После победы каждый украинец, уехавший за границу, должен иметь возможность вернуться, - Стефанчук

Украина должна сделать все, чтобы ее граждане, которые вынужденно покинули Родину из-за российского вторжения, после победы смогли вернуться домой и приняли участие в восстановлении государства.

Об этом заявил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук во время брифинга с президентом Бундестага Юлией Клекнер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы благодарны за поддержку наших граждан, которые временно находятся за пределами Украины. Самое главное, что они имеют здесь - это покой, крышу над головой и безопасность в этот страшный период войны", - сказал Стефанчук, отвечая на вопрос о признании стажа и пенсий для граждан Украины, которые останутся за рубежом после завершения войны, и для тех, кто вернется.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Только 6% украинцев, которые выехали в Финляндию, готовы вернуться на Родину после войны, - Yle

Спикер парламента подчеркнул, что для Украины не менее важным, чем победа в войне, является вопрос восстановления страны, в котором каждый гражданин играет ключевую роль.

"Как председатель украинского парламента, я прежде всего заинтересован в том, чтобы после завершения этой войны каждый украинец, который выехал за границу, имел возможность вернуться. Вопрос восстановления Украины - это такой же важный вопрос, как и победа", - добавил Стефанчук.

Также читайте: Швейцария меняет правила для беженцев с запада Украины