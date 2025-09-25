УКР
2 177 15

Без візиту до ТЦК: чоловіків віком 25-60 років автоматично поставлять на військовий облік

Чоловіки від 25 до 60 років на облік будуть поставлені автоматично

Уряд за ініціативою Міністерства оборони спростив процедуру постановки та зняття громадян з військового обліку.

Про це повідомила пресслужба оборонного відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що юнаки, яким виповнилося 17 років, тепер зможуть стати на військовий облік дистанційно через мобільний застосунок "Резерв+", без візиту до ТЦК та без проходження ВЛК.

Крім того, зміни передбачають, що усі українські чоловіки віком від 25 до 60 років, які досі не перебували на військовому обліку без законних підстав, будуть поставлені на такий облік автоматично.

У Міноборони зазначили, що це зменшить кількість ручних операцій та потребу відвідувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 25-річним чоловікам, які здобули освіту медика або фармацевта, не треба йти до ТЦК, щоб стати на облік, - МО

Процедура зняття з обліку українців, які досягли граничного віку перебування в запасі, також буде автоматизована.

Крім того, керівники держорганів, органів місцевого самоврядування, підприємств та установ зобов’язані робити відповідні відмітки у списках персонального військового обліку протягом 7 днів з моменту досягнення працівником граничного віку.

Відповідні зміни внесено до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (постанова від 30 грудня 2022 року № 1487).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Роботу застосунку "Резерв+" відновлено, - Міноборони

Автор: 

Кабмін (14386) Міноборони (7682) військовий облік (17)
Топ коментарі
+2
Та тільки спец.облік не чіпатимуть...
показати весь коментар
25.09.2025 19:02 Відповісти
+1
показати весь коментар
25.09.2025 18:57 Відповісти
+1
УРАААААА! Нарешті слугонароди згадали народ.
показати весь коментар
25.09.2025 19:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
25.09.2025 18:57 Відповісти
Мило. Хочеш сказати що українці воюють за статки Ахмєтова?
показати весь коментар
25.09.2025 19:09 Відповісти
УРАААААА! Нарешті слугонароди згадали народ.
показати весь коментар
25.09.2025 19:00 Відповісти
От Хохма, не дивуйтесь що і мертвих поставлять на облік...от сміятимусь.
показати весь коментар
25.09.2025 19:00 Відповісти
Так вже ж були випадки, коли приносили повістки загиблим військовим...
показати весь коментар
25.09.2025 19:13 Відповісти
Та тільки спец.облік не чіпатимуть...
показати весь коментар
25.09.2025 19:02 Відповісти
а раньше шо не так было?..а влк?
показати весь коментар
25.09.2025 19:05 Відповісти
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 30 грудня 2022 р. № 1487
Київ

Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/563-2024-%D0%BF#n2 № 563 від 16.05.2024
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-2024-%D0%BF#n2 № 675 від 07.06.2024
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/747-2024-%D0%BF#n2 № 747 від 25.06.2024
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/801-2024-%D0%BF#n2 № 801 від 09.07.2024
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1217-2024-%D0%BF#n2 № 1217 від 22.10.2024
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1338-2024-%D0%BF#n909 № 1338 від 15.11.2024
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1558-2024-%D0%BF#n35 № 1558 від 31.12.2024
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/892-2025-%D0%BF#n2 № 892 від 16.07.2025
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/916-2025-%D0%BF#n10 № 916 від 30.07.2025
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1111-2025-%D0%BF#n52 № 1111 від 03.09.2025}

Відповідно до https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#n680 частини п'ятої статті 33 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" Кабінет Міністрів України постановляє:
показати весь коментар
25.09.2025 19:09 Відповісти
Що там з законом ,де чоловіків при досягнені 45 років мають знімати з військового обліку?
показати весь коментар
25.09.2025 19:07 Відповісти
А чому не відразу з народження?
показати весь коментар
25.09.2025 19:07 Відповісти
показати весь коментар
25.09.2025 19:10 Відповісти
показати весь коментар
25.09.2025 19:08 Відповісти
показати весь коментар
25.09.2025 19:12 Відповісти
Мертві душі стануть реальністю.
показати весь коментар
25.09.2025 19:13 Відповісти
А чотириразового коли будуть на облік ставити?
показати весь коментар
25.09.2025 19:15 Відповісти
 
 