Європа різко збільшила імпорт дизпалива та авіагасу перед забороною нафтопродуктів з російської нафти, – Bloomberg

Європа різко збільшила імпорт дизельного пального та авіагасу перед зимою і на тлі майбутніх обмежень на постачання нафтопродуктів, вироблених з російської нафти.

Так, лише за 1–20 жовтня в порти ЄС прибули близько 1,9 млн барелів різних нафтопродуктів із Індії, Саудівської Аравії та США, за поточного темпу місячний показник може стати рекордним, повідомляє Bloomberg.

Після запровадження у 2023 році ембарго на імпорт нафтопродуктів безпосередньо з Росії, ЄС переорієнтувався на постачальників середніх дистилятів поза РФ. Але заборона на імпорт пального, виробленого з російської нафти, знову змінює логістику постачань.

Додатковий тиск створюють санкції США проти найбільших російських нафтових компаній "Роснєфть" та "Лукойл", що підвищують ризики для посередників.

На цьому тлі індійські НПЗ – ключові покупці російської нафти – готуються різко скоротити імпорт з РФ, а частину потреб Європи закривають спотові поставки. Зокрема, 1-20 жовтня постачання нафтопродуктів з Індії до Європи становили приблизно 362 тис. барелів на добу, або 20% імпорту середніх дистилятів до ЄС, і можуть оновити максимум у разі збереження темпів.

Поряд з цим, попит узимку зростатиме на фоні ремонтів і зупинок частини європейських НПЗ, що звужуватиме локальну пропозицію. За оцінкою Rapidan Energy Group, перестановка потоків призведе до "скорочення або перерозподілу" постачань із Індії, але не до їх повного обнулення, тоді як російські барелі шукатимуть інших покупців.

Раніше повідомлялось, що попри жорсткі санкції, російські танкери щодня вивозять нафту через Балтійське море, а допомагають цьому компанії з Литви, Латвії та Естонії.

За даними розслідування, литовські бункерні танкери Rina і Zircone з червня 2024 по березень 2025 року здійснили 286 операцій перекачування палива з судна на судно, заправивши 177 танкерів. Щонайменше 159 з них заходили в російські порти незадовго до або після цих операцій.