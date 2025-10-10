Министр финансов Германии Клингбайль об использовании активов РФ: Путин заплатит за свою войну

Есть способы эффективно использовать замороженные активы РФ, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина заплатить за его войну.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau, об этом заявил министр финансов Германии Ларс Клингбайль.

Так, Клингбайль выразил уверенность, что замороженные российские активы вскоре можно будет использовать шире.

"Важно, чтобы все было юридически безопасным", - сказал он в Люксембурге перед встречей министров финансов стран Европы.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

По его словам, в последнее время в этом вопросе уже достигнут определенный прогресс.

Также отмечается, что некоторые вопросы все еще требуют уточнения, а замечания, особенно со стороны Бельгии, стоит воспринимать серьезно. Однако есть способы более эффективно использовать российские средства.

Клингбайль "уверен, что в конце концов мы заставим Путина заплатить за его войну".

Также читайте: Зеленский и Лагард обсудили использование замороженных активов РФ: Решение есть, нужна политическая воля в Европе