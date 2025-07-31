25-річним чоловікам, які здобули освіту медика або фармацевта, не треба йти до ТЦК, щоб стати на облік, - МО

Кабінет міністрів удосконалив військовий облік 25-річних чоловіків та жінок, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Так, було внесено зміни до положення про ТЦК та СП.

"Відтепер чоловікам, які досягли 25 років, більше не потрібно з’являтись в ТЦК та СП для зміни свого статусу з призовника на військовозобов’язаного. Упродовж 30 днів дані до Єдиного держреєстру вноситимуться автоматично, а таким чоловікам присвоюватимуть первинне звання – "солдат (матрос) запасу", - йдеться в повідомленні.

Також заклади освіти подаватимуть до ТЦК та СП списки жінок з медичною або фармацевтичною спеціальністю протягом 7 днів після випуску. Раніше це відбувалось за 2 місяці до випуску.

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