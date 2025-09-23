Работа приложения "Резерв+" возобновлена, - Минобороны

Работа приложения "Резерв+" возобновлена.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"Взаимодействие приложения с реестром работает в штатном режиме. Доступны все сервисы: обновление электронного военно-учетного документа, направление на ВВК, уточнение данных, получение отсрочки и т.д.", - сообщили в Минобороны.

Напоминаем, ранее сообщалось, о сбое в работе приложения Резерв+.

Также читайте: Минобороны запускает бета-тест отсрочек в "Резерв+" для родителей детей с инвалидностью