РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8402 посетителя онлайн
Новости беженцы в Германии Украинские беженцы
6 438 98

66% граждан Германии выступают против социальных выплат украинцам, - опрос

МЗС розповіло, скільки українців за кордоном

Большинство опрошенных граждан Германии выступают против выплаты социальной помощи Bürgergeld украинским беженцам.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом исследования общественного мнения (INSA) по заказу Bild, сообщает Цензор.НЕТ.

Только 17% респондентов считают, что все украинские беженцы в Германии должны получать социальную помощь Bürgergeld, 66% опрошенных выступили против этого.

Также читайте: Военнослужащим, освобожденным из плена РФ, будут выплачивать по 50 тыс. гривен во время реабилитации

Также 62% граждан Германии выступают за возвращение мужчин призывного возраста обратно в Украину, в то же время 18% считают, что они не должны возвращаться.

Издание отмечает, что ежегодно в Германии около 700 000 украинцев в общей сложности получают примерно 6,3 миллиарда евро в виде социальной помощи. В то же время каждый третий украинец, проживающий в Германии, трудоустроен.

Справочно

Bürgergeld (от нем. деньги для граждан) – государственная помощь, которая с 01.01.2023 является основным обеспечением для трудоспособных, но временно безработных лиц.

Cтавка помощи Bürgergeld для одиноких лиц составляет 563 евро в месяц. Пособие помимо этого покрывает оплату жилья и взносы по медицинскому страхованию.

Также читайте: После победы каждый украинец, уехавший за границу, должен иметь возможность вернуться, - Стефанчук

Автор: 

беженцы (1708) выплаты (701) Германия (7333)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
тільки стримують ЯКРАЗ НЕ ТІ українці що в німеччині а САМЕ ТІ ЩО В УКРАЇНІ.

Тобто ти в Україні без світла, роботи, з ТЦК чи в окопі - тупі дуля, ти в Німеччині - ось тобі роки тонни грошей. Що це за фігня?
показать весь комментарий
19.10.2025 01:13 Ответить
+26
Туфта і брехня.
Араби,афганці,сірійці хороші,а працелюбні доброзичливі українці погані.Висер рашистської пропаганди.
показать весь комментарий
19.10.2025 04:30 Ответить
+21
За сирийцев военнообязанных что-то в своё время вообще не бухтели. Смотрю, что только украинские беженцы поперёк горла, остальные устраивают, да? Не, ну украинцы в общем-то законы местные не нарушают, немок не насилуют, может в этом причина? Жертвы политики толерантности и терпимости. "Пропал Калабуховский дом..." А в своё время ваши предки чуть ли не половину мира натянули на глобус Германии.
показать весь комментарий
19.10.2025 01:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На четвертому році війни - цілком зрозуміле ставлення.
показать весь комментарий
19.10.2025 01:03 Ответить
Всі хто можуть,повинні працювати.Без варіантів.Хто скільки може,але працювати.Решта хай отримують
показать весь комментарий
19.10.2025 08:08 Ответить
А шо там проводят опросы по отношению к арабам, которые по 10 и больше лет в Германии, Немецкого не знают, по 5 детей, никогда не работали, мживут на пособие, да еще и воруют, грабят, наркотой банкуют … или это не полит корректно? Это ведь мужья сириек и другой ***** защищают Европу от кацапов на Востоке Европы, поэтому к ним нет вопросов?

ой стоп, эти в Германии **** без остановки своих жонушек, наряжен как цыганская кибитка и за каждого следующего арабччонка получают все больше пособий

у нас народ болен, но в ЕС просто долбоёбы инфантильные
показать весь комментарий
19.10.2025 08:09 Ответить
Та якби лише своїх ))
показать весь комментарий
19.10.2025 09:28 Ответить
А разве не каждый баран должен висеть за свои яйца?
Вы это бросьте. У неухилянтов тоже много вопросов к детям Данилова.
показать весь комментарий
19.10.2025 10:55 Ответить
Які жадібні. Якби не українці, які стримують орду, вже, швидше за все, існували б під окупацією росіян і китайців, в рабстві.
показать весь комментарий
19.10.2025 01:08 Ответить
тільки стримують ЯКРАЗ НЕ ТІ українці що в німеччині а САМЕ ТІ ЩО В УКРАЇНІ.

