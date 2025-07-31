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Новини Військовий облік
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25-річним чоловікам, які здобули освіту медика або фармацевта, не треба йти до ТЦК, щоб стати на облік, - МО

Військовий облік для 25 річних Що змінилося

Кабінет міністрів удосконалив військовий облік 25-річних чоловіків та жінок, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Так, було внесено зміни до положення про ТЦК та СП. 

"Відтепер чоловікам, які досягли 25 років, більше не потрібно з’являтись в ТЦК та СП для зміни свого статусу з призовника на військовозобов’язаного. Упродовж 30 днів дані до Єдиного держреєстру вноситимуться автоматично, а таким чоловікам присвоюватимуть первинне звання – "солдат (матрос) запасу", - йдеться в повідомленні.

Також заклади освіти подаватимуть до ТЦК та СП списки жінок з медичною або фармацевтичною спеціальністю протягом 7 днів після випуску. Раніше це відбувалось за 2 місяці до випуску.

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Військовий облік для 25 річних Що змінилося
Військовий облік для 25 річних Що змінилося
Військовий облік для 25 річних Що змінилося

Автор: 

Міноборони (7593) ТЦК та СП (747)


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А майбутнім прокурорам?
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31.07.2025 11:11 Відповісти
в назві статті частково брехня
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31.07.2025 11:12 Відповісти
Після універів дають лейтенантів. Які солдати ? Вони що обнулись? Це ж ВИСША ОСВІТА
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31.07.2025 11:12 Відповісти
Ну да там должна быть военная кафедра,моему знакомому хирургу еще работающему на пенсии за все годы полковника насчитали.
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31.07.2025 11:18 Відповісти
Ты можешь отказаться от кафедры. У меня много знакомых так делало когда учились в 2000-ные. Тогда ты должен после учебы идти в армейку. Но никто, понятное дело, не ходил.
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31.07.2025 11:30 Відповісти
Так, після закінчення вищого навчального закладу з військовою кафедрою, студентам, які пройшли повний курс військової підготовки та склали іспити, присвоюється військове звання молодшого лейтенанта. Це звання надається після закінчення вишу та атестації до офіцерського складу запасу.
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31.07.2025 12:21 Відповісти
Ось і кінець української медицини і фармацевтики - кабміндіч працює
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31.07.2025 11:15 Відповісти
Мда... Т.е с выпускного на вокзал. Ну успехов!
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31.07.2025 12:18 Відповісти
Як добре, що я старий і скоро помру!
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31.07.2025 12:35 Відповісти
 
 