі.

Про що свідчить результат оцінювання?

"Це найкращий результат оцінювання на сьогодні - доказ того, що навіть під час захисту від повномасштабної агресії Росії Україна продовжує реформи та змінюється відповідно до європейських стандартів", - переконаний глава держави.

За його словами, прогрес України на шляху до Євросоюзу досягається завдяки зусиллям мільйонів наших громадян.

"Я вдячний кожному українцю, хто щоденно працює заради нашої незалежності, нашої держави, усім, хто підтримує ці зусилля, і, безумовно, всім нашим хоробрим воїнам, які б’ються заради України, за своїх побратимів і за саму можливість безпечної, об’єднаної та вільної Європи, у якій Україна є невід’ємною частиною.

Ми очікуємо рішучих дій Євросоюзу для подолання всіх штучних перешкод на шляху до сильної та єдиної Європи", - зауважив Зеленський.

"Єдність і сила – це два ключові елементи для того, щоб європейський проєкт був успішним і забезпечив безпеку, добробут і гарантований мир для всіх європейських народів, громад і родин.

Ми продовжимо спільну роботу задля зміцнення Європи та наших спільних цінностей", - резюмує він.

Що передувало?

Як повідомлялося, що Єврокомісія відзначила прогрес України на шляху до ЄС, але нагадала про проблеми з корупцією.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що за підсумками процесу скринінгу законодавства України та Молдови на відповідність нормам ЄС, існують усі передумови для відкриття переговорних кластерів до кінця листопада.

