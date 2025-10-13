ЄС схвалив нову торговельну угоду з Україною замість "торговельного безвізу"

13 жовтня держави Європейського Союзу погодили умови нової торговельної угоди з Україною, яка замінить так званий "торговельний безвіз", термін дії якого завершився у червні 2025 року.

Про це повідомила Рада ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правда".

Нова угода продовжує перегляд поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС (DCFTA), узгоджений Єврокомісією та Україною 30 червня 2025 року. Її мета - створити довгострокову та передбачувану торговельну основу в межах процесу вступу України до Євросоюзу.

Міністр закордонних справ Данії, яка головує у Раді ЄС, Ларс Люкке Расмуссен наголосив, що це рішення підтверджує "непохитну та багатогранну підтримку України" після трьох років російської агресії. "Ми допомагаємо Україні у військовому та фінансовому плані, але маємо підтримати її й через лібералізацію торгівлі", - сказав він.

За словами Расмуссена, скасування митних зборів зміцнить економічну стабільність, сприятиме розвитку торгівлі та поглибленню інтеграції України до ЄС. Угода передбачає, що доступ України до ринку Євросоюзу залежатиме від поступового наближення виробничих стандартів до європейських - зокрема щодо добробуту тварин, пестицидів і ветеринарних препаратів.

Водночас для чутливих секторів - цукру, м’яса птиці, яєць, пшениці, кукурудзи та меду - залишатимуться обмеження, а повна лібералізація торкнеться лише менш чутливих товарів, як-от молока та молочної продукції. Також передбачено захисний механізм, який можна активувати у разі дисбалансу на ринку.

Після затвердження Радою ЄС остаточне рішення ухвалить Комітет асоціації Україна-ЄС у торговельному складі.

