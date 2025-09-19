Минобороны запускает бета-тест отсрочек в "Резерв+" для родителей детей с инвалидностью
Вскоре в мобильном приложении Резерв+ появится новая возможность - оформление отсрочки от мобилизации онлайн для родителей детей с инвалидностью, независимо от возраста ребенка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Чтобы присоединиться к тестированию и среди первых получить отсрочку нового типа онлайн, нужно заполнить форму по ссылке.
Кто может принять участие:
- родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью.
Напоминаем, онлайн-отсрочка работает так: в Резерв+ нужно подать запрос → система проверяет основания для отсрочки через взаимодействие с нужными государственными реестрами → в случае подтверждения отсрочка предоставляется, а информация об этом отображается в электронном военном документе.
Весь процесс полностью автоматический, обычно занимает несколько часов и не требует сбора справок, посещения ТЦК, длительного ожидания рассмотрения дела.
Сейчас получить отсрочку в Резерв+ могут:
- люди с инвалидностью;
- студенты, аспиранты;
- родители трех и более детей, рожденных в одном браке;
- семьи защитников и защитниц с ребенком;
- мужья или жены людей с инвалидностью;
- люди с временной непригодностью;
- работники учреждений высшего и профобразования.
