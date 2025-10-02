Швейцарія готує систему протидії російським дронам, - Міноборони країни

Міністр оборони Швейцарії Мартін Пфістер заявив, що країна повинна мати можливість співпрацювати з іншими збройними силами у разі вторгнення дронів.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті Neue Zuercher Zeitung, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Пфістер наголосив на ризиках кібератак і атак безпілотників та підкреслив потребу вдосконалити оборонні можливості країни. За його словами, Швейцарія незабаром запропонує відповідну систему протидії дронам.

На запитання про реакцію НАТО у разі нападу на Швейцарію міністр зазначив, що, не будучи членом Альянсу, країна потенційно вразлива до шантажу. "Атаки безпілотників також можуть завдати великої шкоди. Тому Швейцарія повинна мати можливість співпрацювати з іншими збройними силами. Стабільні відносини важливі", - підкреслив Пфістер.

Очільник оборонного відомства закликав парламент послабити обмеження на експорт зброї, щоб посилити міжнародну співпрацю та зберегти довіру партнерів. Він також зазначив, що замовлення 36 американських винищувачів F-35 наразі залишається обґрунтованим, незважаючи на можливе зростання вартості.

