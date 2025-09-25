Без визита в ТЦК: мужчины в возрасте 25-60 лет автоматически будут поставлены на воинский учет
Правительство по инициативе Министерства обороны упростило процедуру постановки и снятия граждан с воинского учета.
Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что юноши, которым исполнилось 17 лет, теперь смогут стать на воинский учет дистанционно через мобильное приложение "Резерв+", без визита в ТЦК и без прохождения ВВК.
Кроме того, изменения предусматривают, что все украинские мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые до сих пор не состояли на воинском учете без законных оснований, будут поставлены на такой учет автоматически.
В Минобороны отметили, что это уменьшит количество ручных операций и потребность посещать территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
Процедура снятия с учета украинцев, достигших предельного возраста пребывания в запасе, также будет автоматизирована.
Кроме того, руководители госорганов, органов местного самоуправления, предприятий и учреждений обязаны делать соответствующие отметки в списках персонального воинского учета в течение 7 дней с момента достижения работником предельного возраста.
Соответствующие изменения внесены в Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов (постановление от 30 декабря 2022 года №1487).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
З 1000 людей, яких зупинили ТЦК, мобілізували 24 людини. 340 людей мали відстрочку, 360 мали бронювання, інші - непридатні, молоді та літні, - заступник командира 3-го армійського корпусу Кухарчук «Ці 24 людини бусифікували, бо вони не змогли купити відстрочку чи ще якось ухильнутись. Потім ці люди сидять по 60+ днів на позиціях, і ми очікуємо, що вони будуть стримувати наступ противника».
ПОСТАНОВА
від 30 грудня 2022 р. № 1487
Київ
Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів
{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/563-2024-%D0%BF#n2 № 563 від 16.05.2024
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-2024-%D0%BF#n2 № 675 від 07.06.2024
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/747-2024-%D0%BF#n2 № 747 від 25.06.2024
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/801-2024-%D0%BF#n2 № 801 від 09.07.2024
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1217-2024-%D0%BF#n2 № 1217 від 22.10.2024
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1338-2024-%D0%BF#n909 № 1338 від 15.11.2024
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1558-2024-%D0%BF#n35 № 1558 від 31.12.2024
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/892-2025-%D0%BF#n2 № 892 від 16.07.2025
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/916-2025-%D0%BF#n10 № 916 від 30.07.2025
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1111-2025-%D0%BF#n52 № 1111 від 03.09.2025}
Відповідно до https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#n680 частини п'ятої статті 33 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" Кабінет Міністрів України постановляє:
ПОСТАНОВА
від 30 грудня 2022 р. № 1487
Київ
Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів
{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/563-2024-%D0%BF#n2 № 563 від 16.05.2024
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-2024-%D0%BF#n2 № 675 від 07.06.2024
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/747-2024-%D0%BF#n2 № 747 від 25.06.2024
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/801-2024-%D0%BF#n2 № 801 від 09.07.2024
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1217-2024-%D0%BF#n2 № 1217 від 22.10.2024
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1338-2024-%D0%BF#n909 № 1338 від 15.11.2024
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1558-2024-%D0%BF#n35 № 1558 від 31.12.2024
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/892-2025-%D0%BF#n2 № 892 від 16.07.2025
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/916-2025-%D0%BF#n10 № 916 від 30.07.2025
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1111-2025-%D0%BF#n52 № 1111 від 03.09.2025}
Відповідно до https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#n680 частини п'ятої статті 33 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" Кабінет Міністрів України постановляє:
Повна цифровізація в турборежимі.
Також так звані "цифрови документи" - це аналог номеру на руці в фашиських конц.таборах, і той , хто вас буде примушувати отримувати ці "документи" є злочинцем по міжнародному праву.