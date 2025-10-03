Швейцарія посилює системи захисту від безпілотників, - Reuters

Швейцарія заявила 3 жовтня, що посилює свої системи захисту від дронів для охорони військової інфраструктури після нещодавнього збільшення кількості інцидентів із російськими БпЛА над країнами Європи.

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Так, швейцарська армія доручила федеральному управлінню оборонних закупівель, Armasuisse, придбати системи після успішних польових випробувань цього літа, повідомив уряд.

На основі цих висновків та у відповідь на збільшення кількості випадків виявлення дронів армія Швейцарії доручила Armasuisse надати пріоритет закупівлі систем захисту від мікро- та міні-дронів, йдеться у заяві уряду альпійської країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін пожартував про "невідомі дрони", що нібито літали над Європою: "Не буду більше"

Крім того, armasuisse підписала рамкові угоди з трьома постачальниками на постачання комерційних мінідронів, аксесуарів і послуг на загальну суму близько 108 мільйонів швейцарських франків (136 мільйонів доларів), додали в уряді.

Зазначається, що заява швейцарського уряду з’явилась на наступний день після зустрічі міністра оборони Швейцарії Мартіна Пфістера із його німецьким колегою Борисом Пісторіусом, під час якої він попередив главу Міноборони Німеччини про зростаючу загрозу з боку безпілотників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швейцарія готує систему протидії російським дронам, - Міноборони країни