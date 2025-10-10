РУС
Использование замороженных активов РФ
198 3

Зеленский и Лагард обсудили использование замороженных активов РФ: Решение есть, нужна политическая воля в Европе

Зеленский поговорил с Лагард о замороженных активах РФ

Президент Владимир Зеленский провел разговор с президентом Европейского центрального банка Кристин Лагард.

Об этом Зеленский сообщил в телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Украине была тяжелая ночь. Очередная российская атака, снова удары по нашей энергетической системе. Россия применила более 450 дронов, десятки ракет, в том числе и баллистику. Проинформировал о последствиях этого террористического удара. Сейчас в разных наших регионах работают ремонтные бригады, энергетики. Делаем все, чтобы восстановить нормальную жизнь. Важно, чтобы Россия несла реальную ответственность за то, что затягивает эту войну и пытается уничтожить жизнь", - говорится в сообщении.

Стороны обсудили, как справедливо использовать замороженные российские активы ради защиты от российской же войны и восстановления жизни в Украине.

"Решение, как это сделать, есть. Спасибо за поддержку. Должна быть достаточная политическая воля в Европе, ведь именно там сосредоточена большая часть этих активов. Большинство партнеров нас в этом поддерживает, и мы рассчитываем на действия. Договорились, что будем тесно работать вместе с другими европейскими лидерами", - отметил Зеленский.

Зеленский Владимир (22202) Лагард Кристин (121) Европейский центральный банк (2) замороженные активы (357)
Рішення, як це зробити, є. А ВОЛЮ КУЙЛО У ЄС КУПИВ..
10.10.2025 14:43 Ответить
зе!поц робить вигляд, що нічого не сталося!
типу, все нормально! які до нього питання?
він як завжди зустрічається, дзвонить, обговорює.
кончене гундосе зе!чмо!!!!
10.10.2025 14:49 Ответить
Граші Зеленському неможна давати. Тільки купувати Європі військове
на потреби арміі, і не жебракавати на купівлю транспорту та обладнання для окремих частин .
10.10.2025 15:31 Ответить
 
 