Тобто ти в Україні без світла, роботи, з ТЦК чи в окопі - тупі дуля, ти в Німеччині - ось тобі роки тонни грошей. Що це за фігня?
показать весь комментарий
19.10.2025 01:13 Ответить
Чому лише ті, що в Україні стримують? А ви не думали, що багато українців з-за кордону теж допомагають, як можуть?
показать весь комментарий
19.10.2025 10:11 Ответить
Щомісяця переказують 2 євро із соцдопомоги в фонд Стерненка чи Притули?
показать весь комментарий
19.10.2025 10:47 Ответить
Я писав за тихих українців, які саме стримують орду. У деяких з них родини, чи, члени родини, за кордоном перебувають же. Там є і діти, і старі батьки і т.д., і їм ЄС повинен їм допомагати. За прецездатних, які можуть вивчити мову, за рік, я не кажу. Багато з них працює. А коли в тебе діти, чи маленька дитина, то особливо не напрацюєш.
показать весь комментарий
19.10.2025 10:58 Ответить
Це ті, що зробили ноги, стримують?
показать весь комментарий
19.10.2025 02:08 Ответить
Знаю сім'ю з Львівської області в Німеччині. 7 душ на соцдопомозі. Будинок здають впо. Ще знаю сім1ю зі Сумщини- в Великобританії. Теж на соцдопомозі. Так ці військових пустили за 25 000 плюс комуналка. Через місяць захотіли вже 30 000.
показать весь комментарий
19.10.2025 08:44 Ответить
7 душ, значить багатодітні. Львівщину ******** неслабо.
показать весь комментарий
19.10.2025 09:26 Ответить
Ні. Дитина одна. Там ще тітка, дядько та племінник з молодицями.
показать весь комментарий
19.10.2025 09:49 Ответить
Ооо, почалося..., "сім'я зі Львову живує в Європі, квартиру здала за тищу євро".... нагадує про 8 лєт дамбілі бамбас.
показать весь комментарий
19.10.2025 10:13 Ответить
А ось і біженка обізвалася. Звідки пані від війни тікала? Не здивуюся якщо з Закарпаття.
показать весь комментарий
19.10.2025 10:45 Ответить
Может вы знаете? Я у всех, кто в теме, спрашивал, а зачем снимать переселенца снимать квартиру во Львове? Чего он не чухнул в ту же Германию?
показать весь комментарий
19.10.2025 10:59 Ответить
Багато хто не бажає лишати Україну. Їхня Батьківщина тут.
показать весь комментарий
19.10.2025 11:02 Ответить
А звідки ви взяли що всі прям - хочуть чухнуть в Німеччину , в Польщу , в Чехію і тд.??
Не секрет що багато людей з числа вимушених переселенців , взагалі не хочуть нікуди їхати з України , бо вважають що Захід для них , при всіх його перевагах , залишається для них - чужиною .
А те що жителі західних областей України роблять на цьому бізнес - за величезні гроші здаючи свої квартири тим хто втік від війни , а самі їдуть в ЄС і сидять на виплатах для біженців , це не є новиною ні для кого .
Очевидно німцям це вже набридло .
показать весь комментарий
19.10.2025 11:15 Ответить
Що за ім'я Вадімір?
показать весь комментарий
19.10.2025 12:56 Ответить
показать весь комментарий
19.10.2025 13:43 Ответить
Тепер дозвольте запитати з якої саме частини України Ви родом.
показать весь комментарий
19.10.2025 13:46 Ответить
Добавлю про родину біженців із Сумщини. Вони з Ромнів. Розумієте?
показать весь комментарий
19.10.2025 12:30 Ответить
Рускій мір вам в дом та скоріше. Нам всерівно кришка
показать весь комментарий
19.10.2025 01:09 Ответить
Загалом я як українець теж за скасування. Ті хто тут в Україні нічого не дістають і живуть. А так мало того що і можливості, і можна роботу найти, так ще і гроші просто так - бред якийсь
показать весь комментарий
19.10.2025 01:12 Ответить
6,3 мільярди євро на 700 тисяч українців це 9 тисяч євро на рік. 36,5 тисячі гривень на місяць нічого не роблячи.
показать весь комментарий
19.10.2025 01:40 Ответить
