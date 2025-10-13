РУС
2 547 61

После победы каждый украинец, уехавший за границу, должен иметь возможность вернуться, - Стефанчук

Стефанчук о возвращении украинцев из-за границы

Украина должна сделать все, чтобы ее граждане, которые вынужденно покинули Родину из-за российского вторжения, после победы смогли вернуться домой и приняли участие в восстановлении государства.

Об этом заявил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время брифинга с президентом Бундестага Юлией Клекнер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы благодарны за поддержку наших граждан, которые временно находятся за пределами Украины. Самое главное, что они имеют здесь - это покой, крышу над головой и безопасность в этот страшный период войны", - сказал Стефанчук, отвечая на вопрос о признании стажа и пенсий для граждан Украины, которые останутся за рубежом после завершения войны, и для тех, кто вернется.

Спикер парламента подчеркнул, что для Украины не менее важным, чем победа в войне, является вопрос восстановления страны, в котором каждый гражданин играет ключевую роль.

"Как председатель украинского парламента, я прежде всего заинтересован в том, чтобы после завершения этой войны каждый украинец, который выехал за границу, имел возможность вернуться. Вопрос восстановления Украины - это такой же важный вопрос, как и победа", - добавил Стефанчук.

+18
А ось радник-дебіл президента мілованов з імпортним громадянством говорить, що Україну відбудовуватимуть 10 мільйонів мігрантів!
13.10.2025 21:06 Ответить
+13
хтось зрозумів що проперділа зельоним ротом свиноматка стефанчук ?
13.10.2025 21:06 Ответить
+12
Можливість буде, невідомо чи буде бажання.
13.10.2025 21:07 Ответить
А ось радник-дебіл президента мілованов з імпортним громадянством говорить, що Україну відбудовуватимуть 10 мільйонів мігрантів!
13.10.2025 21:06 Ответить
у зелених дегенератів іншими цифрами не оперують!
там, все рахується мільйонами!
13.10.2025 21:08 Ответить
А що, не правду сказав? До цього все йде (ну як йде, українці самі обрали такий шлях).
13.10.2025 21:14 Ответить
"Падаючого - підштовхни !" (Ніцше)
13.10.2025 21:19 Ответить
хтось зрозумів що проперділа зельоним ротом свиноматка стефанчук ?
13.10.2025 21:06 Ответить
хрю-хрю-хрю
13.10.2025 21:07 Ответить
Після перемоги кожен українець, який виїхав за кордон, повинен мати можливість повернутися...і плюнути на могилку любого гада української політики...або покласти його в неї (перераховувати не буду))
13.10.2025 21:06 Ответить
Якщо буде інший президент та спікер ВР.
13.10.2025 21:06 Ответить
ти пику свою бачив ?
повернутися щоб що ? проголосувати за Зе, годувати вас коррупціонерів ?

Тільки хіба що побачити як вас будуть вести судити
13.10.2025 21:06 Ответить
коливан, як відкриє свого помийного рота, то хоч стій, хоч падай!
а, що може завадити громадянину україни приїхати в україну?
13.10.2025 21:06 Ответить
Він має на увазі що треба повернувшихся на ручках баюкати і годувати, мити їм дупи і спати вкладати, і це все потребує багато фінансування і догляду.
13.10.2025 21:37 Ответить
Можливість буде, невідомо чи буде бажання.
13.10.2025 21:07 Ответить
ну не у кожного буде куди повертатися. Якщо житло лишилося в окупації... сенс повертатися? куди і навіщо?
13.10.2025 21:08 Ответить
А я про що?
13.10.2025 21:35 Ответить
Весельчак У благородный пират, доверяйте ему.
13.10.2025 21:07 Ответить
куди повертатися? У що???? Хто розмовляв з тими, хто виїхав? Мабуть - більш-менш усі знають їх думки.... ото ж бо. До цих падлюк і шахраїв, які навіть зараз всередині воюють проти України? Ми 35 років незалежні...
13.10.2025 21:07 Ответить
Отож бо і воно, замість вигнати шахраїв, поїдуть шукати кращої долі на чужину
13.10.2025 21:13 Ответить
А бажання???!!!
13.10.2025 21:08 Ответить
Брехуни ху*в! А зараз чого нічого не робить, якраз для того щоб, люди там облаштувалися, обжилися та не повернулися!
13.10.2025 21:09 Ответить
Що більше зеленої корумпованої наволочі сяде за ґрати, то більше українців повернеться. Починай це забезпечувати, Стефанчучко.
13.10.2025 21:10 Ответить
мені цікаво, як цивілізовані країни будуть приховувати коливана дерьмака.... всю зелену наволочь від українського правосуддя?
як політичних біженців?
вистачить наглості ховати зрадників мародерів від вдячних українців?
13.10.2025 21:21 Ответить
За 300-400 євро на місяць сам відбудовуй
13.10.2025 21:10 Ответить
- 17,2 тис. грн
- середня по країні 26 тис.

