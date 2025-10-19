66% граждан Германии выступают против социальных выплат украинцам, - опрос
Большинство опрошенных граждан Германии выступают против выплаты социальной помощи Bürgergeld украинским беженцам.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом исследования общественного мнения (INSA) по заказу Bild, сообщает Цензор.НЕТ.
Только 17% респондентов считают, что все украинские беженцы в Германии должны получать социальную помощь Bürgergeld, 66% опрошенных выступили против этого.
Также 62% граждан Германии выступают за возвращение мужчин призывного возраста обратно в Украину, в то же время 18% считают, что они не должны возвращаться.
Издание отмечает, что ежегодно в Германии около 700 000 украинцев в общей сложности получают примерно 6,3 миллиарда евро в виде социальной помощи. В то же время каждый третий украинец, проживающий в Германии, трудоустроен.
Справочно
Bürgergeld (от нем. деньги для граждан) – государственная помощь, которая с 01.01.2023 является основным обеспечением для трудоспособных, но временно безработных лиц.
Cтавка помощи Bürgergeld для одиноких лиц составляет 563 евро в месяц. Пособие помимо этого покрывает оплату жилья и взносы по медицинскому страхованию.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ой стоп, эти в Германии **** без остановки своих жонушек, наряжен как цыганская кибитка и за каждого следующего арабччонка получают все больше пособий
у нас народ болен, но в ЕС просто долбоёбы инфантильные
Вы это бросьте. У неухилянтов тоже много вопросов к детям Данилова.
Тобто ти в Україні без світла, роботи, з ТЦК чи в окопі - тупі дуля, ти в Німеччині - ось тобі роки тонни грошей. Що це за фігня?
Не секрет що багато людей з числа вимушених переселенців , взагалі не хочуть нікуди їхати з України , бо вважають що Захід для них , при всіх його перевагах , залишається для них - чужиною .
А те що жителі західних областей України роблять на цьому бізнес - за величезні гроші здаючи свої квартири тим хто втік від війни , а самі їдуть в ЄС і сидять на виплатах для біженців , це не є новиною ні для кого .
Очевидно німцям це вже набридло .
Головне не розпалювати ворожнечу між нами і німцями
Араби,афганці,сірійці хороші,а працелюбні доброзичливі українці погані.Висер рашистської пропаганди.
Всі сім'ї кого я знаю з ЗСУ- не покидають Україну, щоб бути ближчими до чоловіків. Жінки в зону бд приїжджають, щоб побачитися бодай на годину.
Ян Шуманн, журналіст Bild із Тюрингії, регіону, де домінують AfD та BSW - партії, що виступають проти мігрантів, зокрема українців, і симпатизують Путіну та РФ, - регулярно публікує замовні статті. Його матеріали, включно з провокаційними опитуваннями, акцентують на "зловживаннях" українських біженців та критикують Bürgergeld, підтримуючи антимігрантську риторику AfD і BSW у Тюрингії.
Ян Шуманн, журналіст Bild із Тюрингії, регіону, де домінують AfD та BSW - партії, що виступають проти мігрантів, зокрема українців, і симпатизують Путіну та РФ, - регулярно публікує замовні статті. Його матеріали, включно з провокаційними опитуваннями, акцентують на "зловживаннях" українських біженців та критикують Bürgergeld, підтримуючи антимігрантську риторику AfD і BSW у Тюрингії.
Будувати свою країну, а не жебрати по світу з протягнутою лапою.
Зрештою вони ще мають відповідати за свій вибір президента в 2019
Ага прилетает через день.
...Будувати свою країну...
просто слёза потекла, сколько помню, столько это и слышал
...а не жебрати по світу з протягнутою лапою...
Не мы такие, жизнь такая.
Зрештою вони ще мають відповідати за свій вибір президента в 2019
не-не-не на этом мы пойти не можем
Таким говорити нічого. Замість голови котєлок в який кацапи наклали свої ЩІ.
Питаю з яких ******, ви, ссударь ?
не можу не погодитись з ними
Все одно ж помітно з якого ви роду- уроду.
На расєюшкє то нє стріляют.
Продовжуйте
Ян Шуманн, журналіст Bild із Тюрингії якій постійно викладає такі провокативні якби опроси по Тюрінгії де більшість голосує за AFD так Саару !!!
Відповідь: Таких як ти- ТАК.