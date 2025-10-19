66% граждан Германии выступают против социальных выплат украинцам, - опрос

Большинство опрошенных граждан Германии выступают против выплаты социальной помощи Bürgergeld украинским беженцам.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом исследования общественного мнения (INSA) по заказу Bild, сообщает Цензор.НЕТ.

Только 17% респондентов считают, что все украинские беженцы в Германии должны получать социальную помощь Bürgergeld, 66% опрошенных выступили против этого.

Также 62% граждан Германии выступают за возвращение мужчин призывного возраста обратно в Украину, в то же время 18% считают, что они не должны возвращаться.

Издание отмечает, что ежегодно в Германии около 700 000 украинцев в общей сложности получают примерно 6,3 миллиарда евро в виде социальной помощи. В то же время каждый третий украинец, проживающий в Германии, трудоустроен.

Справочно

Bürgergeld (от нем. деньги для граждан) – государственная помощь, которая с 01.01.2023 является основным обеспечением для трудоспособных, но временно безработных лиц.

Cтавка помощи Bürgergeld для одиноких лиц составляет 563 евро в месяц. Пособие помимо этого покрывает оплату жилья и взносы по медицинскому страхованию.

