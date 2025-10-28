УКР
4,7 млн українців зараз мають тимчасовий захист у Євросоюзі, - спецпредставниця ЄС Йоганссон

Скільки українських біженців зараз у Євросоюзі?

На території Євросоюзу зараз тимчасовим захистом користуються 4,7 млн громадян України.

Про це заявила спецпредставниця ЄС з питань українців Ілва Йоганссон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Йдеться про 4,7 мільйона українців, які наразі користуються тимчасовим захистом у державах-членах ЄС", - зазначила вона.

Кількість українців у ЄС зростає

За її словами, кількість громадян України продовжує зростати.

Йоганссон зауважила, що фактично "щотижня до наших держав-членів прибувають нові люди та подають заяви на тимчасовий захист".

"Тож цифри продовжують зростати. Втім, тимчасовий захист має залишатися тимчасовим", - додала спецпредставниця ЄС з питань українців.

Вона додала, що наразі ЄС зосередиться на новій фазі. Йдеться про перехід від тимчасового захисту до нового етапу.

"А що це за новий етап? Я б сказала, що ми переходимо від захисту до партнерства. Ми переходимо від… статусу біженця до формування діаспори", - додала Йоганссон.

+3
як не вмер Данила, то
ЗЄльонка задавила

нещасна Україна
Голодомор - мінус 5 млн. населення
Сеньора ЗЕлімор - мінус 4,7 млн. людей

.
+2
Цілком закономірно. Почитай коментарі, яку країну мріють побудувати деякі індивідууми. І все стане зрозуміло.
+2
Так це ще не кінець. Гундоса потолоч планує "воювати" зі свого зручного бункера мінімум 3 роки, і порахувати його кацапо-зеленоноцид можна буде тільки після припинення війни. Але вже й зараз видно, що втрати українців за його "правлінням" досягають втрат Голодомору. І більшість з тих, хто виїхав, вже ніколи не повернуться, як і їх діти.
До війни не менша кількість батрачили в Європі, зараз лише отримали статус біженців. Нічого дивного в цих цифрах немає
У військовозобов'язаних чоловіків, військовозобов'язаних жінок, медиків обох статей які військовозобов'язані за замовченням, та дітей і родичів всіх цих категорій громадян, які ухиляються від мобілізації за кордоном, потрібно забрати українське громадянство!
Вони вам тільки подякують, тому що особам без громадянства набути його набагато легше і країні перебування
Ти з дубу впав і в голові вавка?
Так це ще не кінець. Гундоса потолоч планує "воювати" зі свого зручного бункера мінімум 3 роки, і порахувати його кацапо-зеленоноцид можна буде тільки після припинення війни. Але вже й зараз видно, що втрати українців за його "правлінням" досягають втрат Голодомору. І більшість з тих, хто виїхав, вже ніколи не повернуться, як і їх діти.
жесть
скільки з 4,7 млн - чоловіки призивного віку? Якщо не воювати, то працювати в Україні вони могли б.
Так, так любі коментатори. Дома біженці потрібні або воювати, або відновлювати. А якщо ні те, ні се, то при них і кури не балакають. Ні інтєресно, єто другоє
