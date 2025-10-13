ЄС розглядає заморожені активи РФ як джерело фінансування України, - Bloomberg

Євросоюз дедалі більше схиляється до використання заморожених активів Росії для фінансування України, оскільки інші джерела підтримки виснажуються.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнаних співрозмовників.

За даними джерел, ЄС прагне досягти політичної згоди щодо використання активів для надання Україні "репараційної позики" на саміті лідерів у Брюсселі наступного тижня. Після цього Єврокомісія планує до другого кварталу наступного року подати юридичну пропозицію щодо механізму вивільнення коштів.

Потреба у терміновому рішенні зумовлена тим, що значна частина відповідальності за фінансування військових і економічних потреб України зараз лягає на Європу, адже США заявили про припинення оплати зброї для Києва. Деякі країни-члени ЄС також перебувають у політичній та бюджетній кризі, що ускладнює швидке реагування.

Згідно з планами ЄС, Україна може отримати близько 140 млрд євро нових кредитів за рахунок заморожених російських активів. Повернення коштів відбудеться лише у разі, якщо Росія погодиться виплатити репарації за завдані війною збитки. За оцінками експертів, для підтримки оборони та фінансування до кінця цього десятиліття Києву може знадобитися понад 200 млрд доларів.

Країни ЄС також обговорюють умови надання позик: чи мають кошти йти на військові потреби, економічні цілі України чи на обидва напрями, а також обсяг фінансування постачань із Європи та інших держав.

