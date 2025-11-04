Еврокомиссия отметила прогресс Украины на пути к ЕС, но напомнила о проблемах с коррупцией

Европейская комиссия представила отчет об оценке прогресса Украины в процессе вступления в Европейский Союз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в документе, обнародованном в понедельник, 3 ноября, агентством Reuters, подчеркивается приверженность Киева курсу на евроинтеграцию, несмотря на сложную ситуацию, вызванную войной.

Вместе с тем Еврокомиссия обращает внимание на необходимость усилить борьбу с коррупцией, укрепить независимость судебной власти и обеспечить стабильную работу антикоррупционных органов.

"Недавние негативные тенденции, в частности - растущее давление на специализированные антикоррупционные органы и гражданское общество, необходимо решительно изменить", - говорится в проекте отчета Еврокомиссии.

Ключевые рекомендации для Украины

В отчете Еврокомиссия отмечает достижения Украины, но также определяет несколько направлений, требующих особого внимания:

обеспечение независимости судебной системы;

усиление борьбы с организованной преступностью;

защита антикоррупционных органов от политического давления;

поддержка гражданского общества и свободы слова;

ускорение реформ в сфере верховенства права.

ЕС предлагает новые механизмы контроля после вступления

Европейская комиссия предлагает закрепить в будущих договорах о присоединении к ЕС дополнительные гарантии, которые бы предотвращали отступление от демократических обязательств после вступления Украины в блок.

В Брюсселе отмечают, что, несмотря на значительную поддержку Украины среди государств-членов, процесс вступления может быть сложным и длительным. Украина же планирует завершить переговоры до конца 2028 года.

