Зеленский и Лагард обсудили использование замороженных активов РФ: Решение есть, нужна политическая воля в Европе

Президент Владимир Зеленский провел разговор с президентом Европейского центрального банка Кристин Лагард.

Об этом Зеленский сообщил в телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Украине была тяжелая ночь. Очередная российская атака, снова удары по нашей энергетической системе. Россия применила более 450 дронов, десятки ракет, в том числе и баллистику. Проинформировал о последствиях этого террористического удара. Сейчас в разных наших регионах работают ремонтные бригады, энергетики. Делаем все, чтобы восстановить нормальную жизнь. Важно, чтобы Россия несла реальную ответственность за то, что затягивает эту войну и пытается уничтожить жизнь", - говорится в сообщении.

Стороны обсудили, как справедливо использовать замороженные российские активы ради защиты от российской же войны и восстановления жизни в Украине.

"Решение, как это сделать, есть. Спасибо за поддержку. Должна быть достаточная политическая воля в Европе, ведь именно там сосредоточена большая часть этих активов. Большинство партнеров нас в этом поддерживает, и мы рассчитываем на действия. Договорились, что будем тесно работать вместе с другими европейскими лидерами", - отметил Зеленский.