Вітаю! Тест на справжнього українця пройдено. Головне щоб не мені було добре, а щоб іншим було погано. А якщо серйозно, уявіть собі, що ці виплати припинили та задайте собі питання:1. Це вплине на підвищення вашої зарплати?2.Це створить нові робочі місця в Україні? Це зупинить 'шахедів"?
показать весь комментарий
19.10.2025 09:02 Ответить
І одне вірно і інше
показать весь комментарий
19.10.2025 09:11 Ответить
На это никто не пойдет. Деньги должны оставаться в семье. Трускавец - город курорт с "камнями" десятки пустых отелей. На европейские деньги можно из большинства беженцев сделать переселенцев. + рабочие места + оживление торговли и производство продуктов питания
показать весь комментарий
19.10.2025 11:19 Ответить
Рассматривайте этот вопрос шире. В Германии и Польше перепроизводство. Фермерам платят субсидии, чтобы меньше садили. Сейчас эти деньги идут потребителям продуктов питания. Выехал из Германии, выплаты прекратились. Эти деньги беженцам дают подержать в руках и тут же вернуть обратно. Благодаря им, в том числе арабам, стимулируют своего производителя. Ну, и бонусом. Выбирают лучших.
показать весь комментарий
19.10.2025 11:14 Ответить
За сирийцев военнообязанных что-то в своё время вообще не бухтели. Смотрю, что только украинские беженцы поперёк горла, остальные устраивают, да? Не, ну украинцы в общем-то законы местные не нарушают, немок не насилуют, может в этом причина? Жертвы политики толерантности и терпимости. "Пропал Калабуховский дом..." А в своё время ваши предки чуть ли не половину мира натянули на глобус Германии.
показать весь комментарий
19.10.2025 01:12 Ответить
Без своїй країни українці всюди будуть чужі. Як цигани, всіма небажаними.
показать весь комментарий
19.10.2025 01:14 Ответить
А почему так к цыганам относятся не задумывались?
показать весь комментарий
19.10.2025 01:31 Ответить
Саме тому ви це пишете з Британії?
показать весь комментарий
19.10.2025 01:38 Ответить
У 2024 році громадянство Німеччини отримали 83 150 сирійців. Після падіння Асада за рік до нової аллахакбарської Сирії з Німеччини повернулися лише 4 тисячі сирійців.
показать весь комментарий
19.10.2025 01:29 Ответить
ну і чого вони їх залишають?
показать весь комментарий
19.10.2025 02:12 Ответить
Тому що вони вже громадяни Німеччини, а повернулись ті хто не зміг отримати громадянство.
показать весь комментарий
19.10.2025 09:59 Ответить
німеччина прийняла купу біженців за ці роки виплачуючи їм шалені кошти. Ті таранили машинами ярмарки, гвалтували жінок і висіли на шиї у платників податків. І всі мовчали. Тявкають лише проти нас, які повністю нормальні, толерантні, багато працевлаштовані, і все одно вони проти. В чому справа?
показать весь комментарий
19.10.2025 02:15 Ответить
Справа в потужній кацапській пропаганді.
показать весь комментарий
19.10.2025 03:12 Ответить
Як вони відносяться до нас то їхнє право, і ми не можемо цього заборонити
Головне не розпалювати ворожнечу між нами і німцями
показать весь комментарий
19.10.2025 03:39 Ответить
Туфта і брехня.
Араби,афганці,сірійці хороші,а працелюбні доброзичливі українці погані.Висер рашистської пропаганди.
показать весь комментарий
19.10.2025 04:30 Ответить
Нормальні українці не здриснули.
показать весь комментарий
19.10.2025 08:35 Ответить
Знаю одну сім'ю. Чоловік воював в 2014 і в 2022. Народилась третя дитина, демобілізувався і виїхав до сім'ї в Німеччину. В район міста, де вони жили, час від часу прилітає.
показать весь комментарий
19.10.2025 09:32 Ответить
Добав ще що коли приїхав до сім'ї в Німеччину- був дещо здивований кольором шкіри дитини і чорношкірим чуваком, котрого старші називали татом і я таки розплачуся.
