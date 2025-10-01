УКР
Сирський привітав українських військових із Днем захисників і захисниць: Ви зупинили російську агресію та зламали міф про "непереможну армію" РФ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав українських військових із Днем захисників і захисниць України!

Як інформує Цензор.НЕТ, вітальні слова головком розмістив у телеграм-каналі. 

Він наголосив, що саме завдяки тим, хто взяв до рук зброю і пішов захищати, сьогодні живе і бореться Україна.

"Саме завдяки захисникам і захисницям України наші співгромадяни можуть жити звичним життям: випити свою ранкову каву, відвести дітей до школи, працювати і творити, відчуваючи, що їхні серця б'ються разом з Україною. Країною, що б'ється.

Довгі роки нам нав’язували комплекс жертви, говорили про сльози, поразки та невдачі. Але сучасні захисники і захисниці України довели протилежне. Ви зупинили російську агресію, зламали міф про "непереможну армію" росії, розбудили сплячий дух воїнства в Україні. Цей дух у ваших серцях! Дух українських воїнів-переможців!", - додав Сирський.

Також читайте: Зеленський у День захисників і захисниць: Шлях до першої хвилини перемоги та миру дуже важкий

За його словами, кожен захисник і кожна захисниця, які поклали свої життя за Незалежність України і свободу українського народу – це міцне каміння у фундаменті нашої вічної державності. 

"Дорогі захисники і захисниці України! Ви – спадкоємці українських воїнів минулого і носії слави сьогодення. Ви прокладаєте шлях для захисників України майбутніх поколінь, стаєте взірцями для нащадків. Ви творите державу щодня, зберігаєте спільну віру в сильну, вільну європейську Україну, у майбутнє наших дітей та онуків на рідній землі.

Дякую кожному захиснику і кожній захисниці України за вашу ратну працю, ваше горіння, вашу самопожертву. Хто кує нашу звитягу на передовій. Хто працює для передової в тилу. Хто чекає волі у ворожому полоні", - резюмує головнокомандувач.

Приєднуюсь і дякую нашим Захисникам, хай Вам щастить!
