Єврокомісія відзначила прогрес України на шляху до ЄС, але нагадала про проблеми з корупцією
Європейська комісія представила звіт про оцінку прогресу України в процесі вступу до Європейського Союзу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у документі, який оприлюднило у понеділок, 3 листопада, агентство Reuters, підкреслюється відданість Києва курсу на євроінтеграцію, попри складну ситуацію, спричинену війною.
Разом із тим Єврокомісія звертає увагу на потребу посилити боротьбу з корупцією, зміцнити незалежність судової влади та забезпечити стабільну роботу антикорупційних органів.
"Нещодавні негативні тенденції, зокрема зростаючий тиск на спеціалізовані антикорупційні органи та громадянське суспільство, необхідно рішуче змінити", - йдеться у проєкті звіту Єврокомісії.
Ключові рекомендації для України
У звіті Єврокомісія відзначає досягнення України, але також визначає кілька напрямів, які потребують особливої уваги:
-
забезпечення незалежності судової системи;
-
посилення боротьби з організованою злочинністю;
-
захист антикорупційних органів від політичного тиску;
-
підтримка громадянського суспільства та свободи слова;
-
прискорення реформ у сфері верховенства права.
ЄС пропонує нові механізми контролю після вступу
Європейська комісія пропонує закріпити у майбутніх договорах про приєднання до ЄС додаткові гарантії, які б запобігали відступу від демократичних зобов’язань після вступу України до блоку.
У Брюсселі наголошують, що попри значну підтримку України серед держав-членів, процес вступу може бути складним і тривалим. Україна ж планує завершити переговори до кінця 2028 року.
Нагадаємо, у жовтні євродепутати закликали почати переговори про вступ в ЄС Молдови, водночас про Україну не згадали.
Та корупція - це сенс існування ЗЄ-влади.
Навіщо підтримувати піар Членограя??
Краще проголосити що міндіч НЕ легітимний та від імені ЕС оголосити евакуацію в ЕС!! Саме мирняка!! Не поліції , прокурорів та воїнів тцк
Хто годує - той і замовляє музику.
Якщо не буде ефективного приниження іїхніх аеропортів ( пеклами та пекло-фламіндічами ???? ) то це зрадонька!!! зрада зраденна !!