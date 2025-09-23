Работа приложения "Резерв+" возобновлена, - Минобороны
Работа приложения "Резерв+" возобновлена.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
"Взаимодействие приложения с реестром работает в штатном режиме. Доступны все сервисы: обновление электронного военно-учетного документа, направление на ВВК, уточнение данных, получение отсрочки и т.д.", - сообщили в Минобороны.
Напоминаем, ранее сообщалось, о сбое в работе приложения Резерв+.
