УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10504 відвідувача онлайн
Новини Ситуація на Добропільському напрямку
3 706 23

Офіцери з Покровського напрямку нарікали на організацію оборони. Керівник ТГР "Покровськ" Марченко вимагав заводити людей на втрачені позиції, - ЗМІ

Марченко Максим

Найвищі офіцери підрозділу, що працює на Покровському напрямку, нарікають на організацію оборони на одній з ділянок фронту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у статті "УП".

Як зазначає видання, скарги стосувалися того, що тодішнє керівництво - тактичної групи (ТГР) "Покровськ" на чолі з полковником Максимом Марченком ( ексголова Одеської ОВА, тогочасний командувач ТГР "Покровськ", а нині - заступник командира ОТУ "Донецьк" Віктора Ніколюка) вимагало заводити людей на позиції, які або вже були втрачені, або до і з яких уже було неможливо реалізувати логістику.

За словами двох співрозмовників видання зі згаданого підрозділу, керівництво ігнорувало, що росіяни просочувалися в тил і навіть розстрілювали українських військових на віддалених позиціях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрзаходи ЗСУ поблизу Добропілля призвели до руйнування логістики окупантів, це змусило ворога поступово відступати, - ОСУВ "Дніпро"

Марченко нібито не визнавав реального стану справ, який був критичним, а більшість командирів бригад і підрозділів, що ходили до нього на наради ТГРу, вимушено мовчали або з ним погоджувалися.

"Я кажу на нараді, що за даними, які вже нанесені на Delta, противник зачищає хату за хатою, а мені відповідають: "Нема там противника, там півтори каліки, це фігня". Марченко подивився на одного з командирів: "Так що, є там противник у населеному пункті N?", а той відповідає: "Ні, немає". Було зрозуміло, що всі вірять в ілюзію", - йдеться у публікації.

Кожен по окремості, хто був на цій нараді, адекватний. Але коли він приходить на нараду до Марченка, з'являється колективний розум, і тверезо оцінювати як себе, так і противника ніхто не збирається. Усі продовжують вірити в те, що ми можемо заткнути дірку в майже 9 кілометрів, якою проходив противник", - обурювався один зі співрозмовників.

"У Марченка з самого початку в ОТУ "Донецьк", де він був заступником Луценка, а потім Тарнавського, була манічка під назвою "нічого критичного". Він ніколи не слухав командирів, через що втрачався особовий склад… Він доповідав не реальний стан речей, а те, що хотів чути главком", - додав один із офіцерів, що працював під командуванням ОТУ "Донецьк" і Марченка зокрема.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про контрнаступ ЗСУ в районах Добропілля і Покровська: Близько 330 кілометрів повернуто під наш контроль

Водночас двоє інших командирів, які працювали з Марченком як командувачем "Покровська", були менш радикальні у своїх оцінках.

Один із комбригів зазначив, що роль Марченка, попри наявність до нього запитань і претензій, навряд чи могла бути вирішальною у втраті такого величезного шматка території. За військовою ієрархією, під ним було зо два десятки командирів бригад і підрозділів, над ним - ОТУ під командуванням Віктора Ніколюка, ОСУВ під командуванням Михайла Драпатого, головком.

Інший комбат вказав, що в принципі задоволений роботою з Марченком - той завжди запитував його думку і дослухався до неї.

Також читайте: Покровський напрямок є найскладнішим. Втративши тут в серпні 5 кв. км, Сили оборони відновили контроль над 26 кв. км території, - Сирський

УП намагалася зв'язатися з Марченком, щоб запитати про його бачення ситуації з Добропільським проривом, однак він на повідомлення видання не відповів.

Автор: 

