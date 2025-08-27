УКР
Переоформлення відстрочок у "Резерв+" планується зробити автоматичним, - Міноборони

резерв

Міністерство оборони працює над тим, щоб відстрочки, оформлені в електронному вигляді, переоформлювались автоматично.

Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Оксана Ферчук, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами посадовиці, проблема з електронною чергою в ТЦК та СП виникає переважно у періоди продовження мобілізації, коли багато громадян одночасно звертаються для поновлення відстрочок.

Ферчук зазначила, що Міноборони працює над тим, щоб відстрочки, оформлені в електронному вигляді, переоформлювались автоматично.

Читайте також: Міноборони запускає бета-тестування нових відстрочок у "Резерв+"

"Тут маю дві рекомендації: перше - не відкладати переоформлення відстрочок на останні дні. Але ще... ми працюємо над тим, щоб відстрочки, які були оформлені в електронному вигляді, далі переоформлювались автоматично",- сказала заступниця міністра.

Вона додала, що всі, хто оформив відстрочку через застосунок "Резерв+", у майбутньому матимуть можливість взагалі не звертатися офлайн до ТЦК та СП.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У "Резерв+ " з’явилася нова відстрочка – для працівників вищої та профосвіти, - Міноборони

Міноборони (7644) Резерв+ (92)
+5
У мене одночасно вісить - Відсрочка до кінця мобілізації (1 група інвалідності), Розшук ТЦК, і Штраф за те що не з'явився по повістці (Хоча оновив дані в Резерві вчасно і вказав що виїхав до ВБ). 3 Взаємовиключні вимоги.
27.08.2025 20:24 Відповісти
+3
резерв + це така шняга кончена як і сам зеленський.
27.08.2025 20:19 Відповісти
+3
добровільна згода на всі їхні оферти та й незаконні дії,від признання штрафів до ,,отримання,, повісток
27.08.2025 20:36 Відповісти
саша паламарчук, від того, що ти змінив нік ти таким же бібілом і залишися.)
показати весь коментар
27.08.2025 20:28 Відповісти
дякую за увагу до моєї персони. повірь мені, мої погляди на вас зебілів та іншої паторочі не змінились. я все ж вас продовжую ненавидіти.
показати весь коментар
27.08.2025 20:32 Відповісти
В мене одночасно відсрочка І гр інв + призивний диплом. Цікаво, що вони курять?)))
показати весь коментар
27.08.2025 20:31 Відповісти
Всі ці так звані "електронні документи "- це для вас смерть.✖️
показати весь коментар
27.08.2025 20:33 Відповісти
яка, у сраку, відстрочка?
у чарівний спосіб, ти раптом опиняєшся у розшуку!
всьо! приєхалі!
готуйся до піхоти!
показати весь коментар
27.08.2025 20:37 Відповісти
ААААААААААААА!!!! Ми всє умрьом! АААААААА!
показати весь коментар
27.08.2025 21:00 Відповісти
підйобувач хєров.
твій зе!скоморох назвав цифру: 400 тисяч.
400 тис українців вже загинули у цій війні!
тобі весело?
показати весь коментар
27.08.2025 21:05 Відповісти
Ну, я там був, повір- дристати нічого.
показати весь коментар
27.08.2025 21:14 Відповісти
Нє. Ну є вже маса прикладів, коли саме так позбавлялися незгодних.
Зненацька людина опиняється у розшуку незалежно від причин бронювання чи відсрочки - бусик - позбавлення засобів зв'язку - бойова частина.

Оно сліпого, як крот, Буткевича оформили швиденько. А далі - якщо продовжить критику, то або звинувачення у СЗЧ, або квиток в один кінець. І ***, що доведеш.
показати весь коментар
27.08.2025 21:13 Відповісти
не відкладати переоформлення відстрочок на останні дні --- тільки от резерв не дозволяє подати запит до закінчення відстрочки))
знаю зі слів знайомих, "у вас діюча відстрочка" подати неможливо.
а ще, наприклад наш ТЦК починає прийом документів на відстрочку в день закінчення старої. і кожен тцк дрочить як хочить. вертіли вони і ваші цифровізації, закони, правила. у кожного свої
показати весь коментар
27.08.2025 20:59 Відповісти
Тим більше, що все сказане на Телемарафоні - локшина для дебілів, які досі його дивляться.
показати весь коментар
27.08.2025 21:11 Відповісти
 
 