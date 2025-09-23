В приложении "Резерв+" фиксируются временные технические трудности, - Минобороны
В приложении "Резерв+" сейчас фиксируют технические трудности.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас наблюдается осложнение обмена данными между приложением Резерв+ и реестром военнообязанных, призывников и резервистов. Все ранее выданные документы остаются действительными.
Временно невозможно обновлять электронный военно-учетный документ, а также отправлять запросы в реестр (направление на ВВК, уточнение данных, отсрочки и т.д.)", - говорится в сообщении.
Пользователям рекомендуют сохранить pdf-версию электронного военного документа, чтобы он всегда оставался под рукой.
Команда Минобороны работает над решением ситуации.
