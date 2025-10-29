Оновлена торговельна угода України з ЄС набрала чинності, - Єврокомісія

Від 29 жовтня набрала чинності оновлена Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Україною та Європейським союзом.

Про це повідомляє Європейська комісія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "І-У".

У пресрелізі наголошується, що угода забезпечує покращену, стабільну та справедливу торговельну систему, яка надає взаємовигідні умови для обох сторін. Водночас угода враховує чутливість окремих сільськогосподарських секторів ЄС і обмежує імпорт таких продуктів порівняно з автономними торговельними заходами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 4,7 млн українців зараз мають тимчасовий захист у Євросоюзі, - спецпредставниця ЄС Йоганссон

"ПВЗВТ підтримуватиме довгострокову економічну визначеність та стабільні торговельні відносини, сприяючи поступовій інтеграції України до єдиного ринку ЄС", - зазначили в ЄК.

За деталями, для чутливих товарів, таких як цукор, пшениця, кукурудза, яйця, птиця та мед, спостерігається лише незначне розширення доступу на ринок ЄС. Для інших продуктів передбачено покращення умов для обох сторін, а для нечутливих - повну лібералізацію.

Узгодження стандартів виробництва

Україна поступово приводить правила щодо добробуту тварин, використання пестицидів та ветеринарних препаратів у відповідність до норм ЄС. Очікується щорічна звітність України про прогрес.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європа різко збільшила імпорт дизпалива та авіагасу перед забороною нафтопродуктів з російської нафти, – Bloomberg

Крім того, передбачені захисні механізми, які дозволяють вживати заходів у разі серйозних труднощів від додаткового імпорту. Для ЄС оцінка може проводитися на рівні однієї або кількох держав-членів.

Також угода містить положення про підтримку українських експортерів у виході на традиційні ринки третіх країн, що сприятиме додатковим комерційним можливостям та глобальній продовольчій безпеці.

Нагадаємо, 13 жовтня держави Європейського Союзу погодили умови нової торговельної угоди з Україною, яка замінить так званий "торговельний безвіз", термін дії якого завершився у червні 2025 року.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