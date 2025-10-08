Швейцария меняет правила для беженцев с запада Украины

Правительство Швейцарии сохранило временный статус защиты (Status S) для граждан Украины, которые выехали из страны из-за полномасштабного вторжения РФ, до 4 марта 2027 года. В то же время были ужесточены правила его приобретения.

Статус S - быстрое убежище без прохождения длительных процедур, предоставленное гражданам Украины.

"Ситуация в Украине остается нестабильной, и ее устойчивая стабилизация пока не ожидается. Поэтому статус защиты S для лиц, ищущих убежища из Украины, не будет отменен до 4 марта 2027 года. Такое решение Федеральный совет принял на своем заседании 8 октября 2025 года. До указанного срока также продлены меры поддержки для лиц со статусом защиты S (Программа S). В рамках выполнения решения парламента Государственный секретариат по вопросам миграции (SEM) вводит различие

между регионами, куда возвращение считается допустимым или недопустимым", - говорится в документе.

Так, Федеральный Совет считает, что условия для сохранения статуса защиты S остаются действительными.

"Несмотря на международные усилия по установлению мира, в ближайшей перспективе не ожидается устойчивое улучшение ситуации на всей территории Украины, которое могло бы гарантировать безопасное возвращение", - пояснили там.

В случае устойчивой стабилизации ситуации в Украине Федеральный Совет снова рассмотрит вопрос статуса защиты S.

В то же время члены Федерального совета решили предоставлять статус защиты S только лицам, которые имели последнее место жительства в оккупированных территориях или зонах боевых действий.

При предоставлении временной защиты вводится различение между регионами, куда возвращение считается "допустимым" или "недопустимым".

Сейчас возвращение считается допустимым в такие области:

Волынской;

Ривненской;

Львовской;

Тернопольской;

Закарпатской;

Ивано-Франковской;

Черновицкой области.

"Лица, которые уже имеют статус защиты S в Швейцарии, не подпадают под действие нового положения. Также новое положение не применяется к членам семьи лиц со статусом защиты S, которые еще находятся в Украине. Поскольку ситуация с безопасностью в украинских регионах постоянно меняется, Государственный секретариат по вопросам миграции (SEM) постоянно пересматривает этот перечень и при необходимости обновляет его", - отметили там.

Новое положение вступит в силу 1 ноября и применяется ко всем заявлениям о предоставлении защиты, которые будут рассмотрены после этого срока - даже если они были поданы ранее. Согласно решению парламента, лица со статусом защиты S отныне могут находиться в Украине 15 дней в полугодие вместо 15 дней в квартал. Это изменение также вступает в силу с 1 ноября.

"Вместе с продолжением статуса защиты S Федеральный Совет также решил продлить до 4 марта 2027 года меры поддержки для лиц со статусом защиты S (Программа S), которые были впервые приняты 13 апреля 2022 года. Таким образом Федеральная власть участвует в мероприятиях интеграции кантонов, выделяя 3000 швейцарских франков на человека в год, в частности для поддержки изучения языка и обеспечения доступа к образовательным программам и трудоустройства", - подытожили в Департаменте.

