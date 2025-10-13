ЄС працює над репараційним кредитом для України, - Каллас

Верховна представниця ЄС Кая Каллас заявила, що триває робота над механізмом використання заморожених російських активів для репараційного кредиту Україні.

про це пише Інтерфакс-Україна.

"Звичайно, ми хочемо рухатися в цьому напрямку швидко, але ЄС 27 держав-членів, із різними занепокоєннями. Тому робота триває. На мою думку, є два шляхи. Один - це створити таку систему, яка була б юридично обґрунтованою, а також покривала ризики для тих держав-членів, які мають більші ризики, ніж інші", - сказала вона на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві у понеділок.

Інший напрямок, на думку Каллас, - це те, "як і коли можна використовувати цей репараційний кредит". Однак глава дипломатії ЄС не стала прогнозувати строки прийняття конкретного рішення країнами.

"Я не можу назвати конкретну дату, оскільки ми дуже інтенсивно працюємо над цим. Та я рада, що ми бачимо певний прогрес у загальних дискусіях щодо репарацій та заморожених активів", - наголосила вона.

Що таке репараційний кредит?

Репараційний кредит або позика - це новий фінансовий інструмент, який зараз активно обговорюють у ЄС та країнах G7 як механізм для допомоги Україні шляхом використання заморожених російських активів.

Головне джерело коштів - це близько 300 млрд доларів російських державних активів, заморожених у світі (приблизно 200 млрд з них - у ЄС).

ЄС розглядає варіант, коли прибутки від цих активів (близько 3–5 млрд євро щорічно) йтимуть на обслуговування боргу (тобто виплату відсотків та частково тіла позики).

