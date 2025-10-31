ЄС вимагає від Польщі, Угорщини та Словаччини зняти заборони на експорт з України, - Єврокомісія

Європейська комісія планує провести переговори з Угорщиною, Словаччиною та Польщею, щоб переконати їх скасувати встановлені односторонні обмеження на експорт з України деяких видів аграрної продукції.

Про це заявив заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Гілл, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За його словами, після набуття чинності 29 жовтня оновленої Угоди про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі (ПВЗВТ) між ЄС і Україною, нові умови забезпечують баланс між підтримкою України та захистом чутливих секторів економіки Євросоюзу.

"Ми не вбачаємо жодних підстав для подовження заборон на експорт. Тепер розпочнемо діалог із зазначеними державами-членами, маючи на меті домогтися скасування цих заборон", - підкреслив речник Єврокомісії.

Гілл також додав, що можливі інші кроки, зокрема юридичні, розглядатимуться лише у разі, якщо переговори не дадуть результату.

Що передувало?

13 жовтня держави Європейського Союзу погодили умови нової торговельної угоди з Україною, яка замінить так званий "торговельний безвіз", термін дії якого завершився у червні 2025 року.

29 жовтня набрала чинності оновлена Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Україною та Європейським союзом.