Так, не в усіх ЗП 26 тис.
13.10.2025 21:18 Ответить
13.10.2025 22:36 Ответить
Вони і зараз можуть повертатись
13.10.2025 21:10 Ответить
Ахахаха, це треба бути повним недоумком, щоб повернутись.
13.10.2025 21:17 Ответить
збережи свій пост до після війни, разом посміємося
13.10.2025 21:19 Ответить
Смішного буде мало.
13.10.2025 21:22 Ответить
Так, тенденція так-собі. З іншого боку, людей багато, ситуації різні - будуть і сльози і радість.

Родичка виїхала до литовців, типу біженка. Гріх казати, але менше з тим, до них на район мабуть і не прилітало, чи мінімально.
По тим ознакам, що вона назвала, то мабуть вже не повернеться. Чисто технічно (без подробиць).
Але патріотичні пости надсилає.
13.10.2025 21:28 Ответить
Соромлюсь спитати - де зараз син Стефанчука ... ?
13.10.2025 21:11 Ответить
питання "не на часі"
13.10.2025 21:15 Ответить
Свиноматка переживає ,що золотий дощ та безвозмезна допомога заходу закінчиться,а він не привик жити в скотських умовах на одну зарплату тищщ на 300...
13.10.2025 21:12 Ответить
Все, кто адаптировался, не вернутся. Заявляй-заверяй-создавай министерства, все без толку.
13.10.2025 21:12 Ответить
Ну , це залежить від того що саме , для них , "толком" буде вважатися ...
13.10.2025 21:14 Ответить
Досить гавкати в пустоту бовдури.Закінчіть цю війну !
13.10.2025 21:14 Ответить
дай 3000 Томагавків і 50 ЯЗ до них
13.10.2025 21:21 Ответить
ЯЗ не потрібен в ******* реаліях війни.Це дорого і пустотно.Достатньо томагавків і мита в 500%
13.10.2025 21:40 Ответить
Хто захоче той і повернеться,якщо буде куди! Вас питати не будуть!
13.10.2025 21:15 Ответить
Можливість то вони матимуть (можливо), а от з бажанням не все так просто.
Плюс ще й багато додатково поїдуть (і правильно зроблять).
13.10.2025 21:16 Ответить
пнх свинопика
13.10.2025 21:18 Ответить
А Зельоним потрібно ще раз пригрозити тюремними термінами всім, хто втік. Тоді точно на кордоні затори від бажаючих повернутись будуть. І не самі, а з сім'ями.
13.10.2025 21:18 Ответить
Якщо у керма буде ця команда або команда попередника цієї команди, разом з попередником, не попернуться.
13.10.2025 21:19 Ответить
Все таки відчувається школа 95 кварталу. Талантіще!!! Глиба!!!! Сказав, як відрізав, а ви лошари думайте - сміятися чи плакать.
13.10.2025 21:19 Ответить
єс кеп !! Хто захоче - повернеться. Життя продовжується буть-де.
13.10.2025 21:22 Ответить
Цієї зими через холодомор ще значна частина виїде, а кнур про повернення марить
13.10.2025 21:25 Ответить
Щось підказує , що відбудовувати Україну будуть звсім інші люди , а ні ж ті , що є зараз у нашій "політиці" ...
Питання в тому коли це все відбудеться ...
13.10.2025 21:25 Ответить
"зелені зрадники",які нічого доброго не зробили для українців без війни ,тим більше не варто чекати від цих грабіжників ,чогось доброго ,для українського народу ,котрий повернеться на Батьківщину після війни...
13.10.2025 21:25 Ответить
Сплю і бачу коли я зможу виїхати і більше ніколи не повертатись в цю богом прокляту країну, і щоб більше ніколи не чути і не бачити українських зелених гнид та їх сраколизів-пристосуванців які, навіть під час війни, ніяк не нажрутся , грабуючи своїх же ...
13.10.2025 21:26 Ответить
В тебе було все життя щоб це зробити. І не зробив ти це з двох причин: нафіг ти нікому ніде не потрібен; і до війни сраколізи-пристосуванці , хабарникі тебе цілком влаштовували
13.10.2025 21:46 Ответить
Угу. Їм ще мільярд дерев саджати...
13.10.2025 21:27 Ответить
Дебілоїд... Головне мати бажання повертатися.

А пика цього борова на чолі ВР та пика небритиша ЗЄ на чолі країни у адекватної людини такого бажання викликати не може.
13.10.2025 21:28 Ответить
Цікаво що з його побутом зараз, як він шукає роботу чи учбовий заклад
13.10.2025 21:28 Ответить
Пани без кріпаків почуваються некомфортно
13.10.2025 21:34 Ответить
А навіщо нам зрадники , без них повітря чистіше
13.10.2025 21:36 Ответить
жінки, діти, старі люди, інваліди для тебе це зрадники? з рашки пишеш комети?
13.10.2025 22:45 Ответить
А, що хтось планує їм це заборонити?
Вони і зараз можуть.повернутись.
Чи пан Стефанчук має.на увазі, що тим хто грів пузо за кордоном треба шедро приплатити за повернення, в тому числі його родичам?
13.10.2025 22:23 Ответить
Це нагадало, як намагалися відбити у суддів бажання брати хабарі через надмірно високі заробітні плати і пенсії.
13.10.2025 22:45 Ответить
 
 