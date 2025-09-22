БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Верещук закликала готувати соціальну систему до повернення з Польщі біженців, що не можуть працювати

Українська влада має підготувати систему соціальної підтримки для українських біженців, які повертатимуться з Польщі, зокрема тих категорій громадян, які не можуть працювати.

Про це заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук повідомила у Telegram за підсумками поїздки до Варшави.

Вона зауважила, що українським біженцям у Польщі "непросто", особливо важко літнім людям, особам з інвалідністю, одиноким матерям із малолітніми дітьми та іншим вразливим категоріям громадян.

"Також ми не можемо ігнорувати поступове посилення вимог до перебування українців у Польщі. Це особливо відчутно для тих, хто не має змоги працювати. Тому, ми маємо заздалегідь підготувати українську систему соціальної підтримки – тимчасове житло, гуманітарну, медичну та соціальну допомогу, щоб наші громадяни, які захочуть повернутися, отримали належну підтримку від держави", – написала Верещук.

За її словами, держава також має забезпечити організаційну та логістичну допомогу для такого повернення.

"Найближчим часом винесемо це питання на обговорення Платформи з питань українців за кордоном за участі дотичних органів влади, громадських і міжнародних організацій та польських партнерів", – додала заступниця голови Офісу президента.

Як повідомлялося, Польща наразі переглядає умови надання підтримки для громадян України. Зокрема, соціальні виплати українським біженцям залежатимуть від їх працевлаштування, за винятком тих, хто виховує дітей з інвалідністю.

Наприклад, українці отримуватимуть допомогу під назвою "800 плюс" на дітей, лише якщо заявник працює, а його діти навчаються в Польщі.

Підготовка загонів тцк до повернення українців з Польщі !!! Приїзжайте вас запакують. Велкому ту Юкреін
22.09.2025 10:10 Відповісти
систему соціальної підтримки
ТЦК та СП це частина сисмеми соціальної підтримки - приклади такою підтримки можна побачити в ютубі. Приблизно така ж підтримка надходить і від інших органів влади.
22.09.2025 10:21 Відповісти
Вона зауважила, що українським біженцям у Польщі "непросто", особливо важко літнім людям, особам з інвалідністю, одиноким матерям із малолітніми дітьми та іншим вразливим категоріям громадян.

Ну, давай, чучундра - розкажи як легко цим категоріям населення в Україні.
22.09.2025 10:25 Відповісти
це стерво вже просто не сприймається щоб вона не казал
22.09.2025 10:28 Відповісти

