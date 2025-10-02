УКР
У вересні Міноборони допустило до експлуатації понад сотню нових зразків озброєння і військової техніки

Міноборони допустило до експлуатації понад сотню нових зразків ОВТ

Протягом вересня 2025 року оборонне відомство допустило до експлуатації у Силах оборони майже 110 нових зразків озброєння і військової техніки, зокрема 80 - вітчизняного виробництва. Це на понад 40% більше, ніж у серпні.

Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки, передає Цензор.НЕТ

У переліку допущених минулого місяця до експлуатації вітчизняних зразків ОВТ найбільше безпілотних авіаційних комплексів, інженерних засобів, автомобільної техніки та боєприпасів. Також серед новинок — засоби радіоелектронної боротьби і розвідки, зв’язку, техніка тилу, розмінування, наземні роботизовані комплекси.

Міністерство оборони нагадує виробникам озброєння і військової техніки, що детальна інформація щодо процедури кодифікації доступна за посиланням.

Також читайте: Уряд вдосконалив процес переведення військовослужбовців до інших в/ч. Що змінилося. ІНФОГРАФІКА

та, скільки можна?
у нас, вже нема куди скирдувати.
умєров, оно, вже задовбався по всьому світу продавати!
показати весь коментар
02.10.2025 12:32 Відповісти
ось ця фраза "сотні нових зразків" - говорить про повну відсутуність участі влади у цьому (окрім дерибану)

це відсутня уніфікація та промислове виробництво на рівні держави .. щось нагадую кустарщину
показати весь коментар
02.10.2025 12:40 Відповісти
на 4 рік війни зельоні гниди поставили на потік лише КРАДІВНИЦТВО, МАРОДЕРСТВО ТА САБОТАЖ
показати весь коментар
02.10.2025 12:42 Відповісти
червону ракету включили?))
показати весь коментар
02.10.2025 12:55 Відповісти
Нах мені сотні одиниць допущено, потрібно сотні тисяч які поставлені в ЗСУ.
показати весь коментар
02.10.2025 12:59 Відповісти
 
 