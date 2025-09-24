Офицеры с Покровского направления жаловались на организацию обороны. Руководитель ТГР "Покровськ" Максим Марченко требовал заводить людей на потерянные позиции, - СМИ

Высшие офицеры подразделения, работающего на Покровском направлении, сетуют на организацию обороны на одном из участков фронта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье"УП".

Как отмечает издание, жалобы касались того, что тогдашнее руководство - тактической группы (ТГР) "Покровськ" во главе с полковником Максимом Марченко (экс-глава Одесской ОГА, тогдашний командующий ТГР "Покровськ", а ныне - заместитель командира ОТГ "Донецьк" Виктора Николюка) требовало заводить людей на позиции, которые или уже были потеряны, или с которых уже было невозможно реализовать логистику.

По словам двух собеседников издания из упомянутого подразделения, руководство игнорировало, что россияне просачивались в тыл и даже расстреливали украинских военных на отдаленных позициях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрмеры ВСУ вблизи Доброполья привели к разрушению логистики оккупантов, это заставило врага постепенно отступать, - ОСГВ "Дніпро"

Марченко якобы не признавал реального положения дел, которое было критическим, а большинство командиров бригад и подразделений, ходивших к нему на совещания ТГРа, вынужденно молчали или с ним соглашались.

"Я говорю на совещании, что по данным, которые уже нанесены на Delta, противник зачищает хату за хатой, а мне отвечают: "Нет там противника, там - полторы калеки, это фигня". Марченко посмотрел на одного из командиров: "Так что, есть там противник в населенном пункте N?", а тот отвечает: "Нет, нет". Было понятно, что все верят в иллюзию", - говорится в публикации.

Каждый по отдельности, кто был на этом совещании, - адекватный. Но когда он приходит на совещание к Марченко, появляется коллективный разум, и трезво оценивать как себя, так и противника никто не собирается. Все продолжают верить в то, что мы можем заткнуть дыру в почти 9 километров, по которой проходил противник", - возмущался один из собеседников.

"У Марченко с самого начала в ОТГ "Донецьк", где он был заместителем Луценко, а затем - Тарнавского, была маничка под названием "ничего критического". Он никогда не слушал командиров, из-за чего утрачивался личный состав... Он докладывал не реальное положение вещей, а то, что хотел слышать главком", - добавил один из офицеров, работавший под командованием ОТГ "Донецьк" и с Марченко, в частности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о контрнаступлении ВСУ в районах Доброполья и Покровска: Около 330 километров возвращено под наш контроль

В то же время, двое других командиров, которые работали с Марченко как командующим "Покровська", были менее радикальны в своих оценках.

Один из комбригов отметил, что роль Марченко, несмотря на имеющиеся к нему вопросы и претензии, вряд ли могла быть решающей в потере такого огромного куска территории. По военной иерархии, под ним было около двух десятков командиров бригад и подразделений, над ним - ОТГ под командованием Виктора Николюка, ОСГВ под командованием Михаила Драпатого, главком.

Другой комбат указал, что, в принципе, доволен работой с Марченко - тот всегда спрашивал его мнение и прислушивался к нему.

Также читайте: Покровское направление является самым сложным. Потеряв здесь в августе 5 кв. км, Силы обороны восстановили контроль над 26 кв. км территории, - Сырский

УП пыталась связаться с Марченко, чтобы спросить о его видении ситуации с Добропольским прорывом, но он на сообщение издания не ответил.