Всі сім'ї кого я знаю з ЗСУ- не покидають Україну, щоб бути ближчими до чоловіків. Жінки в зону бд приїжджають, щоб побачитися бодай на годину.
показать весь комментарий
19.10.2025 09:47 Ответить
Have jord i hovedet
показать весь комментарий
19.10.2025 10:13 Ответить
Так звісно так і є !!! ця стаття чисто заказна від про АФДшного журналіста Яна Шуманна -
Ян Шуманн, журналіст Bild із Тюрингії, регіону, де домінують AfD та BSW - партії, що виступають проти мігрантів, зокрема українців, і симпатизують Путіну та РФ, - регулярно публікує замовні статті. Його матеріали, включно з провокаційними опитуваннями, акцентують на "зловживаннях" українських біженців та критикують Bürgergeld, підтримуючи антимігрантську риторику AfD і BSW у Тюрингії.
показать весь комментарий
19.10.2025 10:45 Ответить
та більшість українців в Україні за скасування соціальних виплат українцям в Німеччині, звісно якщо не інваліди чи пенсіонери та багатодітні матері
показать весь комментарий
19.10.2025 07:44 Ответить
Ні , вас таких засраних серед українців таки меншість.
показать весь комментарий
19.10.2025 08:15 Ответить
З інвалідами теж не так просто! В ЄС та США інше ставлення до інвалідів, вони там мають всі можливості для повноцінного життя. Бачив у ютубі: у Німеччині глухонімі запросто працюють дальнобоями, офіційно. А в нас їм навіть не дають права на власну легкову автівку, не проходять медкомісію; один лікар заявив "буде їхати швидка з сиреною, а глухий не почує та не пропустить. А мені потім відповідати, що я підписав йому довідку. Ніт, вибачайте". Дають пенсію 3000 грн і всьо. Тому так, нехай й інваліди теж працюють у Німеччині. Це ж не Україна.
показать весь комментарий
19.10.2025 09:36 Ответить
може вони трохи натякають на нову інтерпретацію "Arbeit macht frei". Бо в мене є приклади коли люди кажуть, хай війна в Україні ще трохи потриває. А так хто працює і має клепку йому ті подачки до фені
показать весь комментарий
19.10.2025 08:25 Ответить
Нехай ці німці подумають, чому є біженці? А чи не пуйло допомагало асаду бомбити Сирію? І чи не пуйло зараз бомбить Україну? То може треба їм почати розповідати, хто в цьому винний?
показать весь комментарий
19.10.2025 08:54 Ответить
Та фіг з тими українцями, головне, щоб арабески сиділи на виплатах і побільше муслімів до бюргерів, так виходить
показать весь комментарий
19.10.2025 09:08 Ответить
Ця стаття чисто заказна від про АФДшного журналіста Яна Шуманна -
Ян Шуманн, журналіст Bild із Тюрингії, регіону, де домінують AfD та BSW - партії, що виступають проти мігрантів, зокрема українців, і симпатизують Путіну та РФ, - регулярно публікує замовні статті. Його матеріали, включно з провокаційними опитуваннями, акцентують на "зловживаннях" українських біженців та критикують Bürgergeld, підтримуючи антимігрантську риторику AfD і BSW у Тюрингії.
показать весь комментарий
19.10.2025 09:40 Ответить
Я думаю більшість українців в Україні теж проти допомоги українцям за кордоном. Ці величезні гроші які витрачають на утримання блазнів(які за 3 роки не спромоглися знайти собі роботу) Можна було б витратити на українську армію(зброю та підвищення зарплат військовим).
показать весь комментарий
19.10.2025 09:50 Ответить
Кацапе, тут водкі нєт!
показать весь комментарий
19.10.2025 10:06 Ответить
.Думаю що більшість могла би повернутись і жити на правому березі. Тут безпечно.
Будувати свою країну, а не жебрати по світу з протягнутою лапою.
Зрештою вони ще мають відповідати за свій вибір президента в 2019
показать весь комментарий
19.10.2025 10:15 Ответить
...Думаю що більшість могла би повернутись і жити на правому березі. Тут безпечно...
Ага прилетает через день.

