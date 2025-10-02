РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9733 посетителя онлайн
Новости
295 5

В сентябре Минобороны допустило к эксплуатации более сотни новых образцов вооружения и военной техники

Минобороны допустило к эксплуатации более сотни новых образцов ОВТ

В течение сентября 2025 года оборонное ведомство допустило к эксплуатации в Силах обороны почти 110 новых образцов вооружения и военной техники, в том числе 80 - отечественного производства. Это более чем на 40% больше, чем в августе.

Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, передает Цензор.НЕТ

В перечне допущенных в прошлом месяце к эксплуатации отечественных образцов ВВТ больше всего беспилотных авиационных комплексов, инженерных средств, автомобильной техники и боеприпасов. Также среди новинок - средства радиоэлектронной борьбы и разведки, связи, техника тыла, разминирования, наземные роботизированные комплексы.

Министерство обороны напоминает производителям вооружения и военной техники, что подробная информация о процедуре кодификации доступна по ссылке.

Также читайте: Правительство усовершенствовало процесс перевода военнослужащих в другие в/ч. Что изменилось. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Минобороны (9594) техника (1830) ВСУ (6950) война в Украине (6387)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
та, скільки можна?
у нас, вже нема куди скирдувати.
умєров, оно, вже задовбався по всьому світу продавати!
показать весь комментарий
02.10.2025 12:32 Ответить
ось ця фраза "сотні нових зразків" - говорить про повну відсутуність участі влади у цьому (окрім дерибану)

це відсутня уніфікація та промислове виробництво на рівні держави .. щось нагадую кустарщину
показать весь комментарий
02.10.2025 12:40 Ответить
на 4 рік війни зельоні гниди поставили на потік лише КРАДІВНИЦТВО, МАРОДЕРСТВО ТА САБОТАЖ
показать весь комментарий
02.10.2025 12:42 Ответить
червону ракету включили?))
показать весь комментарий
02.10.2025 12:55 Ответить
Нах мені сотні одиниць допущено, потрібно сотні тисяч які поставлені в ЗСУ.
показать весь комментарий
02.10.2025 12:59 Ответить
 
 