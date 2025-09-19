РУС
Минобороны запускает бета-тест отсрочек в "Резерв+" для родителей детей с инвалидностью

Вскоре в мобильном приложении Резерв+ появится новая возможность - оформление отсрочки от мобилизации онлайн для родителей детей с инвалидностью, независимо от возраста ребенка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Чтобы присоединиться к тестированию и среди первых получить отсрочку нового типа онлайн, нужно заполнить форму по ссылке.

Кто может принять участие:

  • родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
  • родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью.

Напоминаем, онлайн-отсрочка работает так: в Резерв+ нужно подать запрос → система проверяет основания для отсрочки через взаимодействие с нужными государственными реестрами → в случае подтверждения отсрочка предоставляется, а информация об этом отображается в электронном военном документе.

Весь процесс полностью автоматический, обычно занимает несколько часов и не требует сбора справок, посещения ТЦК, длительного ожидания рассмотрения дела.

Читайте: Переоформление отсрочек в "Резерв+" планируется сделать автоматическим, - Минобороны

Сейчас получить отсрочку в Резерв+ могут:

  • люди с инвалидностью;
  • студенты, аспиранты;
  • родители трех и более детей, рожденных в одном браке;
  • семьи защитников и защитниц с ребенком;
  • мужья или жены людей с инвалидностью;
  • люди с временной непригодностью;
  • работники учреждений высшего и профобразования.

