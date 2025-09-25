Без візиту до ТЦК: чоловіків віком 25-60 років автоматично поставлять на військовий облік
Уряд за ініціативою Міністерства оборони спростив процедуру постановки та зняття громадян з військового обліку.
Про це повідомила пресслужба оборонного відомства, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що юнаки, яким виповнилося 17 років, тепер зможуть стати на військовий облік дистанційно через мобільний застосунок "Резерв+", без візиту до ТЦК та без проходження ВЛК.
Крім того, зміни передбачають, що усі українські чоловіки віком від 25 до 60 років, які досі не перебували на військовому обліку без законних підстав, будуть поставлені на такий облік автоматично.
У Міноборони зазначили, що це зменшить кількість ручних операцій та потребу відвідувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
Процедура зняття з обліку українців, які досягли граничного віку перебування в запасі, також буде автоматизована.
Крім того, керівники держорганів, органів місцевого самоврядування, підприємств та установ зобов’язані робити відповідні відмітки у списках персонального військового обліку протягом 7 днів з моменту досягнення працівником граничного віку.
Відповідні зміни внесено до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (постанова від 30 грудня 2022 року № 1487).
ПОСТАНОВА
від 30 грудня 2022 р. № 1487
Київ
Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів
{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/563-2024-%D0%BF#n2 № 563 від 16.05.2024
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-2024-%D0%BF#n2 № 675 від 07.06.2024
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/747-2024-%D0%BF#n2 № 747 від 25.06.2024
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/801-2024-%D0%BF#n2 № 801 від 09.07.2024
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1217-2024-%D0%BF#n2 № 1217 від 22.10.2024
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1338-2024-%D0%BF#n909 № 1338 від 15.11.2024
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1558-2024-%D0%BF#n35 № 1558 від 31.12.2024
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/892-2025-%D0%BF#n2 № 892 від 16.07.2025
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/916-2025-%D0%BF#n10 № 916 від 30.07.2025
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1111-2025-%D0%BF#n52 № 1111 від 03.09.2025}
Відповідно до https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#n680 частини п'ятої статті 33 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" Кабінет Міністрів України постановляє:
