Зеленський і Лагард обговорили використання заморожених активів РФ: Рішення є, потрібна політична воля у Європі

Зеленський поговорив із Лагард про заморожені активи РФ

Президент Володимир Зеленський провів розмову із президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Україні була важка ніч. Чергова російська атака, знов удари по нашій енергетичній системі. Росія застосувала більш ніж 450 дронів, десятки ракет, зокрема й балістику. Поінформував про наслідки цього терористичного удару. Зараз у різних наших регіонах працюють ремонтні бригади, енергетики. Робимо все, щоб відновити нормальне життя. Важливо, щоб Росія несла реальну відповідальність за те, що затягує цю війну та намагається знищити життя", - йдеться в повідомленні.

Сторони обговорили, як справедливо використати заморожені російські активи заради захисту від російської ж війни та відновлення життя в Україні.

"Рішення, як це зробити, є. Дякую за підтримку. Має бути достатня політична воля у Європі, адже саме там зосереджена найбільша частина цих активів. Більшість партнерів нас у цьому підтримує, і ми розраховуємо на дії. Домовилися, що будемо тісно працювати разом з іншими європейськими лідерами", - зазначив Зеленський.

Зеленський Володимир (25760) Лагард Крістін (124) Європейський центральний банк (104) заморожені активи (662)
Рішення, як це зробити, є. А ВОЛЮ КУЙЛО У ЄС КУПИВ..
показати весь коментар
10.10.2025 14:43 Відповісти
зе!поц робить вигляд, що нічого не сталося!
типу, все нормально! які до нього питання?
він як завжди зустрічається, дзвонить, обговорює.
кончене гундосе зе!чмо!!!!
показати весь коментар
10.10.2025 14:49 Відповісти
 
 