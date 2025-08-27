Переоформлення відстрочок у "Резерв+" планується зробити автоматичним, - Міноборони

Міністерство оборони працює над тим, щоб відстрочки, оформлені в електронному вигляді, переоформлювались автоматично.

Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Оксана Ферчук, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами посадовиці, проблема з електронною чергою в ТЦК та СП виникає переважно у періоди продовження мобілізації, коли багато громадян одночасно звертаються для поновлення відстрочок.

Ферчук зазначила, що Міноборони працює над тим, щоб відстрочки, оформлені в електронному вигляді, переоформлювались автоматично.

"Тут маю дві рекомендації: перше - не відкладати переоформлення відстрочок на останні дні. Але ще... ми працюємо над тим, щоб відстрочки, які були оформлені в електронному вигляді, далі переоформлювались автоматично",- сказала заступниця міністра.

Вона додала, що всі, хто оформив відстрочку через застосунок "Резерв+", у майбутньому матимуть можливість взагалі не звертатися офлайн до ТЦК та СП.

