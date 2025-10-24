"Примусово повернути не зможемо": Мінсоцполітики готує стратегію повернення біженців з-за кордону

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності готує Стратегію повернення громадян з-за кордону в Україну.

Про це очільник міністерства Денис Улютін заявив у подкасті "Діалоги" Центру соціальних змін і поведінкової економіки, передає Інтерфакс-Україна.

"Примусово ми їх повернути не зможемо (українських біженців з-за кордону, – ред.), а добровільне повернення має відбуватися за певних їх бажань. Якраз ця частина з нашого боку має бути добре пропрацьована. Ми зараз над цим працюємо – саме над Стратегією повернення", – сказав Улютін.

Він додав, що Мінсоцполітики сподівається завершити розробку документа до кінця року.

Як повідомлялося, водночас МВФ прогнозує, що масового повернення біженців після завершення бойових дій не відбудеться і чисельність населення України стабілізується на рівні близько 34 млн осіб.

Раніше заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук говорила, що українська влада має підготувати систему соціальної підтримки для українських біженців, які повертатимуться з Польщі, зокрема тих категорій громадян, які не можуть працювати.

Нагадаємо, 13 червня, Рада Європейського Союзу одностайно підтримала пропозицію продовжити дію тимчасового захисту для українських біженців у країнах ЄС ще на рік – до 4 березня 2027 року. Водночас держави-члени ЄС обговорюють підготовку до скоординованого переходу від тимчасового захисту (стратегія виходу з тимчасового захисту).