Швейцарія змінює правила для біженців із заходу України
Уряд Швейцарії зберіг тимчасовий статус захисту (Status S) для громадян України, які виїхали з країни через повномасштабне вторгнення РФ, до 4 березня 2027 року. Водночас було посилено правила його набуття.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Федеральний департамент юстиції та поліції.
Статус S - швидкий притулок без проходження довготривалих процедур, наданий громадянам України.
"Ситуація в Україні залишається нестабільною, і її стійка стабілізація поки що не очікується. Тому статус захисту S для осіб, які шукають притулку з України, не буде скасовано до 4 березня 2027 року. Таке рішення Федеральна рада ухвалила на своєму засіданні 8 жовтня 2025 року. До зазначеного терміну також продовжено заходи підтримки для осіб зі статусом захисту S (Програма S). В рамках виконання рішення парламенту Державний секретаріат з питань міграції (SEM) запроваджує розрізнення
між регіонами, куди повернення вважається допустимим або недопустимим", - йдеться в документі.
Так, Федеральна Рада вважає, що умови для збереження статусу захисту S залишаються дійсними.
"Незважаючи на міжнародні зусилля щодо встановлення миру, у найближчій перспективі не очікується стійке поліпшення ситуації на всій території України, яке могло б гарантувати безпечне повернення", - пояснили там.
У разі стійкої стабілізації ситуації в Україні Федеральна Рада знову розгляне питання статусу захисту S.
Водночас члени Федеральної ради вирішили надавати статус захисту S лише особам, які мали останнє місце проживання в окупованих територіях або зонах бойових дій.
Під час надання тимчасового захисту запроваджується розрізнення між регіонами, куди повернення вважається "допустимим" або "недопустимим".
Наразі повернення вважається допустимим до таких областей:
- Волинської;
- Рівненської;
- Львівської;
- Тернопільської;
- Закарпатської;
- Івано-Франківської;
- Чернівецької області.
"Особи, які вже мають статус захисту S у Швейцарії, не підпадають під дію нового положення. Також нове положення не застосовується до членів сім’ї осіб зі статусом захисту S, які ще перебувають в Україні. Оскільки ситуація з безпекою в українських регіонах постійно змінюється, Державний секретаріат з питань міграції (SEM) постійно переглядає цей перелік та за потреби оновлює його", - зазначили там.
Нове положення набуде чинності 1 листопада та застосовується до всіх заяв про надання захисту, які будуть розглянуті після цього терміну - навіть якщо вони були подані раніше. Відповідно до рішення парламенту, особи зі статусом захисту S відтепер можуть перебувати в Україні 15 днів на півріччя замість 15 днів на квартал. Ця зміна також набирає чинності з 1 листопада.
"Разом із продовженням статусу захисту S Федеральна Рада також вирішила продовжити до 4 березня 2027 року заходи підтримки для осіб зі статусом захисту S (Програма S), які були вперше ухвалені 13 квітня 2022 року. Таким чином Федеральна влада бере участь у заходах інтеграції кантонів, виділяючи 3000 швейцарських франків на особу на рік, зокрема для підтримки вивчення мови та забезпечення доступу до освітніх програм і працевлаштування", - підсумували в Департаменті.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Їж своє 💩 мовчки! 😂
Вони хоча б працюють і мову вчать по можливості.
Один (одна) з тих, котрі "устали кормить Украину?"😆