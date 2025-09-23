РУС
В приложении "Резерв+" фиксируются временные технические трудности, - Минобороны

В Резерв+ фиксируют технические проблемы. Что известно?

В приложении "Резерв+" сейчас фиксируют технические трудности.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас наблюдается осложнение обмена данными между приложением Резерв+ и реестром военнообязанных, призывников и резервистов. Все ранее выданные документы остаются действительными.

Временно невозможно обновлять электронный военно-учетный документ, а также отправлять запросы в реестр (направление на ВВК, уточнение данных, отсрочки и т.д.)", - говорится в сообщении.

Пользователям рекомендуют сохранить pdf-версию электронного военного документа, чтобы он всегда оставался под рукой.

Команда Минобороны работает над решением ситуации.

а пдф версію можна засунути собі в ду...задній карман,бо для груп оповіщення ТЦКСП це нічого
23.09.2025 11:47 Ответить
Та капець. Гниди. Сьогодні мужик- інвалід першої групи, мав бронь від підприємства- молоді, здорові бугаї бусифікували просто в приміщенні пенсійного фонту. За 15 хвилин провели ВЛК і відправили в учєбку, а через дві години після бусифікації вже й загинув під Покровськом.
Допоки?!
23.09.2025 12:01 Ответить
Це рофл такий? Де сміятись?
23.09.2025 12:25 Ответить
Зламали незламність кацапської "Дії" і їх клонів?

23.09.2025 12:03 Ответить
Зачекайте, дані повільно витікають, повільно витікають дані.
23.09.2025 12:16 Ответить
 
 