Правительство усовершенствовало процесс перевода военнослужащих в другие в/ч. Что изменилось. ИНФОГРАФИКА

1 октября Кабинет Министров Украины по представлению Министерства обороны принял решения, касающиеся перевода военнослужащих в другие воинские части.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, Минобороны нормирует порядок реагирования командиров на кадровые переводы, в частности минимизируются случаи игнорирования или затягивания решений.

Какие изменения

Распоряжение о переводе командир обязан выполнить в течение 30 дней, а в течение 72 часов - принять меры по началу сдачи должности военнослужащим.

Также определены четкие основания, которые делают невозможным перевод. Для решения спорных вопросов создается специальная рабочая группа.

Также упрощается процедура перевода военных из ВСУ в Национальную гвардию и наоборот.

"Даем возможность подать электронный рапорт на смену места службы через приложение "Армия+". Таким образом реализуем ключевые приоритеты Министерства: забота о военных и повышение эффективности Сил обороны", - пояснил Шмыгаль.

Нарабатываем следующие шаги в упрощении и ускорении переходов военнослужащих между подразделениями, добавил глава Минобороны.

