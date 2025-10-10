УКР
Міністр фінансів Німеччини Клінгбайль щодо використання активів РФ: Путін заплатить за свою війну

Клінгбайль щодо використання активів РФ

Є способи ефективно використати заморожені активи РФ, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна заплатити за його війну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau, про це заявив міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль.

Так, Клінгбайль висловив упевненість, що заморожені російські активи незабаром можна буде використовувати ширше.

"Важливо, щоб усе було юридично безпечним", - сказав він у Люксембурзі перед зустріччю міністрів фінансів країн Європи.

За його словами, останнім часом у цьому питанні вже досягнуто певного прогресу.

Також зазначається, що деякі питання все ще потребують уточнення, а зауваження, особливо з боку Бельгії, варто сприймати серйозно. Однак є способи більш ефективно використовувати російські кошти.

Клінгбайль "впевнений, що зрештою ми змусимо Путіна заплатити за його війну".

Німеччина (7775) заморожені активи (662)
