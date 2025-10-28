4,7 млн українців зараз мають тимчасовий захист у Євросоюзі, - спецпредставниця ЄС Йоганссон

На території Євросоюзу зараз тимчасовим захистом користуються 4,7 млн громадян України.

Про це заявила спецпредставниця ЄС з питань українців Ілва Йоганссон.

"Йдеться про 4,7 мільйона українців, які наразі користуються тимчасовим захистом у державах-членах ЄС", - зазначила вона.

Кількість українців у ЄС зростає

За її словами, кількість громадян України продовжує зростати.

Йоганссон зауважила, що фактично "щотижня до наших держав-членів прибувають нові люди та подають заяви на тимчасовий захист".

"Тож цифри продовжують зростати. Втім, тимчасовий захист має залишатися тимчасовим", - додала спецпредставниця ЄС з питань українців.

Вона додала, що наразі ЄС зосередиться на новій фазі. Йдеться про перехід від тимчасового захисту до нового етапу.

"А що це за новий етап? Я б сказала, що ми переходимо від захисту до партнерства. Ми переходимо від… статусу біженця до формування діаспори", - додала Йоганссон.

