РУС
Новости Членство Украины в ЕС
324 9

Зеленский об отчете Еврокомиссии: Украина уверенно движется к членству в Евросоюзе и готова открыть новые кластеры

Отчет Еврокомиссии по Украине

Отчет Еврокомиссии в рамках Пакет расширения Евросоюза подтверждает, что Украина уверенно движется к членству в Евросоюзе и готова открыть кластеры 1, 2 и 6.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

О чем свидетельствует результат оценки?

"Это лучший результат оценки на сегодняшний день - доказательство того, что даже во время защиты от полномасштабной агрессии России Украина продолжает реформы и меняется в соответствии с европейскими стандартами", - убежден глава государства.

По его словам, прогресс Украины на пути в Евросоюз достигается благодаря усилиям миллионов наших граждан.

"Я благодарен каждому украинцу, кто ежедневно работает ради нашей независимости, нашего государства, всем, кто поддерживает эти усилия, и, безусловно, всем нашим храбрым воинам, которые сражаются за Украину, за своих побратимов и за саму возможность безопасной, объединенной и свободной Европы, в которой Украина является неотъемлемой частью.

Мы ожидаем решительных действий Евросоюза для преодоления всех искусственных препятствий на пути к сильной и единой Европе", - отметил Зеленский.

"Единство и сила – это два ключевых элемента для того, чтобы европейский проект был успешным и обеспечил безопасность, благосостояние и гарантированный мир для всех европейских народов, громад и семей.

Мы продолжим совместную работу для укрепления Европы и наших общих ценностей", - резюмирует он.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, Еврокомиссия отметила прогресс Украины на пути в ЕС, но напомнила о проблемах с коррупцией.
  • Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что по итогам процесса скрининга законодательства Украины и Молдовы на соответствие нормам ЕС, существуют все предпосылки для открытия переговорных кластеров до конца ноября.

Автор: 

евроинтеграция (2130) Еврокомиссия (1562) Зеленский Владимир (22469) Евросоюз (17772)
Сподіваюся це будуть кластери з колумбійською аджендою, а не якесь фуфло
показать весь комментарий
04.11.2025 15:11 Ответить
Ви там йому прочитайте другу частину звіту...
показать весь комментарий
04.11.2025 15:11 Ответить
А про корупцію яка б'є всі рекорди, промовчав. Скромняшка бубочка.
показать весь комментарий
04.11.2025 15:20 Ответить
********
показать весь комментарий
04.11.2025 15:24 Ответить
ЄС--вже на горизонті!
показать весь комментарий
04.11.2025 15:33 Ответить
Головне - пи...нути, а дійсність пофіг.
показать весь комментарий
04.11.2025 15:35 Ответить
Так я впевнений, що у цій гниди кластери відкриті в усіх оффшорах
показать весь комментарий
04.11.2025 15:38 Ответить
Зеленський про звіт Єврокомісії: Україна впевнено рухається В ПРОТИЛЕЖНУ СТОРОНУ ВІД членства у Євросоюзі і готова відкрити нові кластери ,ДЛЯ ВСТУПУ В РАШИСТСЬКУ ЗАДН,,,ЦЮ.НА ЩО ВКАЗУЄ,,,Вночі прокурори та спецпризначенці провели обшук у працівника НАБУ: застосували фізичну силу Джерело: https://censor.net/ua/n3583243
показать весь комментарий
04.11.2025 15:41 Ответить
ЄС (як і НАТО) - зразу після перемоги. Так що фактично вже ось ось. Хоч би встигнути всі скринінги кластерів провести.
показать весь комментарий
04.11.2025 15:43 Ответить
 
 