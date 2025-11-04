Єврокомісія відзначила прогрес України на шляху до ЄС, але нагадала про проблеми з корупцією

Європейська комісія представила звіт про оцінку прогресу України в процесі вступу до Європейського Союзу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у документі, який оприлюднило у понеділок, 3 листопада, агентство Reuters, підкреслюється відданість Києва курсу на євроінтеграцію, попри складну ситуацію, спричинену війною.

Разом із тим Єврокомісія звертає увагу на потребу посилити боротьбу з корупцією, зміцнити незалежність судової влади та забезпечити стабільну роботу антикорупційних органів.

"Нещодавні негативні тенденції, зокрема зростаючий тиск на спеціалізовані антикорупційні органи та громадянське суспільство, необхідно рішуче змінити", - йдеться у проєкті звіту Єврокомісії.

Читайте: ЄС вимагає від Польщі, Угорщини та Словаччини зняти заборони на експорт з України, - Єврокомісія

Ключові рекомендації для України

У звіті Єврокомісія відзначає досягнення України, але також визначає кілька напрямів, які потребують особливої уваги:

забезпечення незалежності судової системи;

посилення боротьби з організованою злочинністю;

захист антикорупційних органів від політичного тиску;

підтримка громадянського суспільства та свободи слова;

прискорення реформ у сфері верховенства права.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євросоюз готує "План Б" через блокування Бельгією "репараційного кредиту" для України, – Politico

ЄС пропонує нові механізми контролю після вступу

Європейська комісія пропонує закріпити у майбутніх договорах про приєднання до ЄС додаткові гарантії, які б запобігали відступу від демократичних зобов’язань після вступу України до блоку.

У Брюсселі наголошують, що попри значну підтримку України серед держав-членів, процес вступу може бути складним і тривалим. Україна ж планує завершити переговори до кінця 2028 року.

Нагадаємо, у жовтні євродепутати закликали почати переговори про вступ в ЄС Молдови, водночас про Україну не згадали.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євросоюз готує план для прискорення переміщення важкої техніки у разі війни, - Financial Times