Швейцарія готує систему протидії російським дронам, - Міноборони країни
Міністр оборони Швейцарії Мартін Пфістер заявив, що країна повинна мати можливість співпрацювати з іншими збройними силами у разі вторгнення дронів.
Про це він сказав в інтерв’ю газеті Neue Zuercher Zeitung, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Пфістер наголосив на ризиках кібератак і атак безпілотників та підкреслив потребу вдосконалити оборонні можливості країни. За його словами, Швейцарія незабаром запропонує відповідну систему протидії дронам.
На запитання про реакцію НАТО у разі нападу на Швейцарію міністр зазначив, що, не будучи членом Альянсу, країна потенційно вразлива до шантажу. "Атаки безпілотників також можуть завдати великої шкоди. Тому Швейцарія повинна мати можливість співпрацювати з іншими збройними силами. Стабільні відносини важливі", - підкреслив Пфістер.
Очільник оборонного відомства закликав парламент послабити обмеження на експорт зброї, щоб посилити міжнародну співпрацю та зберегти довіру партнерів. Він також зазначив, що замовлення 36 американських винищувачів F-35 наразі залишається обґрунтованим, незважаючи на можливе зростання вартості.
а португалія щось робить, антидронове протидійне?