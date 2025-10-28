4,7 млн украинцев сейчас имеют временную защиту в Евросоюзе, - спецпредставительница ЕС Йоханссон

На территории Евросоюза сейчас временной защитой пользуются 4,7 млн граждан Украины.

Об этом заявила спецпредставитель ЕС по вопросам украинцев Илва Йоханссон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Речь идет о 4,7 миллиона украинцев, которые сейчас пользуются временной защитой в государствах-членах ЕС", - отметила она.

Количество украинцев в ЕС растет

По ее словам, количество граждан Украины продолжает расти.

Йоханссон отметила, что фактически "каждую неделю в наши государства-члены прибывают новые люди и подают заявления на временную защиту".

"Поэтому цифры продолжают расти. Впрочем, временная защита должна оставаться временной", - добавила спецпредставитель ЕС по вопросам украинцев.

Она добавила, что сейчас ЕС сосредоточится на новой фазе. Речь идет о переходе от временной защиты к новому этапу.

"А что это за новый этап? Я бы сказала, что мы переходим от защиты к партнерству. Мы переходим от... статуса беженца к формированию диаспоры", - добавила Йоханссон.

