У вересні Міноборони допустило до експлуатації понад сотню нових зразків озброєння і військової техніки

Протягом вересня 2025 року оборонне відомство допустило до експлуатації у Силах оборони майже 110 нових зразків озброєння і військової техніки, зокрема 80 - вітчизняного виробництва. Це на понад 40% більше, ніж у серпні.

Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки, передає Цензор.НЕТ

У переліку допущених минулого місяця до експлуатації вітчизняних зразків ОВТ найбільше безпілотних авіаційних комплексів, інженерних засобів, автомобільної техніки та боєприпасів. Також серед новинок — засоби радіоелектронної боротьби і розвідки, зв’язку, техніка тилу, розмінування, наземні роботизовані комплекси.

Міністерство оборони нагадує виробникам озброєння і військової техніки, що детальна інформація щодо процедури кодифікації доступна за посиланням.

