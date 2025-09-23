В приложении "Резерв+" фиксируются временные технические трудности, - Минобороны

В приложении "Резерв+" сейчас фиксируют технические трудности.

"Сейчас наблюдается осложнение обмена данными между приложением Резерв+ и реестром военнообязанных, призывников и резервистов. Все ранее выданные документы остаются действительными.



Временно невозможно обновлять электронный военно-учетный документ, а также отправлять запросы в реестр (направление на ВВК, уточнение данных, отсрочки и т.д.)", - говорится в сообщении.

Пользователям рекомендуют сохранить pdf-версию электронного военного документа, чтобы он всегда оставался под рукой.

Команда Минобороны работает над решением ситуации.

