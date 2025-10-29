УКР
Оновлена торговельна угода України з ЄС набрала чинності, - Єврокомісія

Український прапор перед штаб-квартирою Єврокомісії

Від 29 жовтня набрала чинності оновлена Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Україною та Європейським союзом.

Про це повідомляє Європейська комісія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "І-У".

У пресрелізі наголошується, що угода забезпечує покращену, стабільну та справедливу торговельну систему, яка надає взаємовигідні умови для обох сторін. Водночас угода враховує чутливість окремих сільськогосподарських секторів ЄС і обмежує імпорт таких продуктів порівняно з автономними торговельними заходами.

"ПВЗВТ підтримуватиме довгострокову економічну визначеність та стабільні торговельні відносини, сприяючи поступовій інтеграції України до єдиного ринку ЄС", - зазначили в ЄК.

За деталями, для чутливих товарів, таких як цукор, пшениця, кукурудза, яйця, птиця та мед, спостерігається лише незначне розширення доступу на ринок ЄС. Для інших продуктів передбачено покращення умов для обох сторін, а для нечутливих - повну лібералізацію.

Узгодження стандартів виробництва

Україна поступово приводить правила щодо добробуту тварин, використання пестицидів та ветеринарних препаратів у відповідність до норм ЄС. Очікується щорічна звітність України про прогрес.

Крім того, передбачені захисні механізми, які дозволяють вживати заходів у разі серйозних труднощів від додаткового імпорту. Для ЄС оцінка може проводитися на рівні однієї або кількох держав-членів.

Також угода містить положення про підтримку українських експортерів у виході на традиційні ринки третіх країн, що сприятиме додатковим комерційним можливостям та глобальній продовольчій безпеці.

Нагадаємо, 13 жовтня держави Європейського Союзу погодили умови нової торговельної угоди з Україною, яка замінить так званий "торговельний безвіз", термін дії якого завершився у червні 2025 року.

