РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10179 посетителей онлайн
Новости Военный учет мужчин за рубежом Военный учет
5 707 41

Без визита в ТЦК: мужчины в возрасте 25-60 лет автоматически будут поставлены на воинский учет

Мужчины от 25 до 60 лет на учет будут поставлены автоматически

Правительство по инициативе Министерства обороны упростило процедуру постановки и снятия граждан с воинского учета.

Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что юноши, которым исполнилось 17 лет, теперь смогут стать на воинский учет дистанционно через мобильное приложение "Резерв+", без визита в ТЦК и без прохождения ВВК.

Кроме того, изменения предусматривают, что все украинские мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые до сих пор не состояли на воинском учете без законных оснований, будут поставлены на такой учет автоматически.

В Минобороны отметили, что это уменьшит количество ручных операций и потребность посещать территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 25-летним мужчинам, которые получили образование медика или фармацевта, не надо идти в ТЦК, чтобы стать на учет, - МО

Процедура снятия с учета украинцев, достигших предельного возраста пребывания в запасе, также будет автоматизирована.

Кроме того, руководители госорганов, органов местного самоуправления, предприятий и учреждений обязаны делать соответствующие отметки в списках персонального воинского учета в течение 7 дней с момента достижения работником предельного возраста.

Соответствующие изменения внесены в Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов (постановление от 30 декабря 2022 года №1487).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работа приложения "Резерв+" возобновлена, - Минобороны

Автор: 

Кабмин (14121) Минобороны (9585) военный учет (15)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
показать весь комментарий
25.09.2025 18:57 Ответить
+9
Що там з законом ,де чоловіків при досягнені 45 років мають знімати з військового обліку?
показать весь комментарий
25.09.2025 19:07 Ответить
+6
Та тільки спец.облік не чіпатимуть...
показать весь комментарий
25.09.2025 19:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
25.09.2025 18:57 Ответить
Мило. Хочеш сказати що українці воюють за статки Ахмєтова?
показать весь комментарий
25.09.2025 19:09 Ответить
Хочу сказати, що Ахметову 59 років і синок в нього прізавной. Скажи, Каракай, хотів би собі таких у відділення?
показать весь комментарий
25.09.2025 19:18 Ответить
Біс його знає. Тебе точно не хотів би.
показать весь комментарий
25.09.2025 19:25 Ответить
Кому належать найбільші володіння в Україні?
показать весь комментарий
25.09.2025 19:28 Ответить
Вопрос в другом-кому (в виде пары рыл) принадлежит вся Украина?
показать весь комментарий
25.09.2025 19:34 Ответить
Пану Коцькому )
показать весь комментарий
25.09.2025 19:50 Ответить
УРАААААА! Нарешті слугонароди згадали народ.
показать весь комментарий
25.09.2025 19:00 Ответить
От Хохма, не дивуйтесь що і мертвих поставлять на облік...от сміятимусь.
показать весь комментарий
25.09.2025 19:00 Ответить
Так вже ж були випадки, коли приносили повістки загиблим військовим...
показать весь комментарий
25.09.2025 19:13 Ответить
Та тільки спец.облік не чіпатимуть...
показать весь комментарий
25.09.2025 19:02 Ответить
скоро чіпнуть

З 1000 людей, яких зупинили ТЦК, мобілізували 24 людини. 340 людей мали відстрочку, 360 мали бронювання, інші - непридатні, молоді та літні, - заступник командира 3-го армійського корпусу Кухарчук «Ці 24 людини бусифікували, бо вони не змогли купити відстрочку чи ще якось ухильнутись. Потім ці люди сидять по 60+ днів на позиціях, і ми очікуємо, що вони будуть стримувати наступ противника».
показать весь комментарий
25.09.2025 19:29 Ответить
а раньше шо не так было?..а влк?
показать весь комментарий
25.09.2025 19:05 Ответить
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 30 грудня 2022 р. № 1487
Київ

Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/563-2024-%D0%BF#n2 № 563 від 16.05.2024
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-2024-%D0%BF#n2 № 675 від 07.06.2024
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/747-2024-%D0%BF#n2 № 747 від 25.06.2024
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/801-2024-%D0%BF#n2 № 801 від 09.07.2024
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1217-2024-%D0%BF#n2 № 1217 від 22.10.2024
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1338-2024-%D0%BF#n909 № 1338 від 15.11.2024
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1558-2024-%D0%BF#n35 № 1558 від 31.12.2024
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/892-2025-%D0%BF#n2 № 892 від 16.07.2025
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/916-2025-%D0%BF#n10 № 916 від 30.07.2025
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1111-2025-%D0%BF#n52 № 1111 від 03.09.2025}

Відповідно до https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#n680 частини п'ятої статті 33 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" Кабінет Міністрів України постановляє:
показать весь комментарий
25.09.2025 19:09 Ответить
Що там з законом ,де чоловіків при досягнені 45 років мають знімати з військового обліку?
показать весь комментарий
25.09.2025 19:07 Ответить
Неначасі.
показать весь комментарий
25.09.2025 19:40 Ответить
А чому не відразу з народження?
показать весь комментарий
25.09.2025 19:07 Ответить
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 30 грудня 2022 р. № 1487
Київ

Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/563-2024-%D0%BF#n2 № 563 від 16.05.2024
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-2024-%D0%BF#n2 № 675 від 07.06.2024
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/747-2024-%D0%BF#n2 № 747 від 25.06.2024
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/801-2024-%D0%BF#n2 № 801 від 09.07.2024
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1217-2024-%D0%BF#n2 № 1217 від 22.10.2024
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1338-2024-%D0%BF#n909 № 1338 від 15.11.2024
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1558-2024-%D0%BF#n35 № 1558 від 31.12.2024
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/892-2025-%D0%BF#n2 № 892 від 16.07.2025
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/916-2025-%D0%BF#n10 № 916 від 30.07.2025
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1111-2025-%D0%BF#n52 № 1111 від 03.09.2025}

Відповідно до https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#n680 частини п'ятої статті 33 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" Кабінет Міністрів України постановляє:
показать весь комментарий
25.09.2025 19:10 Ответить
показать весь комментарий
25.09.2025 19:08 Ответить
показать весь комментарий
25.09.2025 19:12 Ответить
Мертві душі стануть реальністю.
показать весь комментарий
25.09.2025 19:13 Ответить
А чотириразового коли будуть на облік ставити?
показать весь комментарий
25.09.2025 19:15 Ответить
показать весь комментарий
25.09.2025 19:22 Ответить
показать весь комментарий
25.09.2025 19:24 Ответить
До чего техника дошла!(с). Скоро и дети будут появляться автоматически).
показать весь комментарий
25.09.2025 19:18 Ответить
Чому раніше так не зробили?
показать весь комментарий
25.09.2025 19:19 Ответить
І що прямо всіх, всіх ? Не вірю
показать весь комментарий
25.09.2025 19:22 Ответить
Так всіх. І тебе також. Будеш воїном.
показать весь комментарий
25.09.2025 19:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=rJx6aVn_Kms Я воевать не пойду никуда! На учет возьмусь, а воевать - шиш с маслом!

показать весь комментарий
25.09.2025 19:22 Ответить
Да, без бойцов в возрасте 55-60 лет никак не обойтись это просто спецназ вооружённый херовой тучей хронических болячек.
показать весь комментарий
25.09.2025 19:23 Ответить
Те що було потрібно робити в 22р. до кабміну дійшло тільки четвертий рік війни. Але це не все, мобілізацією за законом повина займатися влада на чолі з найвеличнішим а не ЗСУ, які понині воювати. Щось я дуже сумніваюсь в когнітивних здібностях нинішньої влади з такими 4 річними затримками. **** шашлички до сих пір українцям боком вилазять.
показать весь комментарий
25.09.2025 19:25 Ответить
Невдовзі також автоматично зараховуватимуть до штурмових підрозділів, обнулятимуть та надсилатимуть свідоцтво про смерть.
Повна цифровізація в турборежимі.
показать весь комментарий
25.09.2025 19:26 Ответить
Ніякого закону про цифрови документи взагалі не існує.( на лоха)
Також так звані "цифрови документи" - це аналог номеру на руці в фашиських конц.таборах, і той , хто вас буде примушувати отримувати ці "документи" є злочинцем по міжнародному праву.
показать весь комментарий
25.09.2025 19:26 Ответить
Можно сразу и по батальонам записать. Решится вопрос некомплекта подразделений.
показать весь комментарий
25.09.2025 19:31 Ответить
І до Драпатого на чернігівський полігон.
показать весь комментарий
25.09.2025 19:37 Ответить
ТЦК тепер виходить не потрібне? І їх відправлять в окопи до тих, кого вони бусифікували? Вони ж військовослужбовці? Чи ні?
показать весь комментарий
25.09.2025 19:42 Ответить
Скоро без візиту до ТЦК можна буде автоматично опинитися на "нулі". Послуга "є-Окоп" на підході.
показать весь комментарий
25.09.2025 19:43 Ответить
Чому рік тому через Резерв+ неможливо було стати на облік автоматично?
показать весь комментарий
25.09.2025 19:43 Ответить
украинские мужчины в среднем доживают до 64 лет
показать весь комментарий
25.09.2025 19:44 Ответить
1 мужик - особистість. 1 000 000 мужиків - статистика.
показать весь комментарий
25.09.2025 19:48 Ответить
Я так розумію що вони хочуть взяти та почати з "чистого аркушу" - всі грамадяни чоловічої статі з якого там реєстру який вони самі зробили - військовозобовязані автоматично, навіть якщо без рук та ніг або помер. А далі все як завжди....
показать весь комментарий
25.09.2025 19:52 Ответить
 
 