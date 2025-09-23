РУС
Работа приложения "Резерв+" возобновлена, - Минобороны

приложение Резерв+

Работа приложения "Резерв+" возобновлена.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"Взаимодействие приложения с реестром работает в штатном режиме. Доступны все сервисы: обновление электронного военно-учетного документа, направление на ВВК, уточнение данных, получение отсрочки и т.д.", - сообщили в Минобороны.

Напоминаем, ранее сообщалось, о сбое в работе приложения Резерв+.

Также читайте: Минобороны запускает бета-тест отсрочек в "Резерв+" для родителей детей с инвалидностью

Топ комментарии
+5
ФСБ обновила дані .
23.09.2025 20:43 Ответить
+4
Судячи по дизайну так званий Резерв + це також творчисть фірми ЕПАМ- генерального підрядника федеральної служби безпеки ворога.
23.09.2025 20:50 Ответить
+3
Після чергового хаку ?
23.09.2025 20:41 Ответить
Яке щастя
23.09.2025 20:40 Ответить
Після чергового хаку ?
23.09.2025 20:41 Ответить
ФСБ обновила дані .
23.09.2025 20:43 Ответить
Мінцифри треба якісь інші назви давати своїм виплодкам:
Холєра
Бідося
Шептунець

Бо, коли Дія не Діє, а Резерв дуплить - якось це не тойво.

А так новина: "Холєра трапилась" звучить дуже оргагічно.
23.09.2025 20:46 Ответить
Закрить цю херню,а міністра Альбертовича за грати за роботу на ворога
23.09.2025 20:55 Ответить
Колись наступникам (сьогодні я оптиміст) доведеться оце все (в сенсі - "все" все) розгрібати.
23.09.2025 21:37 Ответить
Судячи по дизайну так званий Резерв + це також творчисть фірми ЕПАМ- генерального підрядника федеральної служби безпеки ворога.
23.09.2025 20:50 Ответить
І нічого нікуди нк витекло?
23.09.2025 20:54 Ответить
А ви повірите, якщо скажуть, що ніт? Отож.
23.09.2025 21:38 Ответить
ФСБ закінчила чергове копіювання даних.
23.09.2025 21:12 Ответить
 
 