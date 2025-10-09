Військовим, звільненим з полону РФ, виплачуватимуть по 50 тис. гривень під час реабілітації

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає щомісячну виплату у розмірі 50 000 гривень для військових, що повернулися з російського полону, протягом їхньої реабілітації.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

За законопроєкт проголосували 244 нардепи. Він передбачає, що військові, які після звільнення з полону потребують тривалого стаціонарного лікування (понад 30 днів), отримуватимуть щомісячну виплату протягом перших трьох місяців лікування.

Законопроєкт також регламентує порядок видачі довідок про травми чи захворювання, отримані під час полону, щоб уникнути бюрократичних перепон та неоднакового трактування норм.

Гончаренко зазначив, що наразі такі виплати передбачені лише для військових із травмами внаслідок бойових дій: пораненнями, контузіями чи каліцтвами.

