Сырский поздравил украинских военных с Днем защитников и защитниц: Вы остановили российскую агрессию и сломали миф о "непобедимой армии" РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил украинских военных с Днем защитников и защитниц Украины!

Как информирует Цензор.НЕТ, поздравительные слова главком разместил в телеграм-канале.

Он отметил, что именно благодаря тем, кто взял в руки оружие и пошел защищать, сегодня живет и борется Украина.

"Именно благодаря защитникам и защитницам Украины наши сограждане могут жить обычной жизнью: выпить свой утренний кофе, отвести детей в школу, работать и творить, чувствуя, что их сердца бьются вместе с Украиной. Страной, которая воюет.

Долгие годы нам навязывали комплекс жертвы, говорили о слезах, поражениях и неудачах. Но современные защитники и защитницы Украины доказали обратное. Вы остановили российскую агрессию, сломали миф о "непобедимой армии" России, разбудили спящий дух воинства в Украине. Этот дух в ваших сердцах! Дух украинских воинов-победителей!", - добавил Сырский.

По его словам, каждый защитник и каждая защитница, которые положили свои жизни за независимость Украины и свободу украинского народа - это крепкие камни в фундаменте нашей вечной государственности.

"Дорогие защитники и защитницы Украины! Вы - наследники украинских воинов прошлого и носители славы настоящего. Вы прокладываете путь для защитников Украины будущих поколений, становитесь образцами для потомков. Вы творите государство ежедневно, сохраняете общую веру в сильную, свободную европейскую Украину, в будущее наших детей и внуков на родной земле.

Спасибо каждому защитнику и каждой защитнице Украины за ваш ратный труд, ваше горение, ваше самопожертвование. Кто кует нашу победу на передовой. Кто работает для передовой в тылу. Кто ждет свободы во вражеском плену", - резюмирует главнокомандующий.

