4,7 млн украинцев сейчас имеют временную защиту в Евросоюзе, - спецпредставительница ЕС Йоханссон

Сколько украинских беженцев сейчас в Евросоюзе?

На территории Евросоюза сейчас временной защитой пользуются 4,7 млн граждан Украины.

Об этом заявила спецпредставитель ЕС по вопросам украинцев Илва Йоханссон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Речь идет о 4,7 миллиона украинцев, которые сейчас пользуются временной защитой в государствах-членах ЕС", - отметила она.

Количество украинцев в ЕС растет

По ее словам, количество граждан Украины продолжает расти.

Читайте также: 66% немцев выступают против социальных выплат украинцам, - опрос

Йоханссон отметила, что фактически "каждую неделю в наши государства-члены прибывают новые люди и подают заявления на временную защиту".

"Поэтому цифры продолжают расти. Впрочем, временная защита должна оставаться временной", - добавила спецпредставитель ЕС по вопросам украинцев.

Читайте: "Принудительно вернуть не сможем": Минсоцполитики готовит стратегию возвращения беженцев из-за рубежа

Она добавила, что сейчас ЕС сосредоточится на новой фазе. Речь идет о переходе от временной защиты к новому этапу.

"А что это за новый этап? Я бы сказала, что мы переходим от защиты к партнерству. Мы переходим от... статуса беженца к формированию диаспоры", - добавила Йоханссон.

До війни не менша кількість батрачили в Європі, зараз лише отримали статус біженців. Нічого дивного в цих цифрах немає
28.10.2025 17:13 Ответить
як не вмер Данила, то
ЗЄльонка задавила

нещасна Україна
Голодомор - мінус 5 млн. населення
Сеньора ЗЕлімор - мінус 4,7 млн. людей

.
28.10.2025 17:27 Ответить
жесть
28.10.2025 17:29 Ответить
 
 