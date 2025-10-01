Правительство усовершенствовало процесс перевода военнослужащих в другие в/ч. Что изменилось. ИНФОГРАФИКА
1 октября Кабинет Министров Украины по представлению Министерства обороны принял решения, касающиеся перевода военнослужащих в другие воинские части.
Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, Минобороны нормирует порядок реагирования командиров на кадровые переводы, в частности минимизируются случаи игнорирования или затягивания решений.
Какие изменения
Распоряжение о переводе командир обязан выполнить в течение 30 дней, а в течение 72 часов - принять меры по началу сдачи должности военнослужащим.
Также определены четкие основания, которые делают невозможным перевод. Для решения спорных вопросов создается специальная рабочая группа.
Также упрощается процедура перевода военных из ВСУ в Национальную гвардию и наоборот.
"Даем возможность подать электронный рапорт на смену места службы через приложение "Армия+". Таким образом реализуем ключевые приоритеты Министерства: забота о военных и повышение эффективности Сил обороны", - пояснил Шмыгаль.
Нарабатываем следующие шаги в упрощении и ускорении переходов военнослужащих между подразделениями, добавил глава Минобороны.
