Без візиту до ТЦК: чоловіків віком 25-60 років автоматично поставлять на військовий облік

Уряд за ініціативою Міністерства оборони спростив процедуру постановки та зняття громадян з військового обліку.

Про це повідомила пресслужба оборонного відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що юнаки, яким виповнилося 17 років, тепер зможуть стати на військовий облік дистанційно через мобільний застосунок "Резерв+", без візиту до ТЦК та без проходження ВЛК.

Крім того, зміни передбачають, що усі українські чоловіки віком від 25 до 60 років, які досі не перебували на військовому обліку без законних підстав, будуть поставлені на такий облік автоматично.

У Міноборони зазначили, що це зменшить кількість ручних операцій та потребу відвідувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 25-річним чоловікам, які здобули освіту медика або фармацевта, не треба йти до ТЦК, щоб стати на облік, - МО

Процедура зняття з обліку українців, які досягли граничного віку перебування в запасі, також буде автоматизована.

Крім того, керівники держорганів, органів місцевого самоврядування, підприємств та установ зобов’язані робити відповідні відмітки у списках персонального військового обліку протягом 7 днів з моменту досягнення працівником граничного віку.

Відповідні зміни внесено до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (постанова від 30 грудня 2022 року № 1487).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Роботу застосунку "Резерв+" відновлено, - Міноборони