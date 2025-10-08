Швейцарія змінює правила для біженців із заходу України

Уряд Швейцарії зберіг тимчасовий статус захисту (Status S) для громадян України, які виїхали з країни через повномасштабне вторгнення РФ, до 4 березня 2027 року. Водночас було посилено правила його набуття.

Статус S - швидкий притулок без проходження довготривалих процедур, наданий громадянам України.

"Ситуація в Україні залишається нестабільною, і її стійка стабілізація поки що не очікується. Тому статус захисту S для осіб, які шукають притулку з України, не буде скасовано до 4 березня 2027 року. Таке рішення Федеральна рада ухвалила на своєму засіданні 8 жовтня 2025 року. До зазначеного терміну також продовжено заходи підтримки для осіб зі статусом захисту S (Програма S). В рамках виконання рішення парламенту Державний секретаріат з питань міграції (SEM) запроваджує розрізнення

між регіонами, куди повернення вважається допустимим або недопустимим", - йдеться в документі.

Так, Федеральна Рада вважає, що умови для збереження статусу захисту S залишаються дійсними.

"Незважаючи на міжнародні зусилля щодо встановлення миру, у найближчій перспективі не очікується стійке поліпшення ситуації на всій території України, яке могло б гарантувати безпечне повернення", - пояснили там.

У разі стійкої стабілізації ситуації в Україні Федеральна Рада знову розгляне питання статусу захисту S.

Водночас члени Федеральної ради вирішили надавати статус захисту S лише особам, які мали останнє місце проживання в окупованих територіях або зонах бойових дій.

Під час надання тимчасового захисту запроваджується розрізнення між регіонами, куди повернення вважається "допустимим" або "недопустимим".

Наразі повернення вважається допустимим до таких областей:

Волинської;

Рівненської;

Львівської;

Тернопільської;

Закарпатської;

Івано-Франківської;

Чернівецької області.

"Особи, які вже мають статус захисту S у Швейцарії, не підпадають під дію нового положення. Також нове положення не застосовується до членів сім’ї осіб зі статусом захисту S, які ще перебувають в Україні. Оскільки ситуація з безпекою в українських регіонах постійно змінюється, Державний секретаріат з питань міграції (SEM) постійно переглядає цей перелік та за потреби оновлює його", - зазначили там.

Нове положення набуде чинності 1 листопада та застосовується до всіх заяв про надання захисту, які будуть розглянуті після цього терміну - навіть якщо вони були подані раніше. Відповідно до рішення парламенту, особи зі статусом захисту S відтепер можуть перебувати в Україні 15 днів на півріччя замість 15 днів на квартал. Ця зміна також набирає чинності з 1 листопада.

"Разом із продовженням статусу захисту S Федеральна Рада також вирішила продовжити до 4 березня 2027 року заходи підтримки для осіб зі статусом захисту S (Програма S), які були вперше ухвалені 13 квітня 2022 року. Таким чином Федеральна влада бере участь у заходах інтеграції кантонів, виділяючи 3000 швейцарських франків на особу на рік, зокрема для підтримки вивчення мови та забезпечення доступу до освітніх програм і працевлаштування", - підсумували в Департаменті.