...Будувати свою країну...
просто слёза потекла, сколько помню, столько это и слышал

...а не жебрати по світу з протягнутою лапою...
Не мы такие, жизнь такая.

Зрештою вони ще мають відповідати за свій вибір президента в 2019
не-не-не на этом мы пойти не можем
показать весь комментарий
19.10.2025 10:29 Ответить
Знову **********. А вам говорили голосувати відповідально. Нє, нам поржать.
Таким говорити нічого. Замість голови котєлок в який кацапи наклали свої ЩІ.
показать весь комментарий
19.10.2025 10:35 Ответить
Ох уж эти кацапы ,Ох уж эти щи
показать весь комментарий
19.10.2025 10:38 Ответить
********** ? Лаподрань ?
Питаю з яких ******, ви, ссударь ?
показать весь комментарий
19.10.2025 10:43 Ответить
ого, культура так и прёт
показать весь комментарий
19.10.2025 10:45 Ответить
Ваша культура. Чьо , нє нравіцца ? Нравіцца нє нравіцца, тєрпєть раділся, ти красавіцца
показать весь комментарий
19.10.2025 10:47 Ответить
dum som en dør
показать весь комментарий
19.10.2025 10:48 Ответить
це все що ти вивчив з данської за 4 роки голодранства ?
показать весь комментарий
19.10.2025 10:49 Ответить
jo
показать весь комментарий
19.10.2025 10:50 Ответить
мабуть часто чув в свою адресу цей епітет від місцевих
не можу не погодитись з ними
показать весь комментарий
19.10.2025 10:50 Ответить
desværre, jeg taler ikke på dansk, så jeg kan ikke høre det
показать весь комментарий
19.10.2025 10:55 Ответить
Якщо ви не в Данії, а в ******, то чого на себе чужий прапорець начепили
Все одно ж помітно з якого ви роду- уроду.
показать весь комментарий
19.10.2025 11:05 Ответить
Якщо
показать весь комментарий
19.10.2025 11:07 Ответить
...А вам говорили голосувати відповідально.. Кому вам ? Просто любопытно
показать весь комментарий
19.10.2025 10:39 Ответить
а ви від імені кого тут пишете ?
показать весь комментарий
19.10.2025 10:42 Ответить
Нет я просто интересуюсь
показать весь комментарий
19.10.2025 10:42 Ответить
O ком речь идёт, а вдруг я не попадаю в эту категорию, обидно да
показать весь комментарий
19.10.2025 10:43 Ответить
Навряд чи я вболіваю чи переймаюсь долею ********************
На расєюшкє то нє стріляют.
показать весь комментарий
19.10.2025 10:48 Ответить
Гнуснейшая привычка карликовых умов - приписывать свое духовное убожество другим
показать весь комментарий
19.10.2025 10:52 Ответить
Бачу у вас повний рот російського блаженства
Продовжуйте
показать весь комментарий
19.10.2025 10:54 Ответить
Как я вижу образованны вы скудно ,это Бальзак
показать весь комментарий
19.10.2025 10:56 Ответить
Бальзак не писав російською.
показать весь комментарий
19.10.2025 10:57 Ответить
Спасибо что раскрыли мне глаза, не знал
показать весь комментарий
19.10.2025 10:59 Ответить
Кожному кацапу треба нагадувати, що не все їхнє, на що дивиться їхнє око і тягнеться рука.
показать весь комментарий
19.10.2025 11:04 Ответить
Тут я с вами полностью согласен
показать весь комментарий
19.10.2025 11:05 Ответить
ця стаття чисто заказна від про АФДшного так званого журналіста Яна Шуманна -
Ян Шуманн, журналіст Bild із Тюрингії якій постійно викладає такі провокативні якби опроси по Тюрінгії де більшість голосує за AFD так Саару !!!
показать весь комментарий
19.10.2025 10:48 Ответить
Мене більше засмучує не ця стаття. І не підривання масла в огонь усіляких ботів. Засмучують думки моїх співвітчизників, які продають звичайну заздрість за патріотизм.
показать весь комментарий
19.10.2025 11:07 Ответить
А ти з Донецька чи з Ужгорода біженець від війни?
показать весь комментарий
19.10.2025 11:33 Ответить
З Рубіжного, ваша честь
показать весь комментарий
19.10.2025 11:34 Ответить
Зрозуміло. Інвалід?
показать весь комментарий
19.10.2025 11:59 Ответить
Лише одне питания...Вам легшає, коли ви когось принижуєте?
показать весь комментарий
19.10.2025 12:23 Ответить
Ну, я бачу що ти- хитрий біженець з Рубіжного, котрий ще зовсім нещодавно стояв з плакатом ;Луганчанам не нужны нахлебники из Евросоюза!;, голосував за Януковича, а зараз змився до Німеччини і сидить там на соцдопомогу.
Відповідь: Таких як ти- ТАК.
показать весь комментарий
19.10.2025 12:28 Ответить
Ну ось бачите, у Вас готова і непохитна думка. Навіщо тоді запитуєте?
показать весь комментарий
19.10.2025 12:30 Ответить
Происки "жёлтой Прессы". В Германии не может быть 66 процентов населения выступающего против Украинских граждан. Вспомните начало кремлёвской агрессии - сотни тысяч людей несли помощь Украине, не говоря уже о поддержке со стороны государства. Это первое. Во-вторых, коренные немцы, а их в Германии большинство, понимают, что сегодня Украина защищает не только свой суверенитет, но и всю Европу!
показать весь комментарий
19.10.2025 12:46 Ответить
А кого і що захищають ;українці; в Німеччині, дозвольте запитати.
показать весь комментарий
19.10.2025 13:44 Ответить
Ви плутаєте реальне життя з політичною белібердою.
показать весь комментарий
19.10.2025 13:58 Ответить
 
 