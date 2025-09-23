УКР
Роботу застосунку "Резерв+" відновлено, - Міноборони

застосунок Резерв+

Роботу застосунку "Резерв+" відновлено.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

"Взаємодія застосунку з реєстром працює у штатному режимі. Доступні всі сервіси: оновлення електронного військово-облікового документу, направлення на ВЛК, уточнення даних, отримання відстрочки тощо", - повідомили у Міноборони.

Нагадуємо, раніше повідомлялося, про збій у роботі застосунку Резерв+.

Також читайте: Міноборони запускає бета-тест відстрочок у "Резерв+" для батьків дітей з інвалідністю

Міноборони (7679) Резерв+ (95)
+2
ФСБ обновила дані .
показати весь коментар
23.09.2025 20:43 Відповісти
+2
Судячи по дизайну так званий Резерв + це також творчисть фірми ЕПАМ- генерального підрядника федеральної служби безпеки ворога.
показати весь коментар
23.09.2025 20:50 Відповісти
+1
Яке щастя
показати весь коментар
23.09.2025 20:40 Відповісти
Після чергового хаку ?
показати весь коментар
23.09.2025 20:41 Відповісти
Мінцифри треба якісь інші назви давати своїм виплодкам:
Холєра
Бідося
Шептунець

Бо, коли Дія не Діє, а Резерв дуплить - якось це не тойво.

А так новина: "Холєра трапилась" звучить дуже оргагічно.
показати весь коментар
23.09.2025 20:46 Відповісти
Закрить цю херню,а міністра Альбертовича за грати за роботу на ворога
показати весь коментар
23.09.2025 20:55 Відповісти
І нічого нікуди нк витекло?
показати весь коментар
23.09.2025 20:54 Відповісти
ФСБ закінчила чергове копіювання даних.
показати весь коментар
23.09.2025 21:12 Відповісти
 
 