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Новости Военный учет
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25-летним мужчинам, получившим образование медика или фармацевта, не нужно идти в ТЦК, чтобы встать на учет, - МО

Военный учет для 25-летних Что изменилось

Кабинет министров усовершенствовал воинский учет 25-летних мужчин и женщин, получивших образование по медицинской или фармацевтической специальности.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Так, были внесены изменения в положение о ТЦК и СП.

"Отныне мужчинам, достигшим 25 лет, больше не нужно появляться в ТЦК и СП для изменения своего статуса с призывника на военнообязанного. В течение 30 дней данные в Единый госреестр будут вноситься автоматически, а таким мужчинам будут присваивать первичное звание - "солдат (матрос) запаса", - говорится в сообщении.

Также учебные заведения будут подавать в ТЦК и СП списки женщин с медицинской или фармацевтической специальностью в течение 7 дней после выпуска. Ранее это происходило за 2 месяца до выпуска.

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Военный учет для 25-летних Что изменилось
Военный учет для 25-летних Что изменилось
Военный учет для 25-летних Что изменилось

Автор: 

Минобороны (9511) ТЦК (697)


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А майбутнім прокурорам?
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31.07.2025 11:11 Ответить
в назві статті частково брехня
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31.07.2025 11:12 Ответить
Після універів дають лейтенантів. Які солдати ? Вони що обнулись? Це ж ВИСША ОСВІТА
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31.07.2025 11:12 Ответить
Ну да там должна быть военная кафедра,моему знакомому хирургу еще работающему на пенсии за все годы полковника насчитали.
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31.07.2025 11:18 Ответить
Ты можешь отказаться от кафедры. У меня много знакомых так делало когда учились в 2000-ные. Тогда ты должен после учебы идти в армейку. Но никто, понятное дело, не ходил.
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31.07.2025 11:30 Ответить
Так, після закінчення вищого навчального закладу з військовою кафедрою, студентам, які пройшли повний курс військової підготовки та склали іспити, присвоюється військове звання молодшого лейтенанта. Це звання надається після закінчення вишу та атестації до офіцерського складу запасу.
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31.07.2025 12:21 Ответить
Ось і кінець української медицини і фармацевтики - кабміндіч працює
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31.07.2025 11:15 Ответить
Мда... Т.е с выпускного на вокзал. Ну успехов!
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31.07.2025 12:18 Ответить
Як добре, що я старий і скоро помру!
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31.07.2025 12:35 Ответить
 
 