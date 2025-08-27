Переоформлення відстрочок у "Резерв+" планується зробити автоматичним, - Міноборони
Міністерство оборони працює над тим, щоб відстрочки, оформлені в електронному вигляді, переоформлювались автоматично.
Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Оксана Ферчук, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами посадовиці, проблема з електронною чергою в ТЦК та СП виникає переважно у періоди продовження мобілізації, коли багато громадян одночасно звертаються для поновлення відстрочок.
Ферчук зазначила, що Міноборони працює над тим, щоб відстрочки, оформлені в електронному вигляді, переоформлювались автоматично.
"Тут маю дві рекомендації: перше - не відкладати переоформлення відстрочок на останні дні. Але ще... ми працюємо над тим, щоб відстрочки, які були оформлені в електронному вигляді, далі переоформлювались автоматично",- сказала заступниця міністра.
Вона додала, що всі, хто оформив відстрочку через застосунок "Резерв+", у майбутньому матимуть можливість взагалі не звертатися офлайн до ТЦК та СП.
у чарівний спосіб, ти раптом опиняєшся у розшуку!
всьо! приєхалі!
готуйся до піхоти!
твій зе!скоморох назвав цифру: 400 тисяч.
400 тис українців вже загинули у цій війні!
тобі весело?
Зненацька людина опиняється у розшуку незалежно від причин бронювання чи відсрочки - бусик - позбавлення засобів зв'язку - бойова частина.
Оно сліпого, як крот, Буткевича оформили швиденько. А далі - якщо продовжить критику, то або звинувачення у СЗЧ, або квиток в один кінець. І ***, що доведеш.
знаю зі слів знайомих, "у вас діюча відстрочка" подати неможливо.
а ще, наприклад наш ТЦК починає прийом документів на відстрочку в день закінчення старої. і кожен тцк дрочить як хочить. вертіли вони і ваші цифровізації, закони, правила. у кожного свої