Еврокомиссия отметила прогресс Украины на пути к ЕС, но напомнила о проблемах с коррупцией

Еврокомиссия: Украина демонстрирует прогресс, но должна усилить борьбу с коррупцией

Европейская комиссия представила отчет об оценке прогресса Украины в процессе вступления в Европейский Союз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в документе, обнародованном в понедельник, 3 ноября, агентством Reuters, подчеркивается приверженность Киева курсу на евроинтеграцию, несмотря на сложную ситуацию, вызванную войной.

Вместе с тем Еврокомиссия обращает внимание на необходимость усилить борьбу с коррупцией, укрепить независимость судебной власти и обеспечить стабильную работу антикоррупционных органов.

"Недавние негативные тенденции, в частности - растущее давление на специализированные антикоррупционные органы и гражданское общество, необходимо решительно изменить", - говорится в проекте отчета Еврокомиссии.

Также читайте: Евросоюз планирует новые условия для вступления стран - без права голоса, - Politico

Ключевые рекомендации для Украины

В отчете Еврокомиссия отмечает достижения Украины, но также определяет несколько направлений, требующих особого внимания:

  • обеспечение независимости судебной системы;

  • усиление борьбы с организованной преступностью;

  • защита антикоррупционных органов от политического давления;

  • поддержка гражданского общества и свободы слова;

  • ускорение реформ в сфере верховенства права.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евросоюз готовит "План Б" из-за блокирования Бельгией "репарационного кредита" для Украины, – Politico

ЕС предлагает новые механизмы контроля после вступления

Европейская комиссия предлагает закрепить в будущих договорах о присоединении к ЕС дополнительные гарантии, которые бы предотвращали отступление от демократических обязательств после вступления Украины в блок.

В Брюсселе отмечают, что, несмотря на значительную поддержку Украины среди государств-членов, процесс вступления может быть сложным и длительным. Украина же планирует завершить переговоры до конца 2028 года.

Напомним, в октябре евродепутаты призвали начать переговоры о вступлении в ЕС Молдовы, при этом об Украине не упомянули.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евросоюз готовит план для ускорения перемещения тяжелой техники в случае войны, - Financial Times

+11
Проблеми???

Та корупція - це сенс існування ЗЄ-влади.
04.11.2025 01:19 Ответить
+6
Розберіться спочатку в себе з корупцією. У вас кожен другий корупціонер і ще й московський агент
04.11.2025 01:31 Ответить
+3
Мені цікаво, коли пенсія у судді у десять разів більше за максимальну пенсію простого громадянина це корупція чи незалежність судової влади? Адже цю пенсію присудили собі самі судді.
04.11.2025 05:30 Ответить
Проблеми???

Та корупція - це сенс існування ЗЄ-влади.
04.11.2025 01:19 Ответить
А УЗУРПАЦІЯ ВЛАДИ? А ГОНИТВА ЗА ОПОЗИЦІЄЮ? А ВБИТА СВОВОДА СЛОВА ?
04.11.2025 02:42 Ответить
Оте все, що Ви назвали, - вже похідне (тобто засоби).
А мета й надмета -красти.
04.11.2025 07:59 Ответить
Яка маячня!
Навіщо підтримувати піар Членограя??
Краще проголосити що міндіч НЕ легітимний та від імені ЕС оголосити евакуацію в ЕС!! Саме мирняка!! Не поліції , прокурорів та воїнів тцк
04.11.2025 01:26 Ответить
ес потрібно щоб війна не закінчилася та й не потрібні йому наші безпорадні та пенси,розжерта еліта вигидніша...зніміть рожеві окуляри,якщо вони бачать лише корупцію,а все інше виходить як має бути,може з ес не все так однозначно???
04.11.2025 08:13 Ответить
Розберіться спочатку в себе з корупцією. У вас кожен другий корупціонер і ще й московський агент
04.11.2025 01:31 Ответить
Ти ще пам'ятаєш у кого гроші та зброя, а у кого гола дупа і кращі наміри?

Хто годує - той і замовляє музику.
04.11.2025 01:39 Ответить
Зняли санкції з БССРівської авіакомпанії!! Тепер московія зможе ешелонами закуповувати запчастини, щоб працювали цивільні літаки та радари в аеропортах !!!
Якщо не буде ефективного приниження іїхніх аеропортів ( пеклами та пекло-фламіндічами ???? ) то це зрадонька!!! зрада зраденна !!
04.11.2025 01:51 Ответить
Якщо коротко - корупція прогресує.
04.11.2025 02:30 Ответить
Здивован цим заявам.Це мабуть на них подіяли анансовані кварталівским блазнем бешкоштовні покатушки на потязі.
04.11.2025 04:42 Ответить
Який прогрес. Це морквина на палиці для дурака. Вони ніколи нас не візьмуть бо бояться рашки і війни як вогню, а от гроші на нас заробляти будуть.
04.11.2025 04:51 Ответить
одна розумна думка ...
04.11.2025 08:14 Ответить
Мені цікаво, коли пенсія у судді у десять разів більше за максимальну пенсію простого громадянина це корупція чи незалежність судової влади? Адже цю пенсію присудили собі самі судді.
04.11.2025 05:30 Ответить
Читайте газети, Зе корупцію вже давно переміг
04.11.2025 08:05 Ответить
Яка нахрен корупція!? Я нікому не заношу, та й мені не спішать.
04.11.2025 08:25 Ответить
"Ми не можемо навіть зрозуміти, що має на увазі Байден, коли каже, що у нас величезні проблеми з корупцією", - "слуга народу" Верещук Джерело: https://censor.net/ua/n3272402
04.11.2025 08:54 Ответить
 
 