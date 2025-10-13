ЕС одобрил новое торговое соглашение с Украиной вместо "торгового безвиза"
13 октября государства Европейского Союза согласовали условия нового торгового соглашения с Украиной, которое заменит так называемый "торговый безвиз", срок действия которого завершился в июне 2025 года.
Об этом сообщил Совет ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Новое соглашение продолжает пересмотр углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС (DCFTA), согласованный Еврокомиссией и Украиной 30 июня 2025 года. Ее цель - создать долгосрочную и предсказуемую торговую основу в рамках процесса вступления Украины в Евросоюз.
Министр иностранных дел Дании, которая председательствует в Совете ЕС, Ларс Лёкке Расмуссен подчеркнул, что это решение подтверждает "непоколебимую и многогранную поддержку Украины" после трех лет российской агрессии. "Мы помогаем Украине в военном и финансовом плане, но должны поддержать ее и через либерализацию торговли", - сказал он.
По словам Расмуссена, отмена таможенных пошлин укрепит экономическую стабильность, будет способствовать развитию торговли и углублению интеграции Украины в ЕС. Соглашение предусматривает, что доступ Украины к рынку Евросоюза будет зависеть от постепенного приближения производственных стандартов к европейским - в частности по благополучию животных, пестицидов и ветеринарных препаратов.
В то же время для чувствительных секторов - сахара, мяса птицы, яиц, пшеницы, кукурузы и меда - будут оставаться ограничения, а полная либерализация коснется только менее чувствительных товаров, таких как молоко и молочная продукция. Также предусмотрен защитный механизм, который можно активировать в случае дисбаланса на рынке.
После утверждения Советом ЕС окончательное решение примет Комитет ассоциации Украина-ЕС в торговом составе.
