Роботу застосунку "Резерв+" відновлено, - Міноборони
Роботу застосунку "Резерв+" відновлено.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.
"Взаємодія застосунку з реєстром працює у штатному режимі. Доступні всі сервіси: оновлення електронного військово-облікового документу, направлення на ВЛК, уточнення даних, отримання відстрочки тощо", - повідомили у Міноборони.
Нагадуємо, раніше повідомлялося, про збій у роботі застосунку Резерв+.
