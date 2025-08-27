Переоформление отсрочек в "Резерв+" планируется сделать автоматическим, - Минобороны

Министерство обороны работает над тем, чтобы отсрочки, оформленные в электронном виде, переоформлялись автоматически.

Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Оксана Ферчук, передает"Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам чиновницы, проблема с электронной очередью в ТЦК и СП возникает преимущественно в периоды продолжения мобилизации, когда многие граждане одновременно обращаются для обновления отсрочек.

Ферчук отметила, что Минобороны работает над тем, чтобы отсрочки, оформленные в электронном виде, переоформлялись автоматически.

"Здесь есть две рекомендации: первое - не откладывать переоформление отсрочек на последние дни. Но еще... мы работаем над тем, чтобы отсрочки, которые были оформлены в электронном виде, дальше переоформлялись автоматически",- сказала заместитель министра.

Она добавила, что все, кто оформил отсрочку через приложение "Резерв+", в будущем смогут вообще не обращаться офлайн в ТЦК и СП.

