УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10183 відвідувача онлайн
Новини Формат торгівлі ЄС з Україною
395 2

ЄС вимагає від Польщі, Угорщини та Словаччини зняти заборони на експорт з України, - Єврокомісія

евросоюз,ес,євросоюз,єс

Європейська комісія планує провести переговори з Угорщиною, Словаччиною та Польщею, щоб переконати їх скасувати встановлені односторонні обмеження на експорт з України деяких видів аграрної продукції.

Про це заявив заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Гілл, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За його словами, після набуття чинності 29 жовтня оновленої Угоди про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі (ПВЗВТ) між ЄС і Україною, нові умови забезпечують баланс між підтримкою України та захистом чутливих секторів економіки Євросоюзу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ударів по НПЗ і санкцій: Експорт російських нафтопродуктів рекордно впав, – Bloomberg

"Ми не вбачаємо жодних підстав для подовження заборон на експорт. Тепер розпочнемо діалог із зазначеними державами-членами, маючи на меті домогтися скасування цих заборон", - підкреслив речник Єврокомісії.

Гілл також додав, що можливі інші кроки, зокрема юридичні, розглядатимуться лише у разі, якщо переговори не дадуть результату.

Що передувало?

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські молочники планують відновити експорт сухого молока до Японії

Автор: 

Угорщина (2573) Єврокомісія (2327) Словаччина (1241) експорт (4712) Євросоюз (14410)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поляки и угорцы как всегда ринутся доказывать всему миру какие они независимые.
показати весь коментар
31.10.2025 15:31 Відповісти
ЕС стоит только прекратить дотации поляцких фермеров и франье вернется в стройло.
показати весь коментар
31.10.2025 15:51 Відповісти
 
 