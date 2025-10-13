ЕС рассматривает замороженные активы РФ как источник финансирования Украины, - Bloomberg

Евросоюз все больше склоняется к использованию замороженных активов России для финансирования Украины, поскольку другие источники поддержки истощаются.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленных собеседников.

По данным источников, ЕС стремится достичь политического согласия по использованию активов для предоставления Украине "репарационного займа" на саммите лидеров в Брюсселе на следующей неделе. После этого Еврокомиссия планирует до второго квартала следующего года подать юридическое предложение по механизму высвобождения средств.

Потребность в срочном решении обусловлена тем, что значительная часть ответственности за финансирование военных и экономических потребностей Украины сейчас ложится на Европу, ведь США заявили о прекращении оплаты оружия для Киева. Некоторые страны-члены ЕС также находятся в политическом и бюджетном кризисе, что затрудняет быстрое реагирование.

Согласно планам ЕС, Украина может получить около 140 млрд евро новых кредитов за счет замороженных российских активов. Возврат средств произойдет только в случае, если Россия согласится выплатить репарации за нанесенный войной ущерб. По оценкам экспертов, для поддержки обороны и финансирования до конца этого десятилетия Киеву может понадобиться более 200 млрд долларов.

Страны ЕС также обсуждают условия предоставления займов: должны ли средства идти на военные нужды, экономические цели Украины или на оба направления, а также объем финансирования поставок из Европы и других государств.

