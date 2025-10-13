ЕС работает над репарационным кредитом для Украины, - Каллас

Верховный представитель ЕС Кая Каллас заявила, что продолжается работа над механизмом использования замороженных российских активов для репарационного кредита Украине.

"Конечно, мы хотим двигаться в этом направлении быстро, но ЕС 27 государств-членов, с различными беспокойствами. Поэтому работа продолжается. По моему мнению, есть два пути. Один - это создать такую систему, которая была бы юридически обоснованной, а также покрывала риски для тех государств-членов, которые имеют большие риски, чем другие", - сказала она на пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве в понедельник.

Другое направление, по мнению Каллас, - это то, "как и когда можно использовать этот репарационный кредит". Однако глава дипломатии ЕС не стала прогнозировать сроки принятия конкретного решения странами.

"Я не могу назвать конкретную дату, поскольку мы очень интенсивно работаем над этим. Но я рада, что мы видим определенный прогресс в общих дискуссиях относительно репараций и замороженных активов", - подчеркнула она.

Что такое репарационный кредит?

Репарационный кредит или заем - это новый финансовый инструмент, который сейчас активно обсуждают в ЕС и странах G7 как механизм для помощи Украине путем использования замороженных российских активов.

Главный источник средств - это около 300 млрд долларов российских государственных активов, замороженных в мире (примерно 200 млрд из них - в ЕС).

ЕС рассматривает вариант, когда доходы от этих активов (около 3-5 млрд евро ежегодно) будут идти на обслуживание долга (то есть выплату процентов и частично тела займа).

