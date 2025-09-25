Без визита в ТЦК: мужчины в возрасте 25-60 лет автоматически будут поставлены на воинский учет

Правительство по инициативе Министерства обороны упростило процедуру постановки и снятия граждан с воинского учета.

Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Отмечается, что юноши, которым исполнилось 17 лет, теперь смогут стать на воинский учет дистанционно через мобильное приложение "Резерв+", без визита в ТЦК и без прохождения ВВК.

Кроме того, изменения предусматривают, что все украинские мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые до сих пор не состояли на воинском учете без законных оснований, будут поставлены на такой учет автоматически.

В Минобороны отметили, что это уменьшит количество ручных операций и потребность посещать территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Процедура снятия с учета украинцев, достигших предельного возраста пребывания в запасе, также будет автоматизирована.

Кроме того, руководители госорганов, органов местного самоуправления, предприятий и учреждений обязаны делать соответствующие отметки в списках персонального воинского учета в течение 7 дней с момента достижения работником предельного возраста.

Соответствующие изменения внесены в Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов (постановление от 30 декабря 2022 года №1487).