Донецька область (9660) Покровськ (826) Покровський район (1029) Добропілля (96) Марченко Максим (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
При Залужном было то же самое,тут проблема в генеральскской совковой касте сформировавшейся еще при Януковиче.
И пока их не заменять боевыми генералами толку не будет.
показати весь коментар
24.09.2025 14:16 Відповісти
+3
Ця ситуація - віддзеркалення влади України. Через некомпетентність таких вояк, як і головнокомандуючого, маємо результат.
показати весь коментар
24.09.2025 14:14 Відповісти
+3
Марченкові більш цікаво було мабуть https://dumskaya.net/news/podarok-polkovnika-m-restorator-zelenskogo-i-lyu-179216/ua/ барижити одеськими гектарами, будучи головою Одеської ОВА...
показати весь коментар
24.09.2025 14:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Варто зазначити,що після Залужного,при новому гк,родом з росії,проявляються такі тенденції.
Зермак ніби ніпричому,зробив лише кадрове перетасування.
показати весь коментар
24.09.2025 14:09 Відповісти
При Залужном было то же самое,тут проблема в генеральскской совковой касте сформировавшейся еще при Януковиче.
И пока их не заменять боевыми генералами толку не будет.
показати весь коментар
24.09.2025 14:16 Відповісти
Ви коли свого Герасімова поміняєте?
показати весь коментар
24.09.2025 14:19 Відповісти
Он уже в ЗСУ?
показати весь коментар
24.09.2025 14:20 Відповісти
Ні, ще у вас
показати весь коментар
24.09.2025 14:24 Відповісти
То есть под Полтавой. Для начала послушайте мнение офицеров а не блогеров.
показати весь коментар
24.09.2025 14:27 Відповісти
Я мову ваших офецерів СВО не розумію
показати весь коментар
24.09.2025 14:45 Відповісти
от не ***** якщо геть не в курсі!!! при Залужному було більше свободи дій беспосередньо на місці, а тут "товаріщ полковнік разрєшітє доложіть (через лейтенанта, капітана, майора)!" а ось при сирку пішла саме така *****! мені хоч на розповідай
показати весь коментар
24.09.2025 14:44 Відповісти
«…тодішнє керівництво - тактичної групи (ТГР) "Покровськ" на чолі з полковником Максимом Марченком ( ексголова Одеської ОВА, тогочасний командувач ТГР "Покровськ", а нині - заступник командира ОТУ "Донецьк" Віктора Ніколюка) вимагало заводити людей на позиції, які або вже були втрачені, або до і з яких уже було неможливо реалізувати логістику.» (С)
Виходить, ці двоє посадовців, відверто просто працювали на ********** з московії!! Контррозвідка і сирський з Штабними, це мали знати і бачити!?!? Це ж, не 1937 рік совдепії??
показати весь коментар
24.09.2025 14:09 Відповісти
Не рийте під російського шпигуна Сирніка! Нехай гадить
показати весь коментар
24.09.2025 14:21 Відповісти
Ця ситуація - віддзеркалення влади України. Через некомпетентність таких вояк, як і головнокомандуючого, маємо результат.
показати весь коментар
24.09.2025 14:14 Відповісти
Навіть не цікаво хто і що цей уї@ан Марченко. Цікаво до яких пір будуть оці всі ТГР? Чи ОСУви? Чи ОТУви? Де ж славетна корпусна система? У фантазіях творожнікова?
показати весь коментар
24.09.2025 14:18 Відповісти
Марченкові більш цікаво було мабуть https://dumskaya.net/news/podarok-polkovnika-m-restorator-zelenskogo-i-lyu-179216/ua/ барижити одеськими гектарами, будучи головою Одеської ОВА...
показати весь коментар
24.09.2025 14:18 Відповісти
Совок головного мозку у такого командування!
показати весь коментар
24.09.2025 14:19 Відповісти
Ось це і є справжня причина, чому у ЗСУ постійно не вистачає піхоти - а не "кратна перевага орків у живій силі" як про це заявляють ось такі командири, яким тільки треба більше і більше людей.
показати весь коментар
24.09.2025 14:23 Відповісти
На Новопавлівському напрямку також такі ж "марченки" командують, що ворог стрімко поосувається на північ за річку Вовча, захоплюючи панівні висоти, проривпючи лінію оборони!

З повідомлень осінтерів:
@ "Ворог перетнув лінію оборони «Новий Донбас» зайшовши в Іванівку, що на Новопавлівському напрямку в Дніпропетровській області."
показати весь коментар
24.09.2025 14:31 Відповісти
Поки не буде прийнятий закон про відповідальність вищого керевництва,командирів за втрату людей,погане планування оборонних ,наступальних дій з повним позбавленням звання,волі,конфіскацією всього родинного майна до тих пір буде безтолкове знищення Українців.
показати весь коментар
24.09.2025 14:32 Відповісти
Цей Марченко або вчився військовій справі по совковим фільмам, або просто виконує завдання по знищенню наших військових.
показати весь коментар
24.09.2025 14:38 Відповісти
Подивіться на нього, у 1991му він тільки народивсь. Але як тоді гадив, так і зараз. Бо вчиться у верховного
показати весь коментар
24.09.2025 14:51 Відповісти
Типичные ахвицерчики у нас. А потом удивляются откуда у нас такое количество сзч. Представьте попасть под начало такого ахвицерчика, который вместо того, чтобы найти что-то что болтается между ног и сказать на совещании реальное положение дел и отстоять свою позицию и жизни людей за которых он отвечает мямлит и врет переживая больше за свою жопу. Больше уголовки вводите для быдла рядового, верной дорогой идете, товарищи!
показати весь коментар
24.09.2025 14:39 Відповісти
Кацап. Українською гидуєш, смердячий?
показати весь коментар
24.09.2025 14:53 Відповісти
Проблема не в Марченко . Я писав під постом пропагандона Казаріна - що основна проблема армії та суспільства -БРЕХНЯ. Страх казати неприємну правду . І ця системна вада - йде з самого верху . Бреше лідОр , брешуть його манагери ,брешуть генерали . А брехня повністю унеможливлює правильну оцінку ситуації - а отже правильні дії. Тому ніяких перемох та системного адеквату доки не перестанемо БРЕХАТИ .
показати весь коментар
24.09.2025 14:42 Відповісти
 
 