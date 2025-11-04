УКР
165 7

Єврокомісія відзначила прогрес України на шляху до ЄС, але нагадала про проблеми з корупцією

Єврокомісія: Україна демонструє прогрес, але має посилити боротьбу з корупцією

Європейська комісія представила звіт про оцінку прогресу України в процесі вступу до Європейського Союзу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у документі, який оприлюднило у понеділок, 3 листопада, агентство Reuters, підкреслюється відданість Києва курсу на євроінтеграцію, попри складну ситуацію, спричинену війною.

Разом із тим Єврокомісія звертає увагу на потребу посилити боротьбу з корупцією, зміцнити незалежність судової влади та забезпечити стабільну роботу антикорупційних органів.

"Нещодавні негативні тенденції, зокрема зростаючий тиск на спеціалізовані антикорупційні органи та громадянське суспільство, необхідно рішуче змінити", - йдеться у проєкті звіту Єврокомісії.

Читайте: ЄС вимагає від Польщі, Угорщини та Словаччини зняти заборони на експорт з України, - Єврокомісія

Ключові рекомендації для України

У звіті Єврокомісія відзначає досягнення України, але також визначає кілька напрямів, які потребують особливої уваги:

  • забезпечення незалежності судової системи;

  • посилення боротьби з організованою злочинністю;

  • захист антикорупційних органів від політичного тиску;

  • підтримка громадянського суспільства та свободи слова;

  • прискорення реформ у сфері верховенства права.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євросоюз готує "План Б" через блокування Бельгією "репараційного кредиту" для України, – Politico

ЄС пропонує нові механізми контролю після вступу

Європейська комісія пропонує закріпити у майбутніх договорах про приєднання до ЄС додаткові гарантії, які б запобігали відступу від демократичних зобов’язань після вступу України до блоку.

У Брюсселі наголошують, що попри значну підтримку України серед держав-членів, процес вступу може бути складним і тривалим. Україна ж планує завершити переговори до кінця 2028 року.

Нагадаємо, у жовтні євродепутати закликали почати переговори про вступ в ЄС Молдови, водночас про Україну не згадали.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євросоюз готує план для прискорення переміщення важкої техніки у разі війни, - Financial Times

Проблеми???

Та корупція - це сенс існування ЗЄ-влади.
04.11.2025 01:19 Відповісти
Яка маячня!
Навіщо підтримувати піар Членограя??
Краще проголосити що міндіч НЕ легітимний та від імені ЕС оголосити евакуацію в ЕС!! Саме мирняка!! Не поліції , прокурорів та воїнів тцк
04.11.2025 01:26 Відповісти
Розберіться спочатку в себе з корупцією. У вас кожен другий корупціонер і ще й московський агент
04.11.2025 01:31 Відповісти
Ти ще пам'ятаєш у кого гроші та зброя, а у кого гола дупа і кращі наміри?

Хто годує - той і замовляє музику.
04.11.2025 01:39 Відповісти
Зняли санкції з БССРівської авіакомпанії!! Тепер московія зможе ешелонами закуповувати запчастини, щоб працювали цивільні літаки та радари в аеропортах !!!
Якщо не буде ефективного приниження іїхніх аеропортів ( пеклами та пекло-фламіндічами ???? ) то це зрадонька!!! зрада зраденна !!
04.11.2025 01:51 Відповісти
Якщо коротко - корупція прогресує.
04.11.2025 02:30 Відповісти
 
 