Зеленский об отчете Еврокомиссии: Украина уверенно движется к членству в Евросоюзе и готова открыть новые кластеры

Отчет Еврокомиссии в рамках Пакет расширения Евросоюза подтверждает, что Украина уверенно движется к членству в Евросоюзе и готова открыть кластеры 1, 2 и 6.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

О чем свидетельствует результат оценки?

"Это лучший результат оценки на сегодняшний день - доказательство того, что даже во время защиты от полномасштабной агрессии России Украина продолжает реформы и меняется в соответствии с европейскими стандартами", - убежден глава государства.

По его словам, прогресс Украины на пути в Евросоюз достигается благодаря усилиям миллионов наших граждан.

"Я благодарен каждому украинцу, кто ежедневно работает ради нашей независимости, нашего государства, всем, кто поддерживает эти усилия, и, безусловно, всем нашим храбрым воинам, которые сражаются за Украину, за своих побратимов и за саму возможность безопасной, объединенной и свободной Европы, в которой Украина является неотъемлемой частью.

Мы ожидаем решительных действий Евросоюза для преодоления всех искусственных препятствий на пути к сильной и единой Европе", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Членство в ЕС: Украина вошла в четверку самых успешных в реформах кандидатов, - Кос

"Единство и сила – это два ключевых элемента для того, чтобы европейский проект был успешным и обеспечил безопасность, благосостояние и гарантированный мир для всех европейских народов, громад и семей.

Мы продолжим совместную работу для укрепления Европы и наших общих ценностей", - резюмирует он.

Что предшествовало?

Как сообщалось, Еврокомиссия отметила прогресс Украины на пути в ЕС, но напомнила о проблемах с коррупцией.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что по итогам процесса скрининга законодательства Украины и Молдовы на соответствие нормам ЕС, существуют все предпосылки для открытия переговорных кластеров до конца ноября.

Читайте также: Основная позиция ЕС по вступлению Украины прописана в приложении к выводам из-за Венгрии, - СМИ