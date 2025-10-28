Балтійські компанії допомагають "тіньовому флоту" РФ попри санкції, – LRT

Попри жорсткі санкції, російські танкери щодня вивозять нафту через Балтійське море, а допомагають цьому компанії з Литви, Латвії та Естонії.

Про це йдеться у спільному розслідуванні видань LRT, 15min, Eesti Ekspress, and Nekā.

За його даними, литовські бункерні танкери Rina і Zircone з червня 2024 по березень 2025 року здійснили 286 операцій перекачування палива з судна на судно, заправивши 177 танкерів. Щонайменше 159 з них заходили в російські порти незадовго до або після цих операцій. Серед клієнтів був і танкер Blue, що йшов до Приморська, одного з ключових експортних терміналів РФ.

Санкційні правила вимагають дотримання цінових обмежень G7 і відсутності ознак "тіньового флоту" для того, щоб надавати послуги танкерам, що перевозять російську нафту.

Попри це, Rina і Zircone в березні та згодом ще двічі заправляли танкер Fotuo в районі Скагена - його у травні додали до санкційних списків ЄС і Великої Британії за ризикові практики судноплавства.

LRT пов’язує операції із групою Fast Bunkering. Її дочірня компанія Tintrade, за даними авторів розслідування, мала контракт з білоруською ННК, пов’язаною з підсанкційним олігархом, а нафтопродукти імпортувалися в ЄС із підміною митних кодів і транзитом через порти Естонії та Латвії.

У 2023 році Естонія розпочала розслідування щодо NT Bunkering за підозрою у фальсифікації документів, де російське пальне позначали як казахське.

Власник Fast Bunkering стверджує, що судна продали латвійській Welton Enterprises SIA, але вже у першій половині 2024 року всі три перейшли дубайській FB Trade.

За інформацією LRT, FB Trade майже не розкриває даних публічно, має ідентичний логотип із Fast Bunkering і зареєстрована громадянином Естонії - колишнім фахівцем латвійської Fast Bunkering, який також заснував однойменну структуру в Естонії. Останню видання називає "клоном", створеним для відведення уваги від оригінальної групи.

У серпні президент Володимир Зеленський підписав указ про внесення Fast Bunkering Holding Ltd до українського санкційного списку. Попри посилення нагляду ЄС, Rina і Zircone, за даними LRT, продовжують постачати пальне танкерам "тіньового флоту", що підтримує сірі схеми експорту російської нафти.

Раніше повідомлялось, що ЄС готує спільну морську декларацію, яка дозволить країнам союзу проводити інспекції "тіньового флоту" Росії за домовленістю з державами прапора цих суден.

Серед інших його завдань – протидія фейковим реєстраціям суден, що дозволяють обходити санкції.