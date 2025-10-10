Зеленський і Лагард обговорили використання заморожених активів РФ: Рішення є, потрібна політична воля у Європі

Президент Володимир Зеленський провів розмову із президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Україні була важка ніч. Чергова російська атака, знов удари по нашій енергетичній системі. Росія застосувала більш ніж 450 дронів, десятки ракет, зокрема й балістику. Поінформував про наслідки цього терористичного удару. Зараз у різних наших регіонах працюють ремонтні бригади, енергетики. Робимо все, щоб відновити нормальне життя. Важливо, щоб Росія несла реальну відповідальність за те, що затягує цю війну та намагається знищити життя", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Голова ЄЦБ висунула вимоги для надання "репараційного кредиту" для України

Сторони обговорили, як справедливо використати заморожені російські активи заради захисту від російської ж війни та відновлення життя в Україні.

"Рішення, як це зробити, є. Дякую за підтримку. Має бути достатня політична воля у Європі, адже саме там зосереджена найбільша частина цих активів. Більшість партнерів нас у цьому підтримує, і ми розраховуємо на дії. Домовилися, що будемо тісно працювати разом з іншими європейськими лідерами", - зазначив Зеленський.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі