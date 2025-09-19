Міноборони запускає бета-тест відстрочок у "Резерв+" для батьків дітей з інвалідністю

Невдовзі у мобільному застосунку Резерв+ з’явиться нова можливість — оформлення відстрочки від мобілізації онлайн для батьків дітей з інвалідністю, незалежно від віку дитини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Щоб долучитись до тестування та серед перших отримати відстрочку нового типу онлайн, потрібно заповнити форму за посиланням.

Хто може взяти участь:

батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю.

Нагадуємо, онлайн-відстрочка працює так: у Резерв+ потрібно подати запит → система перевіряє підстави для відстрочки через взаємодію з потрібними державними реєстрами → у разі підтвердження відстрочка надається, а інформація про це відображається в електронному військовому документі.

Весь процес повністю автоматичний, зазвичай займає кілька годин і не потребує збору довідок, відвідування ТЦК, тривалого очікування на розгляд справи.

Наразі отримати відстрочку в Резерв+ можуть: