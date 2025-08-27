РУС
Переоформление отсрочек в "Резерв+" планируется сделать автоматическим, - Минобороны

Министерство обороны работает над тем, чтобы отсрочки, оформленные в электронном виде, переоформлялись автоматически.

Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Оксана Ферчук, передает"Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам чиновницы, проблема с электронной очередью в ТЦК и СП возникает преимущественно в периоды продолжения мобилизации, когда многие граждане одновременно обращаются для обновления отсрочек.

Ферчук отметила, что Минобороны работает над тем, чтобы отсрочки, оформленные в электронном виде, переоформлялись автоматически.

"Здесь есть две рекомендации: первое - не откладывать переоформление отсрочек на последние дни. Но еще... мы работаем над тем, чтобы отсрочки, которые были оформлены в электронном виде, дальше переоформлялись автоматически",- сказала заместитель министра.

Она добавила, что все, кто оформил отсрочку через приложение "Резерв+", в будущем смогут вообще не обращаться офлайн в ТЦК и СП.

+7
У мене одночасно вісить - Відсрочка до кінця мобілізації (1 група інвалідності), Розшук ТЦК, і Штраф за те що не з'явився по повістці (Хоча оновив дані в Резерві вчасно і вказав що виїхав до ВБ). 3 Взаємовиключні вимоги.
27.08.2025 20:24 Ответить
+6
резерв + це така шняга кончена як і сам зеленський.
27.08.2025 20:19 Ответить
+4
Нє. Ну є вже маса прикладів, коли саме так позбавлялися незгодних.
Зненацька людина опиняється у розшуку незалежно від причин бронювання чи відсрочки - бусик - позбавлення засобів зв'язку - бойова частина.

Оно сліпого, як крот, Буткевича оформили швиденько. А далі - якщо продовжить критику, то або звинувачення у СЗЧ, або квиток в один кінець. І ***, що доведеш.
27.08.2025 21:13 Ответить
резерв + це така шняга кончена як і сам зеленський.
27.08.2025 20:19 Ответить
саша паламарчук, від того, що ти змінив нік ти таким же бібілом і залишися.)
27.08.2025 20:28 Ответить
дякую за увагу до моєї персони. повірь мені, мої погляди на вас зебілів та іншої паторочі не змінились. я все ж вас продовжую ненавидіти.
27.08.2025 20:32 Ответить
У мене одночасно вісить - Відсрочка до кінця мобілізації (1 група інвалідності), Розшук ТЦК, і Штраф за те що не з'явився по повістці (Хоча оновив дані в Резерві вчасно і вказав що виїхав до ВБ). 3 Взаємовиключні вимоги.
27.08.2025 20:24 Ответить
В мене одночасно відсрочка І гр інв + призивний диплом. Цікаво, що вони курять?)))
27.08.2025 20:31 Ответить
Всі ці так звані "електронні документи "- це для вас смерть.✖️
27.08.2025 20:33 Ответить
добровільна згода на всі їхні оферти та й незаконні дії,від признання штрафів до ,,отримання,, повісток
27.08.2025 20:36 Ответить
яка, у сраку, відстрочка?
у чарівний спосіб, ти раптом опиняєшся у розшуку!
всьо! приєхалі!
готуйся до піхоти!
27.08.2025 20:37 Ответить
ААААААААААААА!!!! Ми всє умрьом! АААААААА!
27.08.2025 21:00 Ответить
підйобувач хєров.
твій зе!скоморох назвав цифру: 400 тисяч.
400 тис українців вже загинули у цій війні!
тобі весело?
27.08.2025 21:05 Ответить
Ну, я там був, повір- дристати нічого.
27.08.2025 21:14 Ответить
Ми за вас всі тішимось.
27.08.2025 21:18 Ответить
як що б ти там був!
а, саме на нулі!
ти б ніколи! повторюю, ніколи не відкрив свій гімнорот про війну!
27.08.2025 21:20 Ответить
Пеппа, Ті хто там справді був- не просто проти омріяної тобою капітуляції, вони за саме слово ;капітуляція; тебе в рот ви... Відкохають.
27.08.2025 21:23 Ответить
ага, поїхали шароварні гасла!!!
всі хто там є, виконують свою роботу, та мріють повернутися додому!!!!
зайди!!!
задонать!!!
https://71dshv.mil.gov.ua/
27.08.2025 21:30 Ответить
На нулю зарплатня 20 000 плюс премія 100 000, плюс 70 000 за кожні 30 днів на нулю. Ми все купували самі.
27.08.2025 21:37 Ответить
Нє. Ну є вже маса прикладів, коли саме так позбавлялися незгодних.
Зненацька людина опиняється у розшуку незалежно від причин бронювання чи відсрочки - бусик - позбавлення засобів зв'язку - бойова частина.

Оно сліпого, як крот, Буткевича оформили швиденько. А далі - якщо продовжить критику, то або звинувачення у СЗЧ, або квиток в один кінець. І ***, що доведеш.
27.08.2025 21:13 Ответить
До слова- абсолютно неспортивний Буткевич повівся як чоловік, на відміну від підкачаного майстра ножового бою Стерненка, котрий скавчав як ***** в тічку і таки вимолив пощаду.
27.08.2025 21:25 Ответить
не відкладати переоформлення відстрочок на останні дні --- тільки от резерв не дозволяє подати запит до закінчення відстрочки))
знаю зі слів знайомих, "у вас діюча відстрочка" подати неможливо.
а ще, наприклад наш ТЦК починає прийом документів на відстрочку в день закінчення старої. і кожен тцк дрочить як хочить. вертіли вони і ваші цифровізації, закони, правила. у кожного свої
27.08.2025 20:59 Ответить
Тим більше, що все сказане на Телемарафоні - локшина для дебілів, які досі його дивляться.
27.08.2025 21:11 Ответить
 
 