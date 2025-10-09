РУС
Военнослужащим, освобожденным из плена РФ, будут выплачивать по 50 тыс. гривен во время реабилитации

Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает ежемесячную выплату в размере 50 000 гривен для военных, вернувшихся из российского плена, в течение их реабилитации.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

За законопроект проголосовали 244 нардепа. Он предусматривает, что военные, которые после освобождения из плена нуждаются в длительном стационарном лечении (более 30 дней), будут получать ежемесячную выплату в течение первых трех месяцев лечения.

Законопроект также регламентирует порядок выдачи справок о травмах или заболеваниях, полученных во время плена, чтобы избежать бюрократических преград и неодинаковой трактовки норм.

Гончаренко отметил, что сейчас такие выплаты предусмотрены только для военных с травмами в результате боевых действий: ранениями, контузиями или увечьями.

це знущання та неповага,50 к???
09.10.2025 14:08 Ответить
А зарплата ? Чи їх звільнили ...?
09.10.2025 14:10 Ответить
Цензор, навіщо ви формуєте маніпулятивні заголовки -
протягом перших трьох місяців лікування Джерело: https://censor.net/ua/n3578734
Тобто, всього лише 150 тисяч
09.10.2025 14:27 Ответить
 
 