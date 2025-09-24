Офіцери з Покровського напрямку нарікали на організацію оборони. Керівник ТГР "Покровськ" Марченко вимагав заводити людей на втрачені позиції, - ЗМІ

Найвищі офіцери підрозділу, що працює на Покровському напрямку, нарікають на організацію оборони на одній з ділянок фронту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у статті "УП".

Як зазначає видання, скарги стосувалися того, що тодішнє керівництво - тактичної групи (ТГР) "Покровськ" на чолі з полковником Максимом Марченком ( ексголова Одеської ОВА, тогочасний командувач ТГР "Покровськ", а нині - заступник командира ОТУ "Донецьк" Віктора Ніколюка) вимагало заводити людей на позиції, які або вже були втрачені, або до і з яких уже було неможливо реалізувати логістику.

За словами двох співрозмовників видання зі згаданого підрозділу, керівництво ігнорувало, що росіяни просочувалися в тил і навіть розстрілювали українських військових на віддалених позиціях.

Марченко нібито не визнавав реального стану справ, який був критичним, а більшість командирів бригад і підрозділів, що ходили до нього на наради ТГРу, вимушено мовчали або з ним погоджувалися.

"Я кажу на нараді, що за даними, які вже нанесені на Delta, противник зачищає хату за хатою, а мені відповідають: "Нема там противника, там півтори каліки, це фігня". Марченко подивився на одного з командирів: "Так що, є там противник у населеному пункті N?", а той відповідає: "Ні, немає". Було зрозуміло, що всі вірять в ілюзію", - йдеться у публікації.

Кожен по окремості, хто був на цій нараді, адекватний. Але коли він приходить на нараду до Марченка, з'являється колективний розум, і тверезо оцінювати як себе, так і противника ніхто не збирається. Усі продовжують вірити в те, що ми можемо заткнути дірку в майже 9 кілометрів, якою проходив противник", - обурювався один зі співрозмовників.

"У Марченка з самого початку в ОТУ "Донецьк", де він був заступником Луценка, а потім Тарнавського, була манічка під назвою "нічого критичного". Він ніколи не слухав командирів, через що втрачався особовий склад… Він доповідав не реальний стан речей, а те, що хотів чути главком", - додав один із офіцерів, що працював під командуванням ОТУ "Донецьк" і Марченка зокрема.

Водночас двоє інших командирів, які працювали з Марченком як командувачем "Покровська", були менш радикальні у своїх оцінках.

Один із комбригів зазначив, що роль Марченка, попри наявність до нього запитань і претензій, навряд чи могла бути вирішальною у втраті такого величезного шматка території. За військовою ієрархією, під ним було зо два десятки командирів бригад і підрозділів, над ним - ОТУ під командуванням Віктора Ніколюка, ОСУВ під командуванням Михайла Драпатого, головком.

Інший комбат вказав, що в принципі задоволений роботою з Марченком - той завжди запитував його думку і дослухався до неї.

УП намагалася зв'язатися з Марченком, щоб запитати про його бачення ситуації з Добропільським проривом, однак він на повідомлення видання не відповів.