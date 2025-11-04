Еврокомиссия отметила прогресс Украины на пути к ЕС, но напомнила о проблемах с коррупцией
Европейская комиссия представила отчет об оценке прогресса Украины в процессе вступления в Европейский Союз.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в документе, обнародованном в понедельник, 3 ноября, агентством Reuters, подчеркивается приверженность Киева курсу на евроинтеграцию, несмотря на сложную ситуацию, вызванную войной.
Вместе с тем Еврокомиссия обращает внимание на необходимость усилить борьбу с коррупцией, укрепить независимость судебной власти и обеспечить стабильную работу антикоррупционных органов.
"Недавние негативные тенденции, в частности - растущее давление на специализированные антикоррупционные органы и гражданское общество, необходимо решительно изменить", - говорится в проекте отчета Еврокомиссии.
Ключевые рекомендации для Украины
В отчете Еврокомиссия отмечает достижения Украины, но также определяет несколько направлений, требующих особого внимания:
-
обеспечение независимости судебной системы;
-
усиление борьбы с организованной преступностью;
-
защита антикоррупционных органов от политического давления;
-
поддержка гражданского общества и свободы слова;
-
ускорение реформ в сфере верховенства права.
ЕС предлагает новые механизмы контроля после вступления
Европейская комиссия предлагает закрепить в будущих договорах о присоединении к ЕС дополнительные гарантии, которые бы предотвращали отступление от демократических обязательств после вступления Украины в блок.
В Брюсселе отмечают, что, несмотря на значительную поддержку Украины среди государств-членов, процесс вступления может быть сложным и длительным. Украина же планирует завершить переговоры до конца 2028 года.
Напомним, в октябре евродепутаты призвали начать переговоры о вступлении в ЕС Молдовы, при этом об Украине не упомянули.
Та корупція - це сенс існування ЗЄ-влади.
А мета й надмета -красти.
Навіщо підтримувати піар Членограя??
Краще проголосити що міндіч НЕ легітимний та від імені ЕС оголосити евакуацію в ЕС!! Саме мирняка!! Не поліції , прокурорів та воїнів тцк
Хто годує - той і замовляє музику.
Якщо не буде ефективного приниження іїхніх аеропортів ( пеклами та пекло-фламіндічами ???? ) то це зрадонька!!! зрада зраденна !!