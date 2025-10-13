После победы каждый украинец, уехавший за границу, должен иметь возможность вернуться, - Стефанчук
Украина должна сделать все, чтобы ее граждане, которые вынужденно покинули Родину из-за российского вторжения, после победы смогли вернуться домой и приняли участие в восстановлении государства.
Об этом заявил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время брифинга с президентом Бундестага Юлией Клекнер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы благодарны за поддержку наших граждан, которые временно находятся за пределами Украины. Самое главное, что они имеют здесь - это покой, крышу над головой и безопасность в этот страшный период войны", - сказал Стефанчук, отвечая на вопрос о признании стажа и пенсий для граждан Украины, которые останутся за рубежом после завершения войны, и для тех, кто вернется.
Спикер парламента подчеркнул, что для Украины не менее важным, чем победа в войне, является вопрос восстановления страны, в котором каждый гражданин играет ключевую роль.
"Как председатель украинского парламента, я прежде всего заинтересован в том, чтобы после завершения этой войны каждый украинец, который выехал за границу, имел возможность вернуться. Вопрос восстановления Украины - это такой же важный вопрос, как и победа", - добавил Стефанчук.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
там, все рахується мільйонами!
повернутися щоб що ? проголосувати за Зе, годувати вас коррупціонерів ?
Тільки хіба що побачити як вас будуть вести судити
а, що може завадити громадянину україни приїхати в україну?
як політичних біженців?
вистачить наглості ховати зрадників мародерів від вдячних українців?
- середня по країні 26 тис.
Так, не в усіх ЗП 26 тис.
Родичка виїхала до литовців, типу біженка. Гріх казати, але менше з тим, до них на район мабуть і не прилітало, чи мінімально.
По тим ознакам, що вона назвала, то мабуть вже не повернеться. Чисто технічно (без подробиць).
Але патріотичні пости надсилає.
Плюс ще й багато додатково поїдуть (і правильно зроблять).
Питання в тому коли це все відбудеться ...
А пика цього борова на чолі ВР та пика небритиша ЗЄ на чолі країни у адекватної людини такого бажання викликати не може.
Вони і зараз можуть.повернутись.
Чи пан Стефанчук має.на увазі, що тим хто грів пузо за кордоном треба шедро приплатити за повернення, в тому числі його родичам?