Переоформление отсрочек в "Резерв+" планируется сделать автоматическим, - Минобороны
Министерство обороны работает над тем, чтобы отсрочки, оформленные в электронном виде, переоформлялись автоматически.
Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Оксана Ферчук, передает"Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
По словам чиновницы, проблема с электронной очередью в ТЦК и СП возникает преимущественно в периоды продолжения мобилизации, когда многие граждане одновременно обращаются для обновления отсрочек.
Ферчук отметила, что Минобороны работает над тем, чтобы отсрочки, оформленные в электронном виде, переоформлялись автоматически.
"Здесь есть две рекомендации: первое - не откладывать переоформление отсрочек на последние дни. Но еще... мы работаем над тем, чтобы отсрочки, которые были оформлены в электронном виде, дальше переоформлялись автоматически",- сказала заместитель министра.
Она добавила, что все, кто оформил отсрочку через приложение "Резерв+", в будущем смогут вообще не обращаться офлайн в ТЦК и СП.
у чарівний спосіб, ти раптом опиняєшся у розшуку!
всьо! приєхалі!
готуйся до піхоти!
твій зе!скоморох назвав цифру: 400 тисяч.
400 тис українців вже загинули у цій війні!
тобі весело?
а, саме на нулі!
ти б ніколи! повторюю, ніколи не відкрив свій гімнорот про війну!
ви... Відкохають.
всі хто там є, виконують свою роботу, та мріють повернутися додому!!!!
зайди!!!
задонать!!!
https://71dshv.mil.gov.ua/
Зненацька людина опиняється у розшуку незалежно від причин бронювання чи відсрочки - бусик - позбавлення засобів зв'язку - бойова частина.
Оно сліпого, як крот, Буткевича оформили швиденько. А далі - якщо продовжить критику, то або звинувачення у СЗЧ, або квиток в один кінець. І ***, що доведеш.
знаю зі слів знайомих, "у вас діюча відстрочка" подати неможливо.
а ще, наприклад наш ТЦК починає прийом документів на відстрочку в день закінчення старої. і кожен тцк дрочить як хочить. вертіли вони і ваші цифровізації, закони, правила. у кожного свої