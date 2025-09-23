У додатку "Резерв+" фіксуються тимчасові технічні труднощі, - Міноборони
У застосунку "Резерв+" наразі фіксують технічні труднощі.
Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
"Наразі спостерігається ускладнення обміну даними між застосунком Резерв+ та реєстром військовозобов’язаних, призовників і резервістів. Усі раніше видані документи залишаються дійсними.
Тимчасово неможливо оновлювати електронний військово-обліковий документ, а також надсилати запити до реєстру (направлення на ВЛК, уточнення даних, відстрочки тощо)", - йдеться в повідомленні.
Користувачам рекомендують зберегти pdf-версію електронного військового документу, щоб він завжди залишався під рукою.
Команда Міноборони працює над вирішенням ситуації.
