Минобороны запускает бета-тест отсрочек в "Резерв+" для родителей детей с инвалидностью

Вскоре в мобильном приложении Резерв+ появится новая возможность - оформление отсрочки от мобилизации онлайн для родителей детей с инвалидностью, независимо от возраста ребенка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Чтобы присоединиться к тестированию и среди первых получить отсрочку нового типа онлайн, нужно заполнить форму по ссылке.

Кто может принять участие:

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью.

Напоминаем, онлайн-отсрочка работает так: в Резерв+ нужно подать запрос → система проверяет основания для отсрочки через взаимодействие с нужными государственными реестрами → в случае подтверждения отсрочка предоставляется, а информация об этом отображается в электронном военном документе.

Весь процесс полностью автоматический, обычно занимает несколько часов и не требует сбора справок, посещения ТЦК, длительного ожидания рассмотрения дела.

Читайте: Переоформление отсрочек в "Резерв+" планируется сделать автоматическим, - Минобороны

Сейчас получить отсрочку в Резерв+ могут: