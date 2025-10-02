В сентябре Минобороны допустило к эксплуатации более сотни новых образцов вооружения и военной техники

В течение сентября 2025 года оборонное ведомство допустило к эксплуатации в Силах обороны почти 110 новых образцов вооружения и военной техники, в том числе 80 - отечественного производства. Это более чем на 40% больше, чем в августе.

Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, передает Цензор.НЕТ

В перечне допущенных в прошлом месяце к эксплуатации отечественных образцов ВВТ больше всего беспилотных авиационных комплексов, инженерных средств, автомобильной техники и боеприпасов. Также среди новинок - средства радиоэлектронной борьбы и разведки, связи, техника тыла, разминирования, наземные роботизированные комплексы.

Министерство обороны напоминает производителям вооружения и военной техники, что подробная информация о процедуре кодификации доступна по ссылке.

Также читайте: Правительство усовершенствовало процесс перевода военнослужащих в другие в/ч. Что изменилось. ИНФОГРАФИКА