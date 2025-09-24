РУС
Новости Ситуация на Добропольском направлении
Офицеры с Покровского направления жаловались на организацию обороны. Руководитель ТГР "Покровськ" Максим Марченко требовал заводить людей на потерянные позиции, - СМИ

Высшие офицеры подразделения, работающего на Покровском направлении, сетуют на организацию обороны на одном из участков фронта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье"УП".

Как отмечает издание, жалобы касались того, что тогдашнее руководство - тактической группы (ТГР) "Покровськ" во главе с полковником Максимом Марченко (экс-глава Одесской ОГА, тогдашний командующий ТГР "Покровськ", а ныне - заместитель командира ОТГ "Донецьк" Виктора Николюка) требовало заводить людей на позиции, которые или уже были потеряны, или с которых уже было невозможно реализовать логистику.

По словам двух собеседников издания из упомянутого подразделения, руководство игнорировало, что россияне просачивались в тыл и даже расстреливали украинских военных на отдаленных позициях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрмеры ВСУ вблизи Доброполья привели к разрушению логистики оккупантов, это заставило врага постепенно отступать, - ОСГВ "Дніпро"

Марченко якобы не признавал реального положения дел, которое было критическим, а большинство командиров бригад и подразделений, ходивших к нему на совещания ТГРа, вынужденно молчали или с ним соглашались.

"Я говорю на совещании, что по данным, которые уже нанесены на Delta, противник зачищает хату за хатой, а мне отвечают: "Нет там противника, там - полторы калеки, это фигня". Марченко посмотрел на одного из командиров: "Так что, есть там противник в населенном пункте N?", а тот отвечает: "Нет, нет". Было понятно, что все верят в иллюзию", - говорится в публикации.

Каждый по отдельности, кто был на этом совещании, - адекватный. Но когда он приходит на совещание к Марченко, появляется коллективный разум, и трезво оценивать как себя, так и противника никто не собирается. Все продолжают верить в то, что мы можем заткнуть дыру в почти 9 километров, по которой проходил противник", - возмущался один из собеседников.

"У Марченко с самого начала в ОТГ "Донецьк", где он был заместителем Луценко, а затем - Тарнавского, была маничка под названием "ничего критического". Он никогда не слушал командиров, из-за чего утрачивался личный состав... Он докладывал не реальное положение вещей, а то, что хотел слышать главком", - добавил один из офицеров, работавший под командованием ОТГ "Донецьк" и с Марченко, в частности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о контрнаступлении ВСУ в районах Доброполья и Покровска: Около 330 километров возвращено под наш контроль

В то же время, двое других командиров, которые работали с Марченко как командующим "Покровська", были менее радикальны в своих оценках.

Один из комбригов отметил, что роль Марченко, несмотря на имеющиеся к нему вопросы и претензии, вряд ли могла быть решающей в потере такого огромного куска территории. По военной иерархии, под ним было около двух десятков командиров бригад и подразделений, над ним - ОТГ под командованием Виктора Николюка, ОСГВ под командованием Михаила Драпатого, главком.

Другой комбат указал, что, в принципе, доволен работой с Марченко - тот всегда спрашивал его мнение и прислушивался к нему.

Также читайте: Покровское направление является самым сложным. Потеряв здесь в августе 5 кв. км, Силы обороны восстановили контроль над 26 кв. км территории, - Сырский

УП пыталась связаться с Марченко, чтобы спросить о его видении ситуации с Добропольским прорывом, но он на сообщение издания не ответил.

