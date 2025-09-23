УКР
У додатку "Резерв+" фіксуються тимчасові технічні труднощі, - Міноборони

У Резерв+ фіксують технічні проблеми. Що відомо?

У застосунку "Резерв+" наразі фіксують технічні труднощі.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі спостерігається ускладнення обміну даними між застосунком Резерв+ та реєстром військовозобов’язаних, призовників і резервістів. Усі раніше видані документи залишаються дійсними.

Тимчасово неможливо оновлювати електронний військово-обліковий документ, а також надсилати запити до реєстру (направлення на ВЛК, уточнення даних, відстрочки тощо)", - йдеться в повідомленні.

Користувачам рекомендують зберегти pdf-версію електронного військового документу, щоб він завжди залишався під рукою.

Команда Міноборони працює над вирішенням ситуації.

Читайте: Міноборони запускає бета-тест відстрочок у "Резерв+" для батьків дітей з інвалідністю

Міноборони (7678) Резерв+ (95)
а пдф версію можна засунути собі в ду...задній карман,бо для груп оповіщення ТЦКСП це нічого
23.09.2025 11:47 Відповісти
Та капець. Гниди. Сьогодні мужик- інвалід першої групи, мав бронь від підприємства- молоді, здорові бугаї бусифікували просто в приміщенні пенсійного фонту. За 15 хвилин провели ВЛК і відправили в учєбку, а через дві години після бусифікації вже й загинув під Покровськом.
Допоки?!
23.09.2025 12:01 Відповісти
Це рофл такий? Де сміятись?
23.09.2025 12:25 Відповісти
Зламали незламність кацапської "Дії" і їх клонів?

23.09.2025 12:03 Відповісти
Зачекайте, дані повільно витікають, повільно витікають дані.
23.09.2025 12:16 Відповісти
Гребіть усіх, на передку розберуться, що 99% це здорові бугаї-ухилянти.
23.09.2025 13:35 Відповісти
 
 