4 052 19

Швейцарія змінює правила для біженців із заходу України

Зміна правил для біженців у Швейцарії. Що відомо?

Уряд Швейцарії зберіг тимчасовий статус захисту (Status S) для громадян України, які виїхали з країни через повномасштабне вторгнення РФ, до 4 березня 2027 року. Водночас було посилено правила його набуття.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Федеральний департамент юстиції та поліції.

Статус S - швидкий притулок без проходження довготривалих процедур, наданий громадянам України.

"Ситуація в Україні залишається нестабільною, і її стійка стабілізація поки що не очікується. Тому статус захисту S для осіб, які шукають притулку з України, не буде скасовано до 4 березня 2027 року. Таке рішення Федеральна рада ухвалила на своєму засіданні 8 жовтня 2025 року. До зазначеного терміну також продовжено заходи підтримки для осіб зі статусом захисту S (Програма S). В рамках виконання рішення парламенту Державний секретаріат з питань міграції (SEM) запроваджує розрізнення
між регіонами, куди повернення вважається допустимим або недопустимим", - йдеться в документі.

Так, Федеральна Рада вважає, що умови для збереження статусу захисту S залишаються дійсними.

Читайте також: Литва продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2027 року

"Незважаючи на міжнародні зусилля щодо встановлення миру, у найближчій перспективі не очікується стійке поліпшення ситуації на всій території України, яке могло б гарантувати безпечне повернення", - пояснили там.

У разі стійкої стабілізації ситуації в Україні Федеральна Рада знову розгляне питання статусу захисту S.

Водночас члени Федеральної ради вирішили надавати статус захисту S лише особам, які мали останнє місце проживання в окупованих територіях або зонах бойових дій.

Під час надання тимчасового захисту запроваджується розрізнення між регіонами, куди повернення вважається "допустимим" або "недопустимим".

Також читайте: Потік людей через український кордон зменшився, але виїздить все ще більше, – ДПСУ

Наразі повернення вважається допустимим до таких областей:

  • Волинської;
  • Рівненської;
  • Львівської;
  • Тернопільської;
  • Закарпатської;
  • Івано-Франківської;
  • Чернівецької області.

"Особи, які вже мають статус захисту S у Швейцарії, не підпадають під дію нового положення. Також нове положення не застосовується до членів сім’ї осіб зі статусом захисту S, які ще перебувають в Україні. Оскільки ситуація з безпекою в українських регіонах постійно змінюється, Державний секретаріат з питань міграції (SEM) постійно переглядає цей перелік та за потреби оновлює його", - зазначили там.

Також читайте: Швейцарія посилює системи захисту від безпілотників, - Reuters

Нове положення набуде чинності 1 листопада та застосовується до всіх заяв про надання захисту, які будуть розглянуті після цього терміну - навіть якщо вони були подані раніше. Відповідно до рішення парламенту, особи зі статусом захисту S відтепер можуть перебувати в Україні 15 днів на півріччя замість 15 днів на квартал. Ця зміна також набирає чинності з 1 листопада.

"Разом із продовженням статусу захисту S Федеральна Рада також вирішила продовжити до 4 березня 2027 року заходи підтримки для осіб зі статусом захисту S (Програма S), які були вперше ухвалені 13 квітня 2022 року. Таким чином Федеральна влада бере участь у заходах інтеграції кантонів, виділяючи 3000 швейцарських франків на особу на рік, зокрема для підтримки вивчення мови та забезпечення доступу до освітніх програм і працевлаштування", - підсумували в Департаменті.

біженці (1986) Швейцарія (895)
+3
Западенцы?🤭
Їж своє 💩 мовчки! 😂
Вони хоча б працюють і мову вчать по можливості.
Один (одна) з тих, котрі "устали кормить Украину?"😆
08.10.2025 16:11 Відповісти
+1
чим таким особливим Житомирська + Хмельницька від Рівненьської наприклад відрізняється
08.10.2025 16:01 Відповісти
+1
За 3 роки вже всі, кому треба, вже знайшли собі місцевого чоловіка, тому чисто скидають халявщиків і халявщиць.
08.10.2025 16:15 Відповісти
Скільки можна роспропагандою займатись! Житло здають бізнесмени з різних регіонів, тобто власники можуть бути і данєцкіє, і харківчани дніпряни , чи київляни. Є ринок оренди і від нього нікуди не дінишся. Кому не подобається вартість , їдьте в Одесу і там вам по-дішовці здадуть, або заселяйтесь в гуртожитки безкоштовно на заході України. А щодо дпомоги, то Європа не ділить українців на негрів , малоросів, чи західняків, чи отпавших від віри УПЦМП. Всі одинакові і всім , хто надає документи, отримують допомогу!
08.10.2025 16:22 Відповісти
а Київська область + Київ ? ))
08.10.2025 16:00 Відповісти
Тут всі західні області України + Чернівецька. Очевидно, вважається, що їх менше обстрілюють.
08.10.2025 16:19 Відповісти
можливо й менше ..а прикривають так само як Київ ?
показати весь коментар
це схоже хтось пісюном по карті вертикально провів - справа можна, зліва зась
показати весь коментар
Звісно, можеш, тому й закрили зелений совок, щоб ніхто не поїхав жити як людина.
показати весь коментар
Розкажіть це при нагоді батьку сімʼї Гриців, який вижив лише тому, що був на передовій
08.10.2025 16:35 Відповісти
Це малоросів, говяжеязичних та ущємльонних коробить!
08.10.2025 16:42 Відповісти
 
 