При Залужном было то же самое,тут проблема в генеральскской совковой касте сформировавшейся еще при Януковиче.
И пока их не заменять боевыми генералами толку не будет.
Ця ситуація - віддзеркалення влади України. Через некомпетентність таких вояк, як і головнокомандуючого, маємо результат.
Ось це і є справжня причина, чому у ЗСУ постійно не вистачає піхоти - а не "кратна перевага орків у живій силі" як про це заявляють ось такі командири, яким тільки треба більше і більше людей.
Варто зазначити,що після Залужного,при новому гк,родом з росії,проявляються такі тенденції.
Зермак ніби ніпричому,зробив лише кадрове перетасування.
При Залужном было то же самое,тут проблема в генеральскской совковой касте сформировавшейся еще при Януковиче.
И пока их не заменять боевыми генералами толку не будет.
Ви коли свого Герасімова поміняєте?
Он уже в ЗСУ?
Ні, ще у вас
То есть под Полтавой. Для начала послушайте мнение офицеров а не блогеров.
Я мову ваших офецерів СВО не розумію
от не ***** якщо геть не в курсі!!! при Залужному було більше свободи дій беспосередньо на місці, а тут "товаріщ полковнік разрєшітє доложіть (через лейтенанта, капітана, майора)!" а ось при сирку пішла саме така *****! мені хоч на розповідай
«…тодішнє керівництво - тактичної групи (ТГР) "Покровськ" на чолі з полковником Максимом Марченком ( ексголова Одеської ОВА, тогочасний командувач ТГР "Покровськ", а нині - заступник командира ОТУ "Донецьк" Віктора Ніколюка) вимагало заводити людей на позиції, які або вже були втрачені, або до і з яких уже було неможливо реалізувати логістику.» (С)
Виходить, ці двоє посадовців, відверто просто працювали на ********** з московії!! Контррозвідка і сирський з Штабними, це мали знати і бачити!?!? Це ж, не 1937 рік совдепії??
Не рийте під російського шпигуна Сирніка! Нехай гадить
Ця ситуація - віддзеркалення влади України. Через некомпетентність таких вояк, як і головнокомандуючого, маємо результат.
Навіть не цікаво хто і що цей уї@ан Марченко. Цікаво до яких пір будуть оці всі ТГР? Чи ОСУви? Чи ОТУви? Де ж славетна корпусна система? У фантазіях творожнікова?
Марченкові більш цікаво було мабуть https://dumskaya.net/news/podarok-polkovnika-m-restorator-zelenskogo-i-lyu-179216/ua/ барижити одеськими гектарами, будучи головою Одеської ОВА...
Совок головного мозку у такого командування!
Ось це і є справжня причина, чому у ЗСУ постійно не вистачає піхоти - а не "кратна перевага орків у живій силі" як про це заявляють ось такі командири, яким тільки треба більше і більше людей.
На Новопавлівському напрямку також такі ж "марченки" командують, що ворог стрімко поосувається на північ за річку Вовча, захоплюючи панівні висоти, проривпючи лінію оборони!

З повідомлень осінтерів:
@ "Ворог перетнув лінію оборони «Новий Донбас» зайшовши в Іванівку, що на Новопавлівському напрямку в Дніпропетровській області."
Поки не буде прийнятий закон про відповідальність вищого керевництва,командирів за втрату людей,погане планування оборонних ,наступальних дій з повним позбавленням звання,волі,конфіскацією всього родинного майна до тих пір буде безтолкове знищення Українців.
Цей Марченко або вчився військовій справі по совковим фільмам, або просто виконує завдання по знищенню наших військових.
Подивіться на нього, у 1991му він тільки народивсь. Але як тоді гадив, так і зараз. Бо вчиться у верховного
Типичные ахвицерчики у нас. А потом удивляются откуда у нас такое количество сзч. Представьте попасть под начало такого ахвицерчика, который вместо того, чтобы найти что-то что болтается между ног и сказать на совещании реальное положение дел и отстоять свою позицию и жизни людей за которых он отвечает мямлит и врет переживая больше за свою жопу. Больше уголовки вводите для быдла рядового, верной дорогой идете, товарищи!
Кацап. Українською гидуєш, смердячий?
Проблема не в Марченко . Я писав під постом пропагандона Казаріна - що основна проблема армії та суспільства -БРЕХНЯ. Страх казати неприємну правду . І ця системна вада - йде з самого верху . Бреше лідОр , брешуть його манагери ,брешуть генерали . А брехня повністю унеможливлює правильну оцінку ситуації - а отже правильні дії. Тому ніяких перемох та системного адеквату доки не перестанемо БРЕХАТИ .
на картах легше воювати
їм наказали класти особовий склад, ось вони і кладуть. це війна без стратегії і цілей. просто треба перетерти людей. безіменних посадок на всіх вистачить
А тепер подумайте - скільки ще таких "Марченків" у керівництві ..?
Цікаво, чому Марченко та йому подібні охвіцери, особисто не заводять особовий склад на позиції? Чи їм корона з погонами не дозволяють?
