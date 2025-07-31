25-летним мужчинам, получившим образование медика или фармацевта, не нужно идти в ТЦК, чтобы встать на учет, - МО

Кабинет министров усовершенствовал воинский учет 25-летних мужчин и женщин, получивших образование по медицинской или фармацевтической специальности.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Так, были внесены изменения в положение о ТЦК и СП.

"Отныне мужчинам, достигшим 25 лет, больше не нужно появляться в ТЦК и СП для изменения своего статуса с призывника на военнообязанного. В течение 30 дней данные в Единый госреестр будут вноситься автоматически, а таким мужчинам будут присваивать первичное звание - "солдат (матрос) запаса", - говорится в сообщении.

Также учебные заведения будут подавать в ТЦК и СП списки женщин с медицинской или фармацевтической специальностью в течение 7 дней после выпуска. Ранее это происходило за 2 месяца до выпуска.